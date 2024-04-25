知名拉麵店爆食安問題？女星疑食物中毒「拉肚子+發燒」 查Google評價嚇壞：集體拉肚子
日前的寶林茶室等一連串食安風暴，引發民眾對食安的關注。昨（24）日八點檔女星周宇柔則疑似因吃知名拉麵店食物而中毒，用餐後回到家狂拉肚子。
周宇柔昨天在IG上透露，自己23日在住家附近的知名拉麵店用餐，不料才吃完沒多久，到家後狂拉肚子，直到隔天肚子依舊相當痛，疑似是食物中毒，後來她則緊急就醫。
周宇柔表示，她事後查看該間麵店的Google評論，發現似乎不少人也有與她類似的情況，而且都是吃了皮蛋乾麵所導致。她事後也截圖放上IG，其中一名顧客留言「3月13日叫外送，兩人吃完皮蛋麵後皆腸胃炎，來看評論發現去年就有不少皮蛋麵災情…」，而另外一名顧客則表示：「雖然皮蛋麵很好吃，但吃完後隔天集體拉肚子，滿好奇從去年就有人反映這件事，為何到現在還存在？」看到大家都是吃了皮蛋面出問題，這讓周宇柔忍不住哭喊：「我昨天也有點皮蛋乾麵。」
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