蛋黃酥界的南霸天！ 「金葡萄蛋黃酥」完美絕頂的鴨蛋黃主體 嚐起來似泥非泥又油潤軟嫩

之前分享彰化不二坊、陳耀訓、新口味等超級知名或超級難買的蛋黃酥後，臉書粉絲團下方留言最多的、建議我一定要去吃看看的，就包括了這家台南的金葡萄蛋黃酥。

我查了一下，金葡萄真的可以說是蛋黃酥界的南霸天，在台南有兩個店面，高雄也有店面。我想說既然要來朝聖，自然是要選發跡的佳里總店了。

佳興總店地址：台南市佳里區興化里佳里興458號 早上8點至晚上6點

永康分店地址：台南市永康區復國路85號 中午12點至晚上8點

鳳山分店地址：高雄市鳳山區文中街230號 中午12點至晚上8點

四月清明連假前來，不是中秋節前夕，可能因此感覺不出來店家的人潮。而且這位置看起來真的有點怪，裝潢的感覺相當樸素。

但是看著玻璃櫥窗上滿滿的各種說明與公告，還是能夠感覺出這是一家以好吃蛋黃酥來行走江湖的店家。

而且金葡萄蛋黃酥的口味不是只有豆沙蛋黃，還有相當多其他的組合，這次我就因為個人很愛麻糬所以另外選了三顆麻糬口味的帶回台北試試看。

三顆烏豆沙蛋黃(48元/顆) + 三顆烏豆沙麻糬蛋黃(55元/顆)，價格很 OK。

頂部用南瓜子取代黑芝麻的就是內含麻糬餡料的蛋黃酥。

烏豆沙蛋黃酥，也就是我們一般最常吃道的口味，表皮酥香，蛋黃油潤不乾，與豆沙的搭配口感是最頂級的，果然是南霸天，網友們一致推崇這家是有道理的。

而且大家看，蛋黃酥頂部的層次是不是很美！

下面這是多了一些麻糬在裡面的蛋黃酥，可能是因為我個人本就喜歡麻糬，所以這樣組合的蛋黃酥，非常對我胃口，也覺得在傳統蛋黃酥的市場中打開了一條不一樣的路，很棒啊！

我自己評斷蛋黃酥是否夠好吃的關鍵還是在於蛋黃的處理。

要知道能夠精準掌握蛋黃酥這些派皮、麵粉的師傅太多了，而且各個用料都不手軟，在這邊是很難分出高下的；豆沙應該也都是工廠生產，很難變出什麼花樣，關鍵處就在鴨蛋黃的處理了。

那怎麼樣才是我覺得頂級的蛋黃主體呢？就是能夠把蛋黃處理到油潤軟嫩，似泥又非泥的狀態，吃起來不乾，還能夠與豆沙餡有著相襯相依的口感。

金葡萄蛋黃酥也能夠做到，在我心中與彰化不二坊、台中不二糕餅、彰化新口味，都可以並列是最好吃的蛋黃酥。我是分不出來這四家誰比較好吃的，因為它們都能夠把蛋黃處理到完美，反觀一些傳統西點名店，或是那些每年都用售票系統秒殺的蛋黃酥，其實早就已經過譽，沒有讓人搶破頭的價值了。

金葡萄蛋黃酥 -佳里興總店

［台南伴手禮/年節禮盒/中秋禮盒/手工製作/手工蛋黃酥/古早味大餅］

評分： 4.4

地址：72263台灣台南市佳里區佳里興458號

電話：06 312 2525

營業時間：星期一、星期二、星期四、星期五、星期六、星期日 08:00 – 18:00, 星期三 休息

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

文章來源：隨裕而安 F B：隨裕而安

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