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法國航空2024夏航季機上菜單登場 在雲端享受經典法式料理

聯合新聞網／ TTN旅報
圖／法國航空 提供
圖／法國航空 提供

【文・ttn網路編輯】

法航推出全新夏季菜單，使用法國本土食材傳遞法式料理精髓。 圖／法國航空 提供
法航推出全新夏季菜單，使用法國本土食材傳遞法式料理精髓。 圖／法國航空 提供

2024年4月起，法國航空與美食界的新秀們攜手合作，為乘客帶來全新的機上菜單！米其林三星大廚Glenn Viel、Arnaud Lallement、知名甜點師Philippe Rigollot和Nina Métayer等攜手，打造細膩的空中法式饗宴。

尊尚經濟艙由米其林一星大廚Frédéric Simonin操刀規劃，全艙並與全球頂尖的機上餐飲公司Servair合作，菜單上的肉類、家禽、乳製品和雞蛋均從法國本土新鮮直送，魚類則來自永續漁場。法航也為全艙位的素食者準備完整的素食菜單，滿足多元化的飲食需求。

Glenn Viel 和 Philippe Rigollot為從巴黎出發的頭等艙乘客設計精美菜餚 米其林三星級法國大廚Glenn Viel首次為La Première頭等艙設計創作整套菜餚。料理結合布列塔尼風格與普羅旺斯傳統，打造12道獨特的美味佳餚。甜點部分，獲得法蘭西最佳手工匠人獎和世界甜點冠軍 的Philippe Rigollot 將為法航製作法式甜點菜 單，提供一系列口感輕盈、美味可口的甜點。

【左圖】法航頭等艙提供正宗法式餐點。【右圖】N. Métayer 為法航商務艙設計甜點菜單。 圖／法國航空 提供
【左圖】法航頭等艙提供正宗法式餐點。【右圖】N. Métayer 為法航商務艙設計甜點菜單。 圖／法國航空 提供

Arnaud Lallement和Nina Métayer為從巴黎出發的商務艙乘客設計精美菜餚在洲際商務艙，法國米其林三星名廚 Arnaud Lallement 為法航乘客帶來全新的美食享受。九款全新美食作品，呈現充滿情感的現代美食佳餚。

法航商務艙的甜點菜單也由全球知名甜點師設計，榮獲「2023 年全球甜點大師」稱號的 Nina Métayer 大廚將為法航客戶推出3款全新甜點。在飛行中，乘客們將有機會品嘗到由大廚精心製作的焦糖榛子與天鵝絨黑巧克力片、椰香酸橙芒果片，以及「Individuel」特製美食巧克力，為乘客帶來難以抵擋的味蕾享受。

尊尚經濟艙餐點也經過精心設計。 圖／法國航空 提供
尊尚經濟艙餐點也經過精心設計。 圖／法國航空 提供

米其林一星大廚Frédéric Simonin於2023年11月起開始與法航合作，將繼續為尊尚經濟艙旅客帶來愉悅用 餐體驗。作為一位完美主義者，他秉承著對所選食材的最大尊重創作了一系列全新菜餚。大廚新推出的 美味菜單包括迷你扇貝、柑橘醬配木薯珍珠和蘆筍義大利麵，或豌豆配鹹菜、菠菜和糖漬珍珠洋蔥。

2024年夏季起，法航將為74個國家的189個目的地提供服務。面向大中華區市場，法航將從2024年3/31～10/26，每週營運21個客運航班，從3個目的地往返於巴黎戴高樂機場： 北京（每週7班）、上海（每週7班）、香港（每週7班）。以上航班將由波音777、787-9和空客350-900機型執飛。

延伸閱讀>>中華航空跨界聯名MOSCHINO兼具實用與時尚的機上旅行包全新登場

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法國 甜點 米其林

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