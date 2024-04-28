天然手作用料超實在！ 超夯「蘿蔔糕、芋頭糕」團購宅配美食+醬料好味道居家必備
【林媽媽家常味】是由老闆母女倆共同創業的宅配美食品牌，老闆娘曾在知名餐廳擔任主廚多年，累積豐厚的料理經驗，每逢過年便會手工製作干貝蘿蔔糕跟干貝芋頭糕，讓家人品嚐年節的味道，後來參加2015年中國時報舉辦的年菜海選招集活動，使得家裡好味道能讓更多人知曉。
品牌所製作的醬料與港式糕點，不僅口味獨特、風味滿分，還包含了老闆對於家人的愛，堅持100%無添加、嚴選當季時令食材純手工製作，更研發出干貝芋頭糕、干貝蘿蔔糕、櫻花蝦芋頭糕、櫻花蝦蘿蔔糕，菇菇芋頭糕、菇菇蘿蔔糕，六種口味的糕點，其中菇菇系列更是純素食品項，不論葷食者或是茹素者都能品嚐到港式糕點的魅力，好滋味更是曾被新聞媒體專訪報導。
｜糕點
蘿蔔糕
以廣式蘿蔔糕為發想基底，本身的鮮甜風味來自當季盛產的白蘿蔔，在來米增添滑順口感與清新米香，肉品則是嚴選使用胛心豬絞肉，不使用加工食材，不添加防腐劑、抗凍劑，並嚴選當季食材，加入干貝絲、櫻花蝦、香菇等元素打造創新口味，製作出料好實在、新鮮健康的港式糕點。
芋頭糕
天然無添加的純手工製作的芋頭糕也廣受民眾好評！嚴選台中大甲芋頭，親手削皮處理切塊，以確保食材品質穩定，滿滿的芋頭塊與在來米漿相遇，打造出口感豐富、香氣濃郁的獨家口味，不論是搭配干貝絲、櫻花蝦、香菇，味道都令人驚艷不已，無需沾醬單吃也很美味！
│醬料
濃蒜香辣醬
由朝天椒、大紅辣椒、青辣椒三款辣較炒出有層次的辣椒香氣，搭配大量的蒜泥，濃蒜香辣，製作出讓人愛不釋手的百搭美味，多層次的辣感刺激饕客的味蕾，瞬間勾起食慾！
川式椒麻醬
喜愛重口味或是香辣滋味的饕客，那可不能錯過品牌精心調配的「川式椒麻醬」，使用小紅袍花椒與數十種辛香料，搭配雞心椒手工炒製而成，調配出多層次的椒、麻、辛辣，濃郁且強烈的辣感，不論是搭配港式糕點、水餃、拌麵、沾醬都合適，還能當做火鍋湯底、滷味秘方使用，讓家庭料理風味更加昇華。
除了兩款辣醬外，林媽媽還有推出【璞醬】系列，開發多款新品醬料，融入香菜、九層塔、青花椒等元素的特色辣醬系列，居家必備的蒜油醬、青蔥醬，不論是佐菜調味或是提升餐點滋味，都是餐桌必不可少的佐料。
【林媽媽家常味】以無添加為主軸，全心全意為顧客提供真材實料、健康天然的手作美味，精選台灣在地的時令食材，讓真誠的好味道傳遞給更多人。現在蘿蔔糕、芋頭糕一次團購15條以上還享有優惠價，讓民眾在家輕鬆品嚐宅配美食！
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