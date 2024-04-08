7千萬裝潢沒了！溫體牛火鍋霸主停業主因曝光 連香港人都不捨

饕客哭哭！台中知名溫體牛火鍋「溫十八」於今(8)日結束營業，消息一出後引發網友不捨「太難過了 口袋名單又少了一家好吃的店了」，而停業主因也曝光了。

主打溫體牛的火鍋名店「溫十八」於3月底發出公告，由於租約到期與各方評估之故，於4月8日停止營業，震驚不少老主顧，甚至有香港人表示是「每次到台灣都會吃」的美味好店。

此外，據《ETtoday新聞雲》報導，「溫十八」斥資7,000萬元打造。提及停業原因，「溫十八」總經理蕭淑惠指出，主因為租約到期、電價漲和外場缺工等壓力。目前已在熟客及廠商協助尋找新據點，期望盡快重新開業。