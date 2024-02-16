今年唯一「2/17補班日」超過20家優惠整理：星巴克、超商連鎖咖啡提神　速食、手搖飲、霜淇淋買1送1必追

「補班日優惠」快追！ 年假一結束，馬上又要準備補班，為民眾加油，幫大家整理了今年唯一的「2/17補班日優惠」提振精神，星巴克祭出「第2杯半價」、超商賣場、摩斯皆有提神好康咖啡優惠，全家Fami!ce霜淇淋也有「買1送1」，丸龜製麵於補班日推出「烏龍麵10元」，連詩特莉也將發放免費咖啡！

●星巴克

星巴克將於今年唯一的補班日2/17推出「第二杯半價」，活動當日購買兩杯大杯(含)以上/冰熱/口味皆一致的飲料享第二杯半價優惠，讓你補班日不孤單也不憂鬱。

圖／星巴克咖啡同好會粉絲頁

●7-ELEVEN

7-ELEVEN即日起2/20於門市推出「Back To Office」，CITY系列指定飲品大杯以上任選第2杯半價，包含CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY PEARL珍珠飲品、CITY TEA現萃茶、不可思議咖啡及氮氣系列等；即日起至2/17前，加碼推出「開工龍好運」活動，持icah2.0、icash Pay、OPEN錢包等購買CITY系列、零食等5大類別商品，單筆滿222元現折22元、滿999元現折110元；加碼指定商品下殺5折，包含CITY CAFE濃萃美式買2送2、CITY CAFE濃萃拿鐵買2送2、CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾買2送2、CITY TEA經典純奶茶買2送2、SWEETORY可可球系列買1送1、西雅圖盒裝咖啡全系列買1送1。

圖／7-ELEVEN提供

●全家

全家會員APP即日起至2/18限量開放領取Let’s Café畬室醇香巧克力飲、慢煮焦糖拿鐵及私品茶草莓戀奶「加10元多1杯」優惠券；另可天天領取2張Fami!ce霜淇淋買1送1優惠券。實體店同步推出Let's Café x Häagen-Dazs新品巧莓可可2杯特價只要217元；即起至2/18則可享Let’s Café大杯單品美式、大杯單品拿鐵或厚濃靜岡抹茶拿鐵同品項買1送1優惠。

圖／全家便利商店提供

●萊爾富

萊爾富即起至2/28於門市超值購與Hi-Life VIP APP內的整買零取同步推出Hi Café大杯系列的特濃美式咖啡與特濃拿鐵咖啡享同品項買20送20；即日起至2/20另推出Hi Café新品甜莓風味系列享嚐鮮價只要49元，包含中杯冰/熱草莓風味拿鐵、大杯冰/熱草莓風味茶歐蕾、特大杯冰草莓風味氣泡QQ與特大杯冰葡萄風味氣泡等優惠。

圖／萊爾富提供

●美廉社

美廉社即日起至2/17推出咖啡大杯濃粹系列同品項買1送1。

圖／美廉社

●摩斯漢堡

MOS祭出2/17咖啡優惠，全台門市「中杯摩斯咖啡買一送一」，MOS Order APP「安心取溫馨送」更加碼推出「中杯摩斯咖啡買10送10」，優惠價500元，限量1000組。

圖／摩斯漢堡提供

●丹堤咖啡

2/17至全台門市，出示LINE官方帳號的優惠券條碼，即可享外帶全系列大杯以上飲品買1送1優惠。

圖／丹堤咖啡

●cama café

即起至3/16，於cama café門市購買cama經典美式咖啡（容量、冰熱不限）即贈白蘭氏雙認證鷄精41ml乙瓶，數量有限、送完為止。

圖／白蘭氏提供

●麥當勞

麥當勞自2/15起為期一個月，祭出「龍年開春優惠券」好康，優惠券內容包含加1元多1件、超爽大餐101元起、雙人共享209元起、早餐套餐免費升級咖啡及雙人早餐159元起等多重優惠...(活動詳情)

圖／麥當勞提供

●肯德基

肯德基自2/17至2/29期間，限時推出22種優惠方案，包括4款點心買1送1、7款午茶套餐72元起，另外還有激省個人餐、雙人咔啦桶餐等不同優惠，現享5折起。全部優惠最高可省2,179元...(活動詳情)

圖／肯德基提供

●拿坡里

拿坡里至2/18前，買八塊酷樂雞腿桶就送八隻豆乳雞翅桶，下殺到520元；買六塊酷樂雞腿桶就送「六隻豆乳雞翅桶」特價390元；買四塊酷樂雞腿送四隻豆乳雞翅優惠260元就能爽吃。

圖／拿坡里提供

●bb.q CHICKEN

即日起至2/17當天，bb.q CHICKEN無論內用、外帶、享聚卡APP點餐，凡點購半雞即享第二件半價優惠，

圖／bb.q CHICKEN提供

●丸龜製麵

2/17當天，凡至丸亀製麵，憑集食饗樂點數3點加10元，就可換購「湯烏龍麵（中碗）」1碗，原價74元，每人限換購1次。

圖／丸龜製麵提供

●Aunt Stella詩特莉

Aunt Stella詩特莉於2/17中午12:00～14:00，於指定門市發送免費咖啡，每間門市限量100杯。憑當天消費發票並打卡，可再獲得「手工餅乾2片」。(活動門市：台北忠孝SOGO店B1、台北復興SOGO店B3、台北遠企店B2、台北大葉高島屋店B1、新竹巨城店B1、台中新光三越店B2、台北南西三越店B2、詩特莉形象店 Cookie Concierge)

圖／Aunt Stella提供

●好丘

好丘即起至2/29推出期間限定「貝果月」活動。凡於門市單筆消費滿250元，就可獲得價值500元的優惠券1份。憑券於線上或是門市消費，可享貝果、司康買4送1、單筆消費滿300元享8折、線上滿額現折等多種不同活動，全台限量6,000份，送完為止。

圖／好丘提供

●酷聖石 COLD STONE

2/17當天適逢酷聖石歡慶17周年品牌日，點購中杯以上冰淇淋享第二件17元，脆餅、桶裝除外。

圖／COLD STONE提供

●萬波島嶼紅茶

萬波島嶼紅茶自即日起至2/17，超人氣冬瓜金萱青(大杯無糖少冰)可享買一送一，僅限來店購買、電話外送、自取，不能與其他優惠合併使用。

冬瓜金萱青。圖／萬波島嶼紅茶

●Mr.Wish

即日起至2/27，於外送平台Uber Eats點購Mr.Wish消費滿214元，即可獲贈人氣飲品「蜜桃紅茶」一杯。

圖／Mr.Wish提供

●康青龍

康青龍2/27前，UberEats下訂康青龍，享御香鐵觀音、碧玉茉莉綠茶買一送一。即日起至2/29，門市加碼享單筆消費滿299元現折50元優惠。

圖／康青龍提供

●TOK盡興食光

TOK盡興食光推出外送專屬優惠，即日起至2/17，至ubereats平台購買美式咖啡或拿鐵，即享買一送一優惠。

圖／TOK盡興食光

●勺日

勺日即日起至2/17祭出咖啡優惠，凡於活動期間至勺日咖啡廳內用點任一餐點，搭配美式咖啡即享免費續杯一次，也可以補差價40元更換為拿鐵咖啡。

圖／勺日

●迷客夏

即起至2/22至迷客夏單筆消費滿150元，發票登錄抽賞櫻機+酒。