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凌晨2點半人聲鼎沸！ 萬華「隱藏版美食」太晚可吃不到油飯、綜合湯的料多到分兩餐吃

Irene's 食旅．時旅／ 文、圖／Irene

udn走跳美食／Irene

傳說中萬華的隱藏版美食，晚來絕對吃不到的三條路油飯，是饕客才知道的萬華美食

三條路油飯原本在環南果菜市場旁的三條路福德宮附近，提供深夜、凌晨才開始工作的勞動者能有個飽足的地點，後來搬到不遠處的長順街14巷內，人氣不減，老顧客、新客熱鬧了這條巷弄。

萬華路邊的小吃，擺放著幾張桌子供顧客能坐下來好好享用，雖沒有舒適的用餐環境，但至少方便用餐。

主要賣的就是油飯以及各種湯品，不太需要猶豫，雖然營業到9點，但油飯常常7點多就售完，想吃油飯請趁早來。菜單上有荷包蛋、滷鴨蛋，不過老闆娘說現在沒有囉～

小碗油飯份量就很足，對女生來說小碗剛好，再配一碗湯就很飽，淋上甜醬看起來很不錯。

油飯香Q有咀嚼勁，淡淡的香菇味不是很濃郁，是清雅型的調味，甜醬的味道也是淡淡的，剛好搭配偏重口味的綜合湯，比較不膩口。推薦可以加一點桌上的辣椒一起吃，油飯會更香喔。

不在菜單上的綜合湯，是老饕的隱藏版點法！其實就是把店家的所有湯品的料都加在一起，滿滿的料有丸子、豬腸、排骨酥、豬血，多到可以兩個人享用！湯不夠還可以再加，很佛心。

以排骨酥湯為基底，甘醇順口，排骨酥給的大塊且肉量多，丸子類有福州丸和貢丸，彈牙肉味濃都不錯，豬腸沒腥味處理的很乾淨，豬血給的超多，一度吃不完！也是綜合湯中覺得比較有突兀感的一款配料。

萬華隱藏版好吃的三條路油飯＆排骨酥湯，店家態度很和善親切，餐點都頗到位，雖不是吃過最喜歡的油飯，但很喜歡這裡的湯，有機會早起仍想再來享用。

三條路油飯＆排骨酥湯

電話：0920-272-783

地址：台北市萬華區長順街14巷11號

營業時間：02:30–09:00 or 賣完即收 (週一公休)

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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