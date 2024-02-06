又少一間！高CP值「千元有找」吃到飽2月底熄燈 持有餐券須知一次看

跟三五好友到居酒屋、總是吃不飽還得來碗泡麵？【柒息地】居酒屋新推出「台日友好滷肉拉麵」，從2/2～2/8這段期間搭配湯品還能享折扣，小酌「吃巧又能吃飽」，更不用擔心吃串燒而荷包大失血最後挨餓了！

2024-02-03 13:00