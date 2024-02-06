又少一間！高CP值「千元有找」吃到飽2月底熄燈 持有餐券須知一次看
又少一間高CP值吃到飽！位於新莊主打南洋風特色料理吃到飽「峇里斯南洋海鮮百匯」於2月貼出營業公告，將於2月29日畫下休止符，令網友不捨直呼「真可惜」。
晶宴會館旗下的「峇里斯南洋海鮮百匯」因價格實惠深受吃到飽控喜愛，一張千元鈔票就能吃遍各式南洋風特色佳餚。然而因應品牌轉型規劃，宣布將於2024年2月29日熄燈，想用千元有找的價格品嘗多種南洋料理的朋友記得在月底前先訂位搶吃一波。
同時，峇里斯提醒持有餐券的顧客，若有該店發售且未使用之「貴賓招待單人券」，敬請於2月29日前到店使用；持有該店於通路發售且未使用的「電子票券」或「虛擬票券」除於期間內使用，亦可至原購買通路辦理退費；而持有本店未使用之「信託票券」（紙本票券）未在2月29日前使用，則自3月1日起，可到晶宴會館旗下指定品牌（晶宴會館、晶粵軒烤鴨餐廳）以等值折抵現金。更多餐券須知可見峇里斯南洋海鮮百匯粉絲專頁。
峇里斯南洋海鮮百匯
地址：新北市新莊區思源路40號
價位（另+10%服務費）：平日午餐849元、晚餐/假日949元、6至12歲半價
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