整理包／4大超商「春節限時優惠」過年買好買滿享好康！哈根達斯、霜淇淋、咖啡快囤貨

超商身為大眾日常生活中的好鄰居，在春節期間也推出滿滿優惠，陪伴消費者過好年，讓大家買好買滿還能享好康，更是為新的一年囤貨的好時機。

7-ELEVEN迎新春，陸續推出「好運龍來buy好年」活動及「好運龍來刮刮樂」。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN於2月9日前推出「好運龍來buy好年」優惠活動，OPENPOINT會員購買指定禮盒、CITY系列、常溫飲料、冷藏飲料、泡麵、零食、糖果、冰品、冷凍、甜點、寵物等12大品類商品，單筆滿222元立折22元、滿999元立折110元；單筆結帳金額滿999元再加贈好禮4選1，可選擇舒潔衛生紙一串、澳寶星空秘境沐浴露一瓶、DUSKIN餐具洗潔精兩瓶或Hello Kitty50周年光柵磁鐵10入組。

2月20日前7-ELEVEN哈根達斯迷你杯及雪糕任選買3送2、買6送4，還有品脫與迷你杯合購價299元等多元優惠。

7-ELEVEN今年陸續推出3波刮刮樂活動，2月11日前於7-ELEVEN APP、LINE官方帳號推出「好運龍來刮刮樂」活動，每人每日每平台可免費玩2次，張張折扣有獎，最低可享CITY系列買1送1起優惠，7-ELEVEN APP更加碼於指定活動期間每兌換2次咖啡優惠條碼，即可再送指定CITY飲品同品項買1送1優惠券以及「雙人遊法國巴黎機＋酒」抽獎機會（可累計）。

第2波線上刮刮樂活動即日起至2月27日晚上7點止，於OPENPOINT APP遊樂場推出「好運龍來刮寶趣」活動，活動期間每天每位會員可免費玩1次，若想多玩幾次可使用2點OPENPOINT兌換一張數位刮刮卡（每日兌換無上限），有機會刮中各種OPENPOINT點數紅包、跨通路優惠券，最大獎為8,888點OPENPOINT點數；活動期間刮刮卡使用張數最多的TOP 5會員還可額外獲得最高888點的OPENPOINT。

第3波實體刮刮樂活動自2月9日至2月14日止，於7-ELEVEN門市單筆消費滿222元即可獲得「好運龍來刮刮樂」實體刮刮卡一張，總限量100萬張，每張刮刮卡享有三重好康機會：登錄序號抽大獎，可參加天天抽1位百萬OPENPOINT點數富翁活動，還有周大福1克拉鑽戒、迪士尼經典系列米奇米妮999.9黃金工藝精品擺件、光陽lonex S7R電動機車、星宇航空台北／日本雙人來回機票等獎項；有機會隨機刮中免費哈根達斯指定冰品、衛生紙、CITY系列飲品、222元或1,000元7-ELEVEN購物金等獎項；超值好康優惠券保證送出指定合作通路商品優惠券任一組，像是星巴克好友分享券、7-ELEVEN指定CITY系列或零食或飲料買2送2優惠券等。

7-ELEVEN霜淇淋販售門市推出「鈔桔綠HIGH不知火橘」新口味（陸續開賣，以門市實際販售為主），2月14日前憑icash2.0或icash pay支付可享買1送1。

7-ELEVEN霜淇淋販售門市推出「鈔桔綠HIGH不知火橘」新口味，3月5日前購買任2支霜淇淋即贈「鈔桔綠HIGH」可可糖片驚喜（紅）包1包，數量有限送完為止。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN於2月9日前推出「好運龍來buy好年」3大優惠，OPENPOINT會員購買指定禮盒、CITY系列等12大品類商品，單筆滿222元立折22元、滿999元立折110元。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN即日起至2月11日於7-ELEVEN APP、LINE官方帳號推出「好運龍來刮刮樂」活動。圖／7-ELEVEN提供

●全家便利商店

即日起至2月14日於全家便利商店會員APP「隨買跨店取」購買「祥龍福袋」2入498元，兌換完畢再送2支Fami!ce霜淇淋（每位會員限購10組，福袋需於2月21日前兌換）；若到店內購買「祥龍福袋」，還能以「全家」Fa點3,000點＋200元的優惠價換購，售完為止。圖／全家便利商店提供

全家便利商店實體店舖即日起至2月14日推出會員專屬優惠，購買Let’s Café特濃美式咖啡或特濃拿鐵可享同品項買1送1，購買Fami!ce霜淇淋可享第2支5元，皆限現場領取，不可寄杯。即日起至2月20日於實體店舖購買私品茶任一品項可享任選第2杯5折優惠（限現場領取，不可寄杯），購買南洋酸辣燙「馬尚煮」享買3送1優惠（限現場領取）。

即日起至2月14日「全家」APP「隨買跨店取」推出「春節雲端傳情」168元、1,688元、8,888元等多款優惠組合，最低享51折起，囊括Let’s Café、私品茶、Fami!ce霜淇淋等，首推1,688元組合可一次擁有大杯經典拿鐵20杯、私品茶55元系列15杯、Fami!ce霜淇淋15支（每位會員限購一組，兌換期限至2025年12月25日）；即日起至2月20日另有「茶葉蛋60入588元」優惠（每位會員限購2組，兌換期限至6月30日），平均一顆不到10元。

春節期間出遊也享好康，即日起至2月14日到國道蘇澳服務區、石碇服務區、新營服務區、三義車亭服務區4大商場消費滿588元即可至商場內「全家」享好禮3選1，有Let’s Café中杯經典美式咖啡、FMC超柔抽取式衛生紙（110抽單包）或Fami!ce霜淇淋可選擇；消費滿888元還可參加「擲筊搏好運」遊戲。台61線新豐休息站、口湖休息站站則推出消費388元可至商場內「全家」享好禮4選1，可兌換Let’s Café中杯經典美式咖啡、Let’s Café中杯經典拿鐵、FMC超柔抽取式衛生紙（110抽單包）或FamiCollection指定茶飲。消費滿額好禮兌換券皆須於2月14日前至上述指定商場內「全家」兌換。

此外，即日起至2月14日於「全家」會員APP「隨買跨店取」購買「祥龍福袋」2入498元，兌換完畢再送2支Fami!ce霜淇淋（每位會員限購10組，福袋需於2月21日前兌換）；若到店內購買「祥龍福袋」，還能以「全家」Fa點3,000點＋200元的優惠價換購，售完為止。

全家便利商店實體店舖即日起至2月14日推出會員專屬優惠，購買Fami!ce霜淇淋可享第2支5元（限現場領取，不可寄杯）。圖／全家便利商店提供 全家便利商店實體店舖即日起至2月14日推出會員專屬優惠，購買Let’s Café特濃美式咖啡或特濃拿鐵可享同品項買1送1（限現場領取，不可寄杯）。圖／全家便利商店提供

●萊爾富

萊爾富即日起至2月20日推出好事成雙抽抽樂活動，於指定門市購買兩件七龍珠399元龍年限定福箱，有機會抽出最低第2件1元起。圖／萊爾富提供

萊爾富門市即日起至2月20日推出「春假購有趣」活動，單筆指定消費滿100元可獲得指定商品優惠券一張，優惠券品項多達200種，出示會員資格再加碼抽3C家電禮。

即日起至2月20日萊爾富限時推出與日本經典動漫《七龍珠》合作的「七龍珠超系列龍年限定福箱」（每箱售價399元）好事成雙抽抽樂活動，於萊爾富指定門市（部分特殊門市除外）購買兩件七龍珠399元龍年限定福箱，就有機會抽出最低第2件1元起，還有機會登錄序號抽百萬頭獎黃金條塊500g。

2月20日前萊爾富門市推出春節限定「春假購有趣」活動，門市單筆指定消費滿100元可獲得指定商品優惠券一張，會員再抽3C家電。圖／萊爾富提供

●OKmart

2月11日前至OKmart全台門市購買大杯莊園級美式咖啡／拿鐵或及大杯濃厚莊園級美式咖啡／拿鐵（不限冰熱）即享同品項買2送1。圖／OKmart提供

2月11日前至OKmart全台門市購買大杯莊園級美式咖啡／拿鐵或及大杯濃厚莊園級美式咖啡／拿鐵（不限冰熱）即享同品項買2送1；消費滿200元即贈開運紅包袋一只，內含現金折價券。專屬雲端商城OKmall於2月11日前推出大杯莊園級美式咖啡或拿鐵同品項買6送3、買20送12，再加贈會員點數500點。2月15日開工日當天限定於OKmart全台門市購買大杯莊園級美式咖啡／拿鐵及大杯濃厚莊園級美式咖啡／拿鐵（不限冰熱）可享同品項買2送2。

OKAPP推出春節小遊戲「龍來扭蛋」，即日起至2月18日期間登入OKAPP，使用會員點數100點即可玩一次，有機會扭到開賣即秒殺的OKmart「龍年歡喜包」福袋、OKmart禮券300元、咖啡優惠券、現金折價券等好禮。

●附註：詳細優惠活動內容依各超商門市、APP公告為準。