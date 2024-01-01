澎湃開賣！米其林推介「天下三絕」 限量年菜美味上桌

【旅奇傳媒/編輯部報導】龍耀迎春、好運臨門！又到了年菜大軍出動的檔期，連年好口碑的年菜，讓籌備團圓宴的好媳婦、乖兒女免除選擇困難症。

連續5年蟬聯「米其林必比登推薦」的「天下三絕」，再度嚴選食材，打造極品私廚料理，推出頂級絕品佛跳牆、香酥紅糟鳗、紅燒鮑魚燉豬腳、舌尖犇騰牛肉鍋套組，以及八寶紅豆年糕，道道都絕頂美味，豐富了圍爐的陣仗，全家都稱讚！

▲「天下三絕／年節這味最對味」豐盛又美味。 圖：玩買主意／提供

除可單項訂購之外，也推出以佛跳牆為主的3款搭配購買方式，分別可搭香酥紅糟鳗、紅燒鮑魚燉豬腳，或是二者皆選，打造澎湃美味的圍爐宴主角。

▲鮮味滿滿的佛跳牆，集山珍海味於一鍋。 圖：玩買主意／提供

│頂級絕品佛跳牆│

圍爐怎能沒有佛跳牆？要吃，就吃最好的。「天下三絕」頂級絕品佛跳牆，以海蔘、鮑魚、豬肚、花膠、大干貝、蹄筋、豬腳、芋頭、花菇、栗子、排骨、鳥蛋等，搭配金華火腿，以老母雞、雞腳、豬皮細煨慢燉，濃萃豐富膠質，再以赤肉與墨魚乾提鮮，熬煮10至12小時，達到精華濃縮在一鍋的湯鮮味美，吃得全家「龍」滿意！

│香酥紅糟鰻、紅燒鮑魚燉豬腳│

來自福州傳統名菜的香酥紅糟鰻，新鮮鰻魚經紅糟醃漬入味，糟香四溢，入鍋酥炸後仍多汁飽滿，年年佳評如潮；紅燒鮑魚燉豬腳喜氣洋洋、奢華矜貴，以新鮮Q彈、肉質鮮甜的帶殼鮑魚，搭配清爽和風醬汁醃漬，經慢火燉煮整顆入味，鎖住養分與美味，配襯肉汁鮮香的豬腳，吃來齒頰留香，宴客也很氣派。

▲特選厚切B腱牛肉塊與牛肉湯、蕃茄湯，搭配噴香滷味，在家就可以享用米其林私房料理。 圖：玩買主意／提供

│舌尖犇騰米其林牛肉鍋套組│

特選厚切B腱牛肉塊，搭配黃金牛肉湯、紅寶石番茄湯（素），締造舌尖奔騰的美味。厚切帶筋牛肉塊，來自一頭牛僅有兩塊的特級B腱肉，Q彈銷魂；溫火精熬18小時的湯頭，芳醇濃郁。

精選滷味包括牛腱、牛肚、牛筋、豬耳朵，另附家常寬麵，可做成美味牛肉麵；或搭配喜愛的蔬菜，做成創意料理，美味爽口，欲罷不能。

▲配料豐富的紅豆年糕，滿滿真材實料。 圖：玩買主意／提供

│八寶紅豆年糕│

選用台灣紅豆、花豆、米豆、蕎麥、松子、葵瓜子、南瓜子與紅棗，手工現做，口感細緻綿密，加熱即可食用。此外，還可以變化出煎、炸等多重美味，外酥內軟的口感，回味無窮，而安心減糖的配方，吃得可口又養生！

嚴選應景食材、真材實料烹調，米其林私廚冷凍年菜，簡單復熱即可輕鬆端上桌！採購年菜可至「天下三絕麵食館」臨店購買，或於「玩買主意」網購，宅配滿2,000元即享免運，為團圓之夜提供味蕾驚喜，帶來幸福的美食饗宴。

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