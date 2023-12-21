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太噁心！知名連鎖火鍋驚見「完整小強」 業者「僅2作為」引網怒批：找衛生局
愛店掰了！今(21)日，有網友在爆料公社發布貼文，表示昨日於知名連鎖火鍋用餐，放了菜後驚覺不對勁，竟看見湯鍋裡有隻完整的蟑螂，令他直呼噁心，該店則以換新湯底及免服務費處置，引起網友熱議回應「加料火鍋」、「太噁了吧」、「檢舉起來讓衛生局去稽查」。
近期食安問題頻繁，有網友發現外食餐點出現蟑螂的事件層出不窮。有名網友指出，日前至加分100%浜中特選昆布鍋物台中公益店消費，點了泡菜牛奶鍋底後驚見鍋中竟有隻蟑螂，讓他無奈表示「衛生真的需要加強」，而向店家反映後僅換了一鍋新湯底及免去服務費，並解釋是因消毒而快速帶過此事，令原PO搖頭「我的愛店掰」、「加分真的要變扣分」。
該貼文曝光後，不少網友都看不下去，紛紛怒批「只免服務費？加分直接變零分」、「衛生局開罰很重，還免服務費？」、「台灣餐飲業跟顧客的賠償協議真的很低廉」。此外，也有網友苦中作樂幽默留言「免費高蛋白」、「一樣價錢為什麼你的料比較多」，甚至還有網友分析表示「這小強新鮮程度應該是跑到菜裡被煮了！如果是高湯底熬的，應該看不到全屍」等。
原文出處：https://www.facebook.com/groups/451357468329757/posts/3457835891015218/
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