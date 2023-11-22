時隔5年重回東區！「麵屋武藏」光復店11月27日起試營運 最新菜單搶先看

麵屋武藏回歸東區！時隔五年再度插旗台北東區，拉麵控的愛店「麵屋武藏」光復店將於11月27日起試營運，消息曝光後引起饕客歡呼，準備開吃衝一波！

餐點示意圖。圖／Global Mall提供

「麵屋武藏」登台首店即插旗東區，後因租約到期結束營業，轉戰台北車站開設本店。時隔五年，麵屋武藏回歸台北東區，將於11/27至11/30試營運，並在12月1日正式開幕。拉麵控當然得手刀先衝，回味道地好滋味啦！

味玉武藏拉麵。圖／麵屋武藏提供

麵屋武藏的各家分店都獨具特色，擁有單店限定風味，而「麵屋武藏」光復店則以「魚介x豚骨雙湯頭」為基底，甘醇濃郁再現經典，通過不同比例搭配造就多層次美味，吃不過癮還能免費加麵乙次，不怕吃不飽。

麵屋武藏光復店菜單。圖／麵屋武藏粉絲頁

麵屋武藏 光復店

試營運期間：11/27～11/30

開幕日：12/1

地址：台北市大安區光復南路240巷23號（捷運國父紀念館2號出口）

營業時間：試營運期間 11:30-14:30、17:30-22:00；正式營運 11:30-22:00

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