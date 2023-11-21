吃披薩配魚板湯！韓國「Pizza maru」全台首店在新竹 限時推「買披薩送韓國魚板湯」 還有長型單人披薩方便吃

韓國超人氣披薩「Pizza maru」首度登台，台灣首店進駐新竹巨城，不僅在台灣就能吃到韓國道地口味，即日起至11/29還有買披薩送「韓國魚板湯」的限時優惠，吃披薩就是要配魚板湯才夠韓啊！

圖／IG@pizzamaru_official

圖／Pizza maru TW 粉絲頁

韓國在地人氣品牌「Pizza maru」在韓擁有逾600家分店，同時進軍海外，在香港、新加坡、加拿大等地都設有據點，現在更插旗新竹巨城購物中心4樓，並祭出限時優惠，即日起至11/29，購買「經典香濃芝加哥pizza」送「韓國魚板湯」一份（數量有限、送完為止）。Pizza maru以親民的價格與美味深受韓國人喜愛，選擇口味多樣，也是不少韓國人野餐必備的最佳單品。

圖／IG@pizzamaru_official

圖／Pizza maru TW 粉絲頁

而現在在台灣就能吃到Pizza maru的道地滋味，現做現烤披薩以薄脆的餅皮為基底，搭配多樣配料；喜歡鬆厚餅皮則可點「芝加哥披薩」，還有長型方便入口的單人Pizza，一個人吃也無負擔。如果單吃披薩還不過癮，還能加點再吃辣炒年糕、魚板湯，話不多說開吃一波！

圖／Pizza maru TW 粉絲頁

圖／Pizza maru TW 粉絲頁

Pizza maru 全台首店

地址：新竹市東區中央路229號4樓（新竹遠東巨城購物中心4樓）

營業時間：平日11:00-21:30；假日11:00-22:00（最後供餐時間以現場為主）

粉絲專頁：Pizza maru

菜單。圖／Pizza maru TW 粉絲頁

延伸閱讀：

．千頌伊炸雞來了！韓品牌「BHC炸雞」明年登台 首店落這縣市

．又麻又香！ bb.q CHICKEN「川麻椒香炸雞」新登場