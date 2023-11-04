搭上AI潮流推「可口可樂」全新口味！運用人工智慧模擬出西元3000年後的可樂風味

可口可樂又有新口味了！「Coca-Cola® Creations」搭上AI的潮流，共同研發口味推出「可口可樂」Y3000，讓你有機會一嚐屬於西元3000年後的獨特風味。

「可口可樂」不僅是全球飲料市場的領導品牌，源源不絕的創新力更為品牌帶來無數的話題與討論，繼前一波與《League of Legends英雄聯盟》電競合作推出限定聯名口味後，「Coca-Cola® Creations」這次搭上AI的潮流，與 AI 共同研發口味推出「可口可樂」Y3000，成為全球首款以 AI 技術調製而成的飲品，模擬出西元3000年後的可口可樂風味！

「可口可樂」旗下反應時代變遷且積極創新的「Coca-Cola® Creations」創意平台，以限時限量手法，推出了多款為具有話題性的限定口味。為滿足消費者對未來「可口可樂」味道的想像，將資料交由AI處理，協助調配新產品的配方和風味，推出史上首支與 AI 技術共同調製而成的飲料「可口可樂」Y3000，讓消費者來自行定義這款來自未來的飲料。「可口可樂」Y3000瓶身同樣攜手AI共同打造，以充滿未來感的白色、粉色與藍色襯底，融合泡泡元素營造出對於未來世界的想像。

「可口可樂」Y3000暢想無界限禮盒。圖來源｜可口可樂

隨著Y3000的推出，可口可樂為了在味覺及視覺上同步讓消費者體驗3000年後的世界，只要掃描瓶身上的 QR CODE，即能進入由「可口可樂」創造的Y3000未來AI相機體驗介面。透過使用者所拍攝的周圍景物，經由AI運算自動生成西元3000年後的樣貌，讓使用者一窺屬於自己的「 Y3000未來世界」。

同步推出「Y3000 未來 AI 相機」，拍攝周圍景物，就能模擬未來3000年的模樣，左為台北中山捷運站商圈，右為龍山寺。圖來源｜可口可樂

「可口可樂」Y3000有推出330毫升易開罐單入與四入組，以及600毫升寶特瓶等不同的包裝選擇，於全台便利商店、超市、量販店、線上購物及外送平台販售，更在 7-ELEVEN i預購上推出「可口可樂」Y3000暢想無界限禮盒，全台限量2,688份，於11月1日起開放預購。想體驗來自未來的可樂嗎？趁著11月趕緊嚐鮮吧！

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