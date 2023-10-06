垂涎三尺！ 圓山《金龍點心坊》開幕 滿額加贈「夜探東密道券」

五星港點超市《金龍點心坊》開幕，還有系列滿額活動。 圖：圓山大飯店／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】總讓人念念不忘、垂涎三尺的金龍餐廳港式點心，再也不用煩惱訂位排隊，從此在家就能隨時享用，輕鬆品嚐！

為了滿足饕客們享受美食的心和胃，圓山大飯店推出全台第一家五星港點超市《金龍點心坊》，主打「星級港點‧美味即享」外帶服務，由亞洲名廚許耀光率主廚團隊親手打造超人氣港點，讓正宗港點不再受時空限制，在家也能美味上桌！9/26起試營運至10/7開幕全品項享8.5折優惠，10/8-12/30期間單日消費滿3,000元即加贈「夜探東密道券」2張。

▲《金龍點心坊》混醬腸粉。 圖：圓山大飯店／提供

走進依傍於金龍餐廳的《金龍點心坊》，映入眼簾的是自然質樸與木紋元素交織的線條設計，整體呈現出時尚簡約的現代港式購物空間，擺放著許耀光主廚團隊精心推出、堅持天然新鮮食材，用最嚴謹的無添加料理方式所研製而成冷藏／冷凍包裝的港式小點，包括榮獲亞太十大名菜點金獎、Q彈程度連食神星爺撒尿牛丸都甘拜下風的純手工牛肉丸，湯頭歷時4小時精心熬煮的龍蝦海鮮泡飯、臘味蘿蔔糕、混醬腸粉、麻辣車仔滷等經典港式點心，還有兩款手作甜品楊枝甘露與芒果布丁，以及兩款必買伴手禮極品 X.O 醬與臘腸禮盒，19款CP值破表的道地港味，價格實惠，輕鬆入手！

▲《金龍點心坊》極品 X.O 醬。 圖：圓山大飯店／提供

▲《金龍點心坊》龍蝦海鮮泡飯。 圖：圓山大飯店／提供

許耀光主廚表示，美食最思鄉，每一道港點料理都是來臺30多年的鄉愁情懷，希望透過記憶中的家鄉味，讓喜好港點的民眾不僅滿足味蕾，更留下美好回憶；《金龍點心坊》未來會陸續開發出兼具美味與健康的新品項，持續創造舌尖上的美味，完美上菜，讓每一口都齒頰留香、回味無窮！

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