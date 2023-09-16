此生必嚐！10大高CP值「無菜單鐵板燒」 頂級食材料理、一位難求也一定要吃到

不用花大錢也能享用無菜單料理！

「無菜單料理」意味著客人將信任交與廚師，由廚師依照當日的食材做最精湛的演譯，這種跳脫制式框架的美食呈現，近幾年來在頂級鐵板燒中非常流行，看著鐵板師傅神乎奇技的鐵板廚藝，將新鮮食材轉化成一道道華麗美食，精彩的鐵板呈現猶如一場藝術表演，充滿了驚喜和創意，坐在師傅面前一邊品嚐著多變的美食，一邊看著各種新鮮食材在鐵板上滋滋作響，可以說是味覺、視覺的雙重饗宴。

「無菜單」總是給人一種昂貴的印象，但其實現在有許多鐵板燒餐廳都推出了高CP值的方案，含服務費2,000元有找的價格就能夠享用到食材新鮮高級、料理手法講究的無菜單鐵板料理，不用花大錢就能嚐到令人驚嘆的美味！《DailyView網路溫計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出了價位在2,000元以下，網友熱議的十大高CP值鐵板燒餐廳，快把這份清單收入美食口袋吧！

image source: FB／明水然・樂-無菜單鐵板燒



NO. 1 明水然．樂

地址：詳見官網門市資訊

一位難求的「明水然．樂」是網路上討論度超高的無菜單鐵板燒名店，14品1,600元的套餐，可以讓顧客一次品嘗到豐盛的頂級食材，包含老饕等級的野生活龍蝦、豐腴油花的日本A5和牛、北海道生食級干貝、日本生蠔、季節現流漁獲等珍饈食材，CP值超級高；更令人讚嘆的是，除了堅持使用新鮮活體龍蝦外，龍蝦的份量也很大手筆，每份套餐1/2尾，讓饕客大呼過癮，獨創的一龍三吃已成為店內的招牌菜，鮮Q嫩美的龍蝦肉身鐵板煎、濃郁的龍蝦膏蛋捲、招牌的龍蝦味噌湯，贏得眾多網友讚賞，雖然近兩年原物料因疫情影響飛漲，但「明水然．樂」始終維持14品1,600元的套餐價格，也獲得網友肯定。

在西式創意的「明水然」鐵板燒征服網友的胃後，集團姊妹品牌「明水然．樂」也以日式無菜單鐵板燒定位迅速征服市場，高CP值、真材實料的堅持，讓「明水然．樂」短短一年多間已成績斐然，除了是《DailyView網路溫計》「此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒」冠軍，各分店網路Google平均評分更高達4.8顆星，成為慶生約會、聚餐宴客、家庭聚會首選。

「明水然．樂」目前在全臺有五家門店，其中信義遠百店更是唯一加開宵夜場的分店，宵夜還可免費升級為15道，一位難求的「明水然．樂」也將於今年秋天在淡水、礁溪、板橋大舉展店，討論度超高的鐵板燒在網路上總是有許多好評，「生日去吃覺得CP值很高」、「食材都很新鮮」、「用餐體驗真的很好」。

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image source: FB／明水然・樂-無菜單鐵板燒



NO. 2 初魚鐵板燒

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位於臺北的「初魚料亭」是非常知名的高級日本料理，之後發展出「初魚鮨」、「初魚鐵板燒」、「初魚屋台」等3個品牌。其中「初魚鐵板燒」是不少人心中的高CP值無菜單料理，每個人1,800元的價格就可以吃到一整套雅緻的日式鐵板燒。

2,000元有找的價格，在初魚鐵板燒可以享用到A5和牛、1/4尾龍蝦、鮑魚、干貝、牡蠣等高檔食材，手法細膩的和風料理給味蕾帶來一場優雅的美食饗宴，是許多人大推的無菜單鐵板燒，「以這樣的價格和食材CP值很高」、「每道菜都很好吃」、「很適合情侶約會週年紀念等等」。

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NO. 3 明水然

地址：臺北市北市松山區慶城街18之1號2樓



「明水然」主打西式創意頂級無菜單鐵板燒料理，從麵包、前菜、湯品到沙拉、主食、甜點、飲料共約11－14品佳餚，套餐價位有1,390元、1,890元、3,000元3種。1,390元的套餐可品嚐到波士頓活龍蝦1/2尾、頂級牛排或松阪豬、新鮮漁獲等珍饈；1,890元的套餐還多了生食級干貝、魚子醬、鮮猛活鮑魚、草蝦等新鮮海味，搭配私廚的鐵板廚藝，絕對是CP值超高的無菜單料理選擇。

「明水然」和「明水然．樂」雖然名稱相似，但其實有著截然不同的料理風格，「明水然」主打西式創意頂級無菜單鐵板燒料理，而「明水然．樂」標榜著日式雅緻和風，兩者各有各的風味及特色，儀式感滿滿的明水然非常適合慶生、約會、週年等節日聚餐，「第一次吃到那麼好吃的餐點，道道精彩」、「標榜食材新鮮，果然沒令人失望」。

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NO. 4 Le Goût 樂葵法式鐵板燒

地址：臺中市北屯區崇德五路345號2樓



Le Goût 樂葵法式鐵板燒是新天地集團旗下的鐵板燒品牌，主打單一價位的「主廚單一套餐」，每人1,460元的價格就可以吃到包含龍蝦、鮑魚、生蠔、牛小排等高檔食材的無菜單鐵板燒料理，高貴不貴的價位吸引許多人嚐鮮。

以「法式鐵板燒」為招牌的樂葵，其鐵板燒餐點中也融入許多法餐的巧思，從料理手法到擺盤，都給人精緻法國料理的高級體驗，高質感的餐點讓許多饕客趨之若鶩，「這個價錢說實在CP值還蠻高的」、「比起動輒三四千起跳的法式餐廳，來樂葵 Le Goût 吃得飽又吃得巧」。

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NO. 5 鐵 F.f Teppanyaki

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隱身臺北萬華巷弄內的鐵 F.f Teppanyaki，是低調的高CP值鐵板燒，每人1,100元的價格就可以吃到一整套精致的鐵板燒料理，是不少人的口袋美食名單。之後鐵F.f Teppanyaki 鐵板燒也在臺北其他地區及臺中開設分店，成為許多人心目中的鐵板燒首選餐廳。

和其他無菜單鐵板燒比起來，鐵F.f Teppanyaki的價格實惠許多，但食材用料也毫不手軟，能夠品嚐到包含日本和牛在內的10道創意法式鐵板料理，是小資族們約會聚餐的好選擇，「服務人員都很親切在介紹每道菜，超級舒服的用餐氛圍」、「整體上CP值滿高的」。

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NO. 6 織田信長無菜單手作料理

地址：桃園市中壢區環西路二段366巷10號



位於中壢的織田信長無菜單手作料理，原先是一家專門販售浮誇系龍蝦拉麵的拉麵店，之後菜單進行大升級，全面改為無菜單料理，一樣使用各種高檔海鮮食材，不只用料豐富，價位也非常親民，每人1,380元的價格就可以吃到各式奢華海鮮。

拉麵店起家的織田信長，所推出的鐵板燒料理也有著滿滿和風，龍蝦、鮑魚、生蠔等新鮮海產再透過細緻調味料理，搭配出讓人驚喜的風雅滋味，「菜單內容會依照當天進貨的海鮮不同而有變動，每次來都會有不同的驚喜」、「整套1,380元，有夠超值的」。

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NO. 7 本 Hon 鉄板名人私廚

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在高雄、臺南一共有3家店面的本 Hon 鐵板燒，是南部知名的無菜單鐵板燒料理，店內採全面預約制，共有單人餐（1,480元）及雙人餐（3,980元）兩種選擇，人均消費不到2,000元的價格可以吃到日本和牛、伊比利豬、龍蝦等高檔食材，讓人覺得物超所值。

本Hon鐵板燒店內的座位不多，少少的顧客讓每個人都能得到最細緻入微的服務，店內高雅的日本風裝潢也帶給人舒適的用餐體驗，「服務人員親切，是未來會再考慮特殊節日來訪店家」、「這間真的很棒」、「好多道菜，看師傅在面前料理也很享受」。

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NO. 8 魚貫鐵板燒

地址：臺北市中山區林森北路622號1樓



位於捷運中山國小站附近的魚貫鐵板燒，被許多人認為是臺北CP值最高的無菜單鐵板燒料理，每人收費1,800元，料理中包含日本A5和牛、北海道帝王蟹、活龍蝦、活鮑魚、魚翅、北海道干貝、廣島生蠔等，16道佳餚裡可以品嚐到各式各樣的頂級食材。

魚貫鐵板燒在Google上有超過600則評論，評價一直以來都維持在4.5顆星以上，不管在料理、用餐空間還是服務品質等方面，都是網友心中大推的無菜單鐵板燒料理，「真的CP值很高！這樣的價位讓小資族、社會新鮮人也可以偶而吃吃」、「服務氣氛皆不錯，上菜節奏也很好」。

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NO. 9 吾七鐵板燒

地址：桃園市中壢區愛國路41號



吾七鐵板燒為知名無菜單日本料理「坐著做」旗下的鐵板燒餐廳，以私宅招待會所的形式經營，採全預約制，不分平日假日，統一定價為午餐套餐1,680元、晚餐3,280元，不到2,000元價格就可以感受到高級私宅的氣氛，非常適合各種節慶或紀念日時前往用餐。

不只有著低奢高雅的用餐環境，吾七鐵板燒的料理也征服許多美食家的胃，結合日式、中式、法式等手法，創作出許多擺盤精緻、滋味豐富的料理藝術，「絕對物超所值，感受到廚師的堅持與對食材的尊重」、「整體用餐體驗非常優質」、「食材非常新鮮，份量非常剛好，師傅很親切」。

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NO. 10 一鰭會

地址：桃園區同德五街61號2樓



位於桃園藝文特區的一鰭會，主打日本料理和鐵板燒的無菜單餐點，午餐套餐定價為1,580元，晚餐則是2,980元，包含了鮭魚、波士頓龍蝦、海膽、牛小排、紅石斑等各式高級食材，再加上主廚藝術般的料理手法，帶給人極致的用餐體驗。

嚴選的食材、專業的料理手法以及風雅的用餐環境，讓一鰭會成為不少桃園人在重要節日時的首選餐廳，不到2,000元的午餐套餐價格，更是讓人直呼CP值超高，「鐵板燒餐點都非常新鮮，服務超好」、「所有擺盤的細節都非常講究」、「整個餐廳充滿日式風格裝潢，整體感覺很有日本意境」、「每道菜都很細緻，可以吃出料理長的用心與細心」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年08月23日至2023年08月22日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『價位2,000元以內（含服務費）的高CP值無菜單鐵板燒』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統