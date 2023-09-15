老饕秋天必追！ 4家飯店餐廳「秋蟹海鮮饗宴」快品嘗 賞月BBQ、豪氣送龍蝦

「煉 ‧ 瓦／日式餐廳」花蟹栗子炊飯，選用細緻花蟹肉，拌入鴻喜菇、柴魚高湯烹調的炊飯，搭配蟹膏，鮮味破表。 圖：台南大員皇冠假日酒店／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】9月到12月，是蟹肉最鮮嫩肥美的季節，趁此際品嘗各飯店、餐廳推出的秋蟹饗宴，不論是花蟹、三點蟹、石蟳、沙公、沙母、處女蟳等，都是老饕鍾情的當季美味；此外，中秋佳節不可或缺烤肉歡聚，各飯店也推出烤肉賞月的活動，或是燒烤buffet，讓吃貨們享用歡樂豐盛的BBQ大餐。

【食慾之秋．鮮蟹美味】

│台南大員皇冠假日酒店│

▲「煉 ‧ 瓦／日式餐廳」因應6週年慶推出秋蟹套餐。 圖：台南大員皇冠假日酒店／提供

迎接6週年慶，台南大員皇冠假日酒店的三間餐廳同步推出「大員感蟹您」主題料理，即日起到10/31，以各式美味秋蟹料理直擊消費者的味蕾。 其中，「煉 ‧ 瓦／日式餐廳」推出日式秋蟹套餐，每套2,980元起，一份套餐品嘗不同鮮蟹滋味，包括蟹膏豆腐高湯凍、松葉蟹腿旬彩刺身、帝王蟹腳柚子胡椒煮、酥炸軟殼蟹天婦羅、花蟹栗子炊飯、松葉蟹肉味噌湯等，匯集了帝王蟹、松葉蟹、軟殼蟹與花蟹，一口氣品嚐豐富的螃蟹料理。此外，9月份是台南大員皇冠假日酒店的週年慶期間，凡餐廳單筆消費滿1,688元，即可玩1次「紅包抽抽樂」活動，有機會抽中最高6折優惠，1人抽中全桌同享優惠折扣，唯需另加原餐價10%服務費，且不與其他優惠合併使用。

│玖尹新派粵式料理│

▲以潮汕餐桌必備的普寧豆醬帶出獨特的鹹鮮甘香，取鮮活沙公、新鮮牡蠣加入沙茶醬烹煮，調和米漿、豆漿，最後加入翠綠蒜苗的「日本牡蠣豆醬焗沙公」。 圖：玖尹新派粵式料理／提供

玖尹新派粵式料理推出秋蟹宴，共11道蟹蟳料理，匯聚經典粵式、潮汕、江浙、南洋與歐陸菜系，呈現鮮旬美味，即日起至10/12，凡點2道以上活蟹料理，享全桌88折。 嚴選產地直送的紅蟳、沙公，玖尹推出11道令人驚艷回味的蟹蟳料理，包括融合歐陸料理手法的冷菜「蟹黃慕斯千層棒」；結合廣式底蘊的「老鴨當歸紅蟳金湯」、「啤酒蒜蓉沙公」；潮州滋味「日本牡蠣豆醬焗沙公」；注入江浙經典元素的「陳年花雕浸熟紅蟳」、「禿油蟹黃紅蟳撈飯」；鮮明南洋惹味的「馬蜂橙普洱炒沙公」、「泰皇咖哩紅蟳」、「獅城辣椒蟹」；以及精巧好味的手工港點「蟹黃蛋白鮮蝦餃」、「芝士蟹粉燒餅」，華麗呈現紅蟳鮮甜與飽滿膏黃、沙公的厚實彈嫩肉質。

【月圓人團圓．烤肉賞月】

│花蓮秧悦美地│

▲花蓮秧悦美地「中秋悦圓星光BBQ派對」將於9/29、9/30，以及10/6至10/8期間登場，凡參加者即贈每人半隻百里香烤龍蝦(示意圖)。 圖：花蓮秧悦美地／提供

今年中秋節花蓮秧悦美地特別推出精緻低碳烤肉體驗，烤肉菜單選用低脂肪、低膽固醇、低熱量而蛋白質含量高的龍蝦，搭配奶油和百里香等調味料的龍蝦，味道鮮甜、肉質鮮嫩多汁；獨家香草燻烤Gaea雞，則是浸泡在秘製香草醬料，入味一晚後取出風乾、爐烤，搭配酸香的香草醬汁，層次豐富。此外，還有山豬肉、烤香魚，以及在地小農新鮮直送的有機蔬菜等，皆以低碳環保燒烤，吃得健康安心，全家一起享受美食無負擔。

凡於9/29、9/30，以及10/6至10/8參加「中秋悦圓星光BBQ派對」，即贈送每人半隻百里香烤龍蝦。花蓮秧悦美地同步推出兩個活動，其一為抽獎，凡露臉拍照IG、FB打卡公開秧悦美地，@2位好友，即可獲得「水景薰衣草卡班納套房住宿一泊一食雙人行」的抽獎機會，於10/15抽出2位幸運兒；另一為住宿優惠方案，於9/26至10/11期間，「迷迭香尊貴客房」雙人一泊二食9,600元起，遊客可多加利用。

│台北凱達大飯店│

▲週末百宴自助餐廳美味再升級，炙燒生食干貝、生天使紅蝦無限量供應。 圖：台北凱達大飯店／提供

10月底前，台北凱達大飯店百宴自助餐廳午、晚餐期間，推出應景中秋的「雙饗烤宴」，可同時品嚐到大漠風情的宮廷蒙古烤肉，以及經典的BBQ燒烤派對，滿足食客大口吃肉的渴望，霸氣的現切爐烤肋眼牛排搭配營養的爐烤繽紛時蔬，以及鮮甜肥美的蔥油照燒牡蠣，菜色相當豐富。週末前往用餐，美味再升級，炙燒生食干貝、天使紅蝦皆無限量供應。 9月底前「軍公教」獨享8折優惠，出示相關證件，週六下午茶每位只要702元，平日午、晚餐每位只要972元起。

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