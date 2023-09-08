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週末優惠快追！ 7-ELEVEN霜淇淋買1送1、全家霜淇淋9元爽吃　思樂冰特大杯只要39元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／7-ELEVEN、全家便利商店提供
圖／7-ELEVEN、全家便利商店提供

迎接週末小確幸！ 辛苦工作的週五再撐一下吧，快來看看超商祭出的限時優惠，7-ELEVEN「霜淇淋買1送1」、思樂冰特大杯只要39元，全家霜淇淋只要「一條件」就能9元爽爽吃，為歡樂假日加分就靠超商優惠，快追！

9月8日起至9月10日、9月15日起至9月17日連續兩波，7-ELEVEN門市推出「霜淇淋買1送1」優惠，於活動期間只要使用icashPay支付，就可享有霜淇淋同品項買一送一優惠，口味不限定，以該單店販售為主。

圖／7-ELEVEN提供
圖／7-ELEVEN提供

另外，即日起至9月19日止，7-ELEVEN限定門市推出思樂冰優惠，原價45元的「特大杯思樂冰」，現在直接特價39元，可口可樂、檸檬汽水以及蘋果蘇打，3口味任選喝個過癮。

7-ELEVEN經典人氣「思樂冰特大杯」全口味只要大杯價39元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN經典人氣「思樂冰特大杯」全口味只要大杯價39元。圖／7-ELEVEN提供

9月9日起至9月15日、9月18日起至9月22日期間，全家霜淇淋推出「網購取件」優惠，只要網購選擇全家取件，就會送一張霜淇淋9元優惠券，一件送一張，單筆最多5張，直接爽吃本月與古娃娃聯名新口味「荔枝烏龍霜淇淋」超划算！

圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

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霜淇淋 超商 買一送一 思樂冰 可口可樂

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