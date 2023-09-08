週末優惠快追！ 7-ELEVEN霜淇淋買1送1、全家霜淇淋9元爽吃　思樂冰特大杯只要39元

又出包？近期出現不少食安問題，弄得人心惶惶，即使是在家烹調都要繃緊神經。有名網友在社團發問，表示自己在好市多買了鮭魚，經過烹調後發現有白白的「異物」從魚肉間浮出，於是向廣大的網友詢問「請問～這是蟲？還

2023-09-07 15:00