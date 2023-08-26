超狂自助吧吃到飽299起！ 桃園龜山美食「牛室炙燒牛排」 多款熱炒、炸物、手工PIZZA任你無限吃

桃園龜山美食「牛室炙燒牛排BEEFHOUSE 林口長庚店」，位於林口長庚周邊的超夯牛排館，平日中午11:00-15:00只要299元就能享有排餐～還有吃到飽的自助吧～非常超值！他們的自助吧很有誠意，有手工現做PIZZA、多款生菜沙拉、炸物、燒賣、包子、熱食、飲品，霜淇淋等品項，牛排還沒上桌，光是吃自助吧就可以吃飽飽了啦！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

牛室炙燒牛排BEEFHOUSE 林口長庚店

地址：桃園市龜山區文化三路118號2樓

電話：03-397-4000

營業時間：週一至週五11:00-15:00（最後收客13:30），17:00-22:00（最後收客20:30）、週六週日11:00-22:00（最後收客20:30）

「牛室炙燒牛排BEEFHOUSE 林口長庚店」位於林口長庚醫院周邊，開車前來附近有路邊停車格，也有好幾個收費停車場，停車還算蠻便利的！

「牛室炙燒牛排BEEFHOUSE 林口長庚店」在元大銀行的二樓，店家設有電梯可搭乘，對於行動不便的長者或是帶小孩的家長前來用餐比較方便！

假日還沒到營業時間就有很多客人在外排隊等待，生意非常好！一開始營業馬上就客滿了！所以來用餐一定一定要先打電話預約～不然到現場只有排隊候位的份啊！

這樣淨空的場面，是在店家開始營業的前十分鐘，請店家讓我們先進去拍攝的！不然店家一開門後立馬就塞滿人～根本看不到這樣的畫面啊

牛室炙燒牛排｜完整菜單MENU

這是「牛室炙燒牛排BEEFHOUSE」的完整菜單，供參考（菜單皆有時效性，實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）。

牛室炙燒牛排BEEFHOUSE｜自助吧吃到飽

等待牛排上餐以前，先到自助吧夾點想吃的吧，是說他們的自助吧選項未免也太多了吧，光是這個自助吧就足以吃飽了阿！！！

而且這自助吧真的很有誠意！這天來用餐發現他們不但會一直補餐，而且還會補上不同的品項，會讓人一直想去尋覓新口味，挺有樂趣的

這一區有蘋果醋、美式咖啡、金選奶茶、法式拿鐵、可可歐蕾、卡布奇諾、可口可樂系列飲品、茶花綠茶以及霜淇淋！

沙拉吧這邊的底部有用很多的冰塊保鮮～一旁還會有兩款現切的新鮮水果～

沙拉有數十種配料可以依照個人喜好自行搭配～另有千島醬、橙醋醬和涼麵醬可添加！

涼拌的通心粉和豬耳朵～可以當作開胃小菜～

哇！這自助吧居然還出現蝦子耶！這一拿出來很快就被掃光光！雖然蝦子不算大隻，但吃起來還算是新鮮

這一區是絕對要進攻的！就是他們的手工現做披薩！必須要說這個PIZZA真的很好吃～我光是PIZZA就吃了五六塊呢～讚讚讚！！！

披薩的口味會不斷上新！我吃的五六片都是完全不同的口味！比較可惜的是這天沒吃到店家招牌的珍珠奶茶披薩阿！只好下次再戰

玉米濃湯裡面的玉米粒不多～如果跟我一樣喜歡多一點玉米粒～可以去沙拉吧那邊～加一點現成的玉米粒到自己的碗裡面

羅宋湯的湯頭蠻濃郁的～裡面有很多的番茄和洋蔥等配料～

蒸籠裡面有湯包、燒賣和包子～只是這吃沒幾個很快就飽了啊。

炸物的品項也很多～除了我拍到的銀絲卷、雞塊、甜不辣、地瓜球、蝦片、炸餃子以外～還會不時補上其他新的品項！

熱食的品項也很有誠意～有炒苦瓜、蘿蔔糕、主廚特製料理及馬鈴薯泥～

還有炒麵、炒高麗菜、天府麻辣燙、蔥油雞等～

這是裝著玉米、蘿蔔、丸子、白菜、魚板的壽喜燒鍋～配色很美～用料也很豐富～讓人看了就很有食慾呢！

想吃飽的朋友就別錯過他們的日式黑咖哩和海鮮白醬～淋在白飯上就很下飯呢！

放在鍋裡面的甜湯有加了奇亞籽～挺健康的呢～

這邊還有提供給客人自己烤的抹醬吐司～有蒜醬、花生醬、果醬和巧克力醬！

春牛雙囍套餐1599元

在牛排上桌前就到自助區拿了一圈！不知不覺就擺滿了整桌！看起來超澎派R！主要是看你的主餐想要怎麼吃，最便宜的排餐只要299元，想吃好一點的話也有較頂級的牛排或是雙人套餐！

我們這天點的是『春牛雙囍套餐1599元』，套餐的內容物有：菲力牛排+牛小排+超值海鮮套餐+兩杯百元飲品！

我們夾的生菜沙拉加了橙醋醬～吃起來就是特別開胃！

這盤飯我們是加了一半的海鮮白醬和一半的黑咖哩醬～一次滿足兩種口味！

必須要說他們的炒麵非常好吃！！！要不是吃太飽我肯定會再續加炒麵啊～

燒賣、湯包和包子～這些是吃了會迅速飽起來的食物～建議酌量拿取就好

蝦子雖然不大隻～但是還蠻好剝的～吃起來也不會粉粉的～算是新鮮！

炸物的品項很多～而且還會不定時補上新品項～可以三不五時就去炸物區晃一晃唷！

有肉有菜還有海鮮！想吃什麼自己夾！只能說這自助吧真的是讚到不行啦～～～

最最最推薦的肯定就是他們的披薩了！手工現做的披薩非常好吃！他是屬於薄皮披薩～餅皮酥脆好吃～餡料適中～口味的選擇也很多～很值得吃爆。

【牛小排配兩隻大白蝦】

這大白蝦很新鮮好吃～肉質飽滿彈牙～平常單點是兩隻120元～所以想吃海鮮的話～還是升級套餐會比較划算唷！

美國特級牛小排是8oz，店家建議點五分熟，個人覺得五分熟的熟度蠻剛好的，肉質紮實好吃！

【菲力牛排配炙燒魷魚】

因為菲力牛排比較厚，如果跟我們一樣點五分熟的話會稍微略生，應該是點七分熟會比較剛好！但還好店家的排餐會附上熱石，覺得不夠熟可以自己再加熱，很方便

我自己很喜歡厚切的菲力牛排，肉質口感軟嫩！可以享受大口吃肉的感覺，吃起來特別過癮啦！

炙燒魷魚很大尾～鮮Q彈牙的魷魚~端上桌就是霸氣十足！有牛肉又有海鮮的組合～讓人吃得很滿足。

套餐的飲料可以任選2杯100元的飲料！我們選的是招牌的熊熊奶茶和冰結檸檬沙瓦！

熊熊奶茶可以加珍珠～上面的小熊冰磚是紅茶口味的～而奶茶還可以免費續加一次！個人蠻喜歡冰結檸檬沙瓦～因為搭配牛排比較能夠去油解膩～喝起來頗消暑的。

冰櫃的杜老爺冰淇淋有七種口味～還有附上甜筒！這冰還算蠻好挖的～不會硬梆梆！

可以用來搭配冰淇淋的五彩球、棉花糖、餅乾、玉米脆片～

霜淇淋是哈密瓜口味！搭配店家提供的五彩球～看起來更可口美味呢！也為這一餐豐富的料理做了完美Ending。

整體來說，這間「牛室炙燒牛排BEEFHOUSE」平日商業午餐只要299元起就能享有排餐～還有吃到飽的自助吧！他們的自助吧有手工現做PIZZA、多款生菜沙拉、炸物、燒賣、包子、熱食、飲品，霜淇淋等品項，相當豐富！主餐還沒端上桌～光是吃他們的自助吧就飽到不要不要了啊～若想來用餐強烈建議要先訂位，不然到現場只有花時間排隊的份唷！

牛室炙燒牛排BEEFHOUSE 林口長庚店

地址：桃園市龜山區文化三路118號2樓

電話：03-397-4000

營業時間：週一至週五11:00-15:00（最後收客13:30），17:00-22:00（最後收客20:30）、週六週日11:00-22:00（最後收客20:30）

官方臉書：牛室炙燒牛排 BEEF HOUSE 林口長庚店

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

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