盤點台灣各地「5家絕美夜景餐廳」，沉浸美食與璀璨夜光的迷人夜晚

在選擇餐廳時，周圍的景觀也是許多人在意的重點之一。這次要推薦的這幾間夜景餐廳，周邊都有漂亮景觀可以欣賞，特別是到了晚上，還有迷人的夜景，非常適合和情人、三五好友一起一邊吃美食、品美酒，一邊感受夜晚的美麗浪漫，享受視覺和味覺的雙重饗宴。

全台夜景餐廳推薦

新北 ABV Bar & Kitchen 閣樓餐酒館

圖／IG@ly18_food

知名餐酒館「ABV Bar & Kitchen」目前有六大餐飲品牌，而在板橋府中站附近的「ABV 閣樓餐酒館」位在12樓，可以居高臨下欣賞到都市的夜景。餐廳提供的餐點多元豐富，還可以請專人推薦適合的酒類，很適合和好友們一起在下班之後到這裡一邊看著夜景，一邊小酌一杯。

圖／IG@dora_lin125

地址：新北市板橋區府中路67號12樓

營業時間：12:00-01:30

台中 眺高 STAY WITH MOUNTAIN

圖／IG@nino_nineteen_stories

位於台中大坑風景區的知名景觀餐廳「眺高 STAY WITH MOUNTAIN」吸引許多人慕名而來，不論是白天、傍晚還是夜晚，都能夠欣賞到不同風貌的美景。天氣好的時候，可以選擇戶外的座位，更能夠在享用美食的同時，感受浪漫的氛圍。

圖／IG@nino_nineteen_stories

地址：台中市北屯區廍子路700巷11弄36號

營業時間：週一～四 16:00-0:00、週五 16:00-01:00、週六～日 11:30-01:00

南投 星月天空夜景景觀餐廳

圖／IG@fang_oooo

星月天空夜景景觀餐廳的園區寬敞，占地遼闊，夜幕低垂之後，除了有一望無際的夜景之外，餐廳內還有許多點燈裝置可以拍照，也常會舉辦表演活動，讓夜晚更加熱鬧美麗。餐廳提供的餐點多元，有各種口味的火鍋和異國料理可以選擇，非常適合一家大小一同前往。

圖／IG@rock_7812

地址：南投縣南投市猴探井街146巷200號

營業時間：週一～五 16:10-23:50、週六～日 10:10-23:50

嘉義 清豐濤月景觀餐廳

圖／IG@double_pthw

位於嘉義仁義潭一帶的「清豐濤月景觀餐廳」居高臨下，園區寬敞，種有許多綠樹，在白天和夜晚分別可以欣賞到不同的風景，入夜點燈之後，更讓人有如置身神隱少女中的湯屋。到此用餐時，還能夠搭配足湯，在吃飽喝足之後，得以在不被打擾的空間之中，看著眼前的美景，讓身心靈好好放鬆。

圖／IG@double_pthw

地址：嘉義縣番路鄉凸湖5-3號

營業時間：週三～一 11:00-21:00

高雄 坐看雲起時人文空間

圖／IG@quoi.qiu

來到充滿詩意的「坐看雲起時人文空間」，除了可以享用到嚴選食材烹煮的養生鍋物、套餐、甜點之外，也能到此點上一杯茶，以美景佐茶，靜心品茗。不論是太陽下山的黃昏美景或是入夜後一覽無遺的夜景和星空，都各有不同的魅力，能夠欣賞到不同風情的美景。

圖／IG@ludu_foodie

地址：高雄市阿蓮區菩提二路501號

營業時間：週一～五、週日 11:00-00:00，週六 11:00-01:00

延伸閱讀>>全台芒果冰｜炎炎夏日的消暑提案！酸酸甜甜的芒果冰，感受夏季的美好滋味

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」