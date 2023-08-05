聽新聞
test
0:00 / 0:00
震驚！台南最強便當店「王記好吃雞肉飯」宣布營業至8月5日 老顧客不捨：不要走
老饕哭哭！被網友譽為「台南最強便當店」的「王記好吃雞肉飯」宣布將暫停營業，貼出公告「因租約到期，營業至8月5日止」，吸引不少在地人湧入留言「不要走」、「真的超喜歡你們家的雞肉」，看出老顧客們的對店家的喜愛與不捨。
台南「王記好吃雞肉飯」透露，因租約到期，僅營業至今(5)日，但同時也表示「日後擇期擇地恢復營業」，屆時也將於粉絲專頁公告，期待到時能與舊雨新知相見。消息一出，有網友開始敲碗「安南區海佃路一段跟國安街有很多好地點」、「千萬維持在開元附近」、「安平歡迎你」等地，老闆也收到大家的建議，表示「會列入參考」，等待店家回歸的好消息。
延伸閱讀：
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言