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震驚！台南最強便當店「王記好吃雞肉飯」宣布營業至8月5日　老顧客不捨：不要走

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自Google地圖
圖／摘自Google地圖

老饕哭哭！被網友譽為「台南最強便當店」的「王記好吃雞肉飯」宣布將暫停營業，貼出公告「因租約到期，營業至8月5日止」，吸引不少在地人湧入留言「不要走」、「真的超喜歡你們家的雞肉」，看出老顧客們的對店家的喜愛與不捨。

圖／王記好吃雞肉飯粉絲頁
圖／王記好吃雞肉飯粉絲頁

台南「王記好吃雞肉飯」透露，因租約到期，僅營業至今(5)日，但同時也表示「日後擇期擇地恢復營業」，屆時也將於粉絲專頁公告，期待到時能與舊雨新知相見。消息一出，有網友開始敲碗「安南區海佃路一段跟國安街有很多好地點」、「千萬維持在開元附近」、「安平歡迎你」等地，老闆也收到大家的建議，表示「會列入參考」，等待店家回歸的好消息。

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