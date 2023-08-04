台灣美食展開跑！ 星級餐券5.7折、超值住宿2.7折 搶購優惠好時機

台北晶華酒店在美食展期間推出栢麗廳的各時段優惠餐券。 圖：台北晶華酒店／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為迎接美食盛會「2023台灣美食展」，8/4至8/7期間，各大飯店都在台北世貿一館祭出美食展期間的限定好康，包括住宿、餐券等，為下半年度的秋遊冬旅做好精省準備。

| 圓山大飯店 |

▲假日中式早午茶超值雙饗券，美食展期間1,199元。 圖：圓山大飯店／提供

台北、高雄圓山大飯店聯合推出住宿券2.7折起、餐券5.7折起的超值優惠，以及高雄圓山展場限定住宿券買10送1優惠外，現場還能品嚐圓山獨有黃瓦造型的「圓山瓦片煎」，即日起至8/18，圓山官網也同步開放線上購券。高雄圓山大飯店「平日市景親子客房住宿券」全台超值優惠2.7折，售價3,980元，含2大2小4客早餐，珍珠奶茶、冷泡茶與爆米花各2杯，創造歡樂的親子回憶；此外，首次販售的「平假日祕境餐酒館晚間套餐券」，每客1,290元，即可品味價值1,650元的豪華海陸雙享套餐。

台北圓山大飯店餐飲部分，小家庭推薦「平假日金龍廳片皮鴨四人分饗餐」，下殺5.7折，每張只要4,980元，就能享用廣式烤鴨多吃功夫料理；「平假日圓山牛排館海陸雙人套餐券」，每張2,999元，同享5.7折優惠。「平日松鶴自助午晚餐」餐券一本10張售價10,500元 (原價12,800元)，還加贈價值1,000元的平日東密道導覽文化之旅雙人券。「平日松鶴自助下午茶」一本4張優惠價2,800元，附贈價值1,000元的平日西密道導覽文化之旅4人券。而「假日中式早午茶超值雙饗券 (二擇一)」，僅需1,199元，每位不到千元即可享用圓苑餐廳假日雙人下午茶套餐1套，或金龍餐廳假日雙人早茶套餐1套。

| 天成飯店 |

▲PRIME ONE牛排館的美國Prime濕式熟成45天肋眼牛排12oz雙人套餐券，售價3,900元。 圖：天成飯店／提供

台北天成大飯店翠庭招牌四人烤鴨合菜，超值價6.2折優惠3,600元，除了經典的片皮鴨三吃外，還有燒臘拼盤、主廚精選料理四選一、港點、時蔬等豐富菜色。百合西餐廳平日商業午套餐券，一套5張1,500元，平均每張300元。喜愛泰國菜風味的饕客則可選台北花園大酒店的花園 thai thai 商業套餐券一套5張2,000元，享受平均每客400元的超值優惠。PRIME ONE 牛排館則推出平日商業午餐券一套5張5,000元，以7.7折即可享受每客價值1,298元的商業午餐。

除了美饌饗宴外，天成飯店集團旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅蜂巢、天成文旅華山町、嘉義天成文旅繪日之丘及桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店，聯合推出超優惠聯合住宿券，平日聯合住宿券可在此六館擇一住宿，包含早餐每張售價3,200元，最高總價值14,410元，下殺2.2折。位於桃園的朋趣露營車首次於台灣美食展開賣，總價值30,360下殺2.9折，推出雲端號露營車平日雙人住宿體驗8,800元，車內配備一大床、兩小床，且享一泊四食。

| 台北晶華酒店 |

▲三燔本家平日四人共鍋壽喜燒放題優惠券3,099元，約6.4折。 圖：台北晶華酒店／提供

除現場展示台灣風味鹽入饌的 Robin’s 晶選鹽套餐以及多款氣泡香檳烏龍茶，台北晶華酒店推出每日消費前一百名、不限金額皆可獲贈一盒「干貝雞湯麵」或「清燉牛肉麵」，消費滿萬元再贈1盒 (消費可累計，數量有限、送完為止)；線上美食展也已同步展開，提供人氣餐廳、住宿超值優惠。

其中包括栢麗廳自助餐於8/27前推出期間限定、於午餐和晚餐供應的「夏日屋台美食祭」，餐券優惠最低至5.9折。栢麗廳平日早餐雙人優惠券1,199元，買10張加贈1張單人平日早餐招待券，折扣約5.9折；栢麗廳平日下午茶雙人優惠券1,699元，買10張加贈1張單人平日下午茶招待券，折扣約7.5折；栢麗廳平日午餐4人優惠折扣券 (4客需1次使用) 4,199元，買10張加贈1張雙人平日午餐招待券，折扣約6.1折。此外，三燔本家平日四人共鍋壽喜燒放題優惠券 (4客需1次使用)，含4杯軟性飲料3,099元，約6.4折；Just Grill 美國頂級帶骨肋眼牛排 40oz 共享雙人套餐優惠券3,999元，約6.4折。

| 六福旅遊集團 |

▲「粵亮廣式料理四人鴨合宴」展場限定優惠51折4,999元。 圖：六福旅遊集團／提供

關西六福莊限定快閃「樂農遊住房專案」9,780元，美食展限定升等剛果綠地客房，相當於4折入住一晚、加贈早餐2客、客家風味料理2客、連2日遊玩六福村，加贈淺山農事體驗採摘當季產物，再享平日第3人入住招待專案全包。六福萬怡「一泊三食美味假期住宿券」8,999元，入住即贈送9,000元三大餐廳星級美饌折價券，包含敘日自助百匯早餐、靚皮烤鴨二吃以及大廳酒吧炸物小食。

烤鴨三吃的「粵亮廣式料理四人鴨合宴」展場限定優惠51折4,999元，六福萬怡酒店「敘日全日餐廳平日暢饗券」原價1,518元，特價1,150元，若一次買5張為5,750元，再送1張假日下午茶券，相當於67折。「六福村雙人星巴克套餐套票」首次推出超划算46折，原價3,598元，特價1,666元，一票暢玩水陸雙樂園，再加贈星巴克咖啡套餐。此外，在美食展現場單筆消費滿8,888元即贈一禮烘焙法式蝴蝶酥1盒，單筆消費滿13,888元即贈黃金蟲草鮑魚烏骨雞煲湯，單筆消費20,888元即贈粵亮廣式料理靓皮烤鴨三吃券1張。

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