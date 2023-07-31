米其林一星LONGTAIL新菜單！刈包台灣小吃發想、輕盈果香注入南洋惹味

連續五年獲得米其林一星肯定的LONGTAIL餐廳酒吧，字意為台灣特有種藍鵲，代表運用在地食材入菜，展現台灣豐饒之美，同時也融入林明健主廚(Chef Kin)各國旅遊經歷及生活體驗，就像飛翔的藍鵲將各地特色美味傳遞至客人餐盤。迎接盛夏來臨，主廚選取寶島夏日盛產的芒果、西瓜、水蜜桃、哈密瓜等鮮果入饌，馥郁果香袪除暑氣，適度搭配印度囉惹花生醬、冬蔭功、沙嗲醬、叻沙清湯等鮮香飽滿南洋惹味提振炎夏食慾，推出夏季體驗套餐，單點菜單發想自刈包、乾拌麵、蔥油餅等台灣小吃，融合多國料理元素呈現令人驚喜的創意無界美味。

LONGTAIL餐廳酒吧夏季單點菜單發想自刈包等台灣小吃，呈現令人驚喜的創意無界美味；圖片LONGTAIL提供

跨國界驚喜美味

LONGTAIL單點菜單中，主廚選用清熱消暑的鰻魚、溫和補氣的鮑魚、滋補元氣的日本A5和牛等夏季良食，發想自刈包、乾拌麵、蔥油餅等台灣小吃，結合多國料理巧思，呈現令人回味無窮的美食。

夏季食鰻清熱消暑，日本更有在夏季土用丑日食鰻魚飯增食慾補元氣之習俗。此道充滿亞洲各國飲食風味的鰻魚刈包，將小巧可人的刈包油炸至金黃，夾入塗抹韓式辣椒醬香烤之鰻魚，再沾裹酥炸紅藜麥，佐韓式美乃滋、醃漬青木瓜、大葉紫蘇一起入口，外酥香內柔嫩，甜辣甘鮮，爽脆青木瓜與清香紫蘇適度解膩，搭配調酒，夏夜恣意享受美好微醺，定價520元。

LONGTAIL餐廳酒吧夏季單點菜單；圖片LONGTAIL提供

三星蔥迷你蔥油餅ⅹ日本和牛牛肉塔塔

選用日本A5和牛手切，油香豐富，柔嫩中帶嚼勁，拌入碳烤三星蔥白與薑、麻油混合之油醋汁，及酪梨醬，撒上烤過的黑白芝麻、櫻桃蘿蔔、芥末葉，堆疊在搭配自製三星蔥迷你蔥油餅上，酥香脆口餅皮與軟嫩鹹香和牛雙重口感，為生牛肉韃靼注入台灣元素，夏日嘗來更加爽口開胃，定價780元。

LONGTAIL餐廳酒吧夏季單點菜單；圖片LONGTAIL提供

結合義大利麵、中式乾拌麵

鮑魚滋陰清熱，酷熱盛暑享用補而不燥。結合義大利麵與中式乾拌麵，自製麻辣油加入老乾媽辣椒、新竹福源花生醬、紅蔥頭、蠔油、蔥蒜等，為辣味增添堅果溫和香醇及厚度，拌入彈牙義大利麵及煨煮柔軟Q香的甘鮮鮑魚，最後刨入帕馬森起司，噴香夠味，誘人胃口大開，定價1180元。

LONGTAIL餐廳酒吧夏季體驗套餐，芒果ⅹ綠捲生菜ⅹ羊奶起司ⅹ魚露醬汁；圖片LONGTAIL提供

果香沁心鮮惹開胃

盛夏時節，各式當令水果最能展現寶島的豐饒熱情，本季LONGTAIL以台灣夏季盛產芒果、西瓜、水蜜桃、哈密瓜入菜，香甜沁心果香一掃酷夏暑氣，搭配印度囉惹花生醬、冬蔭功、沙嗲醬、叻沙清湯等香料氣息豐盈的南洋惹味，更能提振夏天萎靡精神與食慾。

芒果ⅹ綠捲生菜ⅹ羊奶起司ⅹ魚露醬汁

艷黃細緻的愛文芒果果香濃郁，是夏天專屬的甜美滋味，粉紅胡椒粒賦予草本辛香，乾燥黑橄欖的鹹香巧妙點綴，爽口榛果油醋汁拌入些許魚露帶有淡淡鹹鮮尾韻，與濃郁羊奶起司泡泡相得益彰。

LONGTAIL餐廳酒吧夏季體驗套餐，黑鮪中腹塔塔ⅹ海苔脆飯ⅹ印度香辣花生醬；圖片LONGTAIL提供

黑鮪中腹塔塔ⅹ海苔脆飯ⅹ印度香辣花生醬

夏季黑鮪魚正值肥美，選用油脂均勻適中的中腹部位切丁薄刷印度香辣花生醬(India rojak)，加入昆布醬油柔化原本的濃香甜辣，更能提出鮪魚旨味，海苔脆米與柔嫩化口黑鮪的對比口感，味蕾漫溢紫蘇清香與哇沙米微嗆氣息，振奮炎夏食慾。

LONGTAIL餐廳酒吧夏季體驗套餐，小牛胸腺ⅹ沙嗲醬ⅹ西瓜ⅹ山當歸；圖片LONGTAIL提供

小牛胸腺ⅹ沙嗲醬ⅹ西瓜ⅹ山當歸

小牛胸腺先以香茅醬汁醃過，再以備長炭烤至合適熟度，表皮焦香內裡柔嫩，沾佐融合檸檬汁、山當歸泥的沙嗲醬，與甘草風味西瓜、山當歸苗一起享用，濃香誘人而不膩口，清新果香一掃暑氣。

LONGTAIL餐廳酒吧夏季體驗套餐，鮮蚵茶碗蒸ⅹ冬蔭功ⅹ草菇；圖片LONGTAIL提供

鮮蚵茶碗蒸ⅹ冬蔭功ⅹ草菇

自製冬蔭功融合胭脂蝦頭熬煮極鮮濃湯，再打成細密亮橙冬蔭功泡沫，與溫潤細緻鮮蚵茶碗蒸一起入口，勾人惹味包覆柔嫩鮮蚵與甘美蒸蛋。

LONGTAIL餐廳酒吧夏季體驗套餐，馬頭魚ⅹ甜豆清湯ⅹ娃娃菜ⅹ火炬薑花；圖片LONGTAIL提供

馬頭魚ⅹ甜豆清湯ⅹ娃娃菜ⅹ火炬薑花

野生馬頭魚高溫油淋造就魚鱗直立酥脆，油溫滲入魚肉讓肉質保有細嫩。搭配加入香茅、羅望子熬煮的馬來西亞風味叻沙清湯，酸鮮爽口，甜豆增添清新口感。搭配的娃娃菜加入昆布、蝦米低溫烹調，軟嫩甘鮮，呈現白菜滷的熟悉滋味。帶叻沙葉濃烈香氣的火炬薑花呼應清湯香氣，鮮惹十足、酸爽開胃。

LONGTAIL餐廳酒吧夏季體驗套餐，乾式熟成鴨胸ⅹ燈籠椒ⅹ茄子ⅹ藜麥；圖片LONGTAIL提供

乾式熟成鴨胸ⅹ燈籠椒ⅹ茄子ⅹ藜麥

鴨胸乾式熟成讓風味更為凝聚，香煎後外皮宛如港式烤鴨般酥脆噴香、肉質柔嫩，飽滿香氣漫佈味蕾，各式南洋香料先烤過再添加魚露製作醬汁，鴨胸沾食熱帶惹味鮮香，溫和茄子泥平衡醬汁濃厚氣息，藜麥增添脆口感。

LONGTAIL餐廳酒吧夏季體驗套餐，薄荷哈密瓜ⅹ橄欖油蛋糕ⅹ羅勒雪酪；圖片LONGTAIL提供

薄荷哈密瓜ⅹ橄欖油蛋糕ⅹ羅勒雪酪

輕盈爽口的橄欖油檸檬蛋糕外層以榛果巧克力脆殼增添甜香脆口，薄荷糖漬哈密瓜薄片綴以接骨木花與柚子果膠，唇齒間瀰漫花果清香，哈密瓜冷湯與清新沁涼的羅勒雪酪為夏夜吹拂一絲涼風。

LONGTAIL餐廳酒吧殖民地風格的空間設計，輕鬆無拘束的氛圍；圖片LONGTAIL提供

LONGTAIL餐廳酒吧林明健主廚(Chef Kin)；圖片LONGTAIL提供

LONGTAIL夏季體驗套餐含開胃小點共九道料理，每人NT$3580+10%，佐四杯調酒加價NT$1280+10%。位於台北市敦南商圈的LONGTAIL，是由主廚兼經營者林明健(Chef Kin)於2017年8月打造的餐廳酒吧，2018~2022年連續五年獲得米其林指南一星肯定，殖民地風格的空間設計，輕鬆無拘束的氛圍，提供跨國界當代料理及創意調酒，於晚餐及宵夜時段營業，即使過了用餐時間仍有一處舒適環境可飲酌及品嚐精緻美食，為台北夜生活增添美味亮點。

．地址：台北市敦化南路二段174號

．電話：02-2732-6616

．營業時間：週日～週三18:00-00:30；週四～週六18:00-01:30 (熱食最後點餐00:00 )；週二公休

．座位數：67席(1F座位40席、吧檯15席；B1包廂12席)

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撰文／方雯玲

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