今夏最強「韓式炸雞」！肯德基「韓式雙醬無骨大口脆雞」預告開賣　一次開吃台韓兩種美味　

不是鼎泰豐！Super Junior成員厲旭五月受邀出席韓國觀光展，據粉絲表示，厲旭在結束活動後前往餐廳享用美食。今(1)日，厲旭在個人推特PO出一張照片，透過穿著看出是在出席台灣活動時所拍，而厲旭面

2023-07-01 16:00