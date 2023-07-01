今夏最強「韓式炸雞」！肯德基「韓式雙醬無骨大口脆雞」預告開賣 一次開吃台韓兩種美味
肯德基7月新品預告！喜歡韓式炸雞的朋友有福囉，繼去年推出的「韓辛甜薯無骨脆雞」後，肯德基預計將再推出今夏最強新品「韓式雙醬無骨大口脆雞」，光是品名就讓人口水直流，炸雞控都忍不住敲碗「趕快上市」。
肯德基預計將於7月推出新品「韓式雙醬無骨大口脆雞」，不僅吃得到外皮金黃酥脆、內裡肉嫩汁多的手切無骨雞腿肉，還有經典韓式甜辣醬搭配濃郁切達起司醬，雙醬出擊更過癮！此外，據《Beauty美人圈》報導，本次新品炸雞除了升級雙醬外，還有口感綿密的「黃金地瓜塊」，一盒滿足台韓兩種美食風味，預計開賣日為7/6後，相關最新資訊請關注udn美食旅遊頻道。
延伸閱讀：
．foodpanda「7月優惠碼懶人包」來了！「肯德基、星巴克、漢堡王」最低下殺55折起
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言