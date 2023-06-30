萌獲你的心！ 日系偶像展演所「KIRABASE」ATT 4F 新主題餐廳 推$649暢飲體驗
【旅奇傳媒/編輯部報導】對可愛萌寵的動漫元素難以抵擋？或是平日就愛嘗試各種新餐廳，常與朋友小酌相聚？臺北信義區主題餐廳又有新的選擇！
位於ATT 4 FUN 4樓的「KIRABASE信義店」是日系主題餐廳，設計採用清水模與不鏽鋼組合，呈現出前衛科技風格。店內充滿的歡樂氛圍，讓人感覺一秒來到原宿！這裡不僅有可愛的偶像少女們親切地招呼、聊天，且每天有三個時段幸運的話可以看到「星辰們」動感活力的歌舞演出！
「KIRABASE信義店」推出的餐點有：「屋台松露滷肉飯」、「秋葉原盤繪蛋包飯（炸豬排）」、「昭和薑燒豬肉定食」以及甜點「彩虹起士蛋糕」，也意外的好吃！每道菜都很合胃口，連對美食挑惕的法國友人都頻頻稱讚！
「KIRRABASE信義店」提供多款特色調酒，讓來店的客人可以享受日系特色餐飲體驗，色調繽紛絢麗的調酒也很適合夏季風情。現在推出649元就可以調酒喝到飽專案，很是划算！
配合夏日時令，特別推薦三款調酒：
「星悠」，以伏特加為基底，加入藍柑橘酒、藍色棉花糖及檸檬汁，湛藍大海的顏色，搭配酸甜的口感，非常順口。
「初見星辰」，以伯爵茶風味伏特加、杏桃白蘭地為基酒，並加入玫瑰利口酒，酒杯上還裝飾一個巨大泡泡，視覺上特別吸睛！這款很推！
「星河燦爛」，有柚子酒、白萊姆酒加上蝶豆花，放上竹葉做裝飾，呈現漸層的夢幻紫，酒精濃度僅8%，適合不喜歡酒精太濃的人。
「KIRABASE信義店」不只好吃好喝，更融合了日系偶像展演，可以現場與跟偶像零距離接觸，還能透過「KIRABASE APP」與喜歡的偶像進行互動，真的非常有趣！喜愛地下偶像、主題餐廳與好看又好喝調酒的朋友，可來店享受日系沉浸式展演的聚會環境。此外，每週一、週二18:00～22:00的「Princess Night」，女士進店消費滿低消$200，即可免費享用2款飲料（含酒類飲料）。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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