湖南主廚堅守湘菜本味　正宗菜色米其林推薦年輕人也愛吃

【圖／文：行遍天下】

祖籍湖南的美食家胡天蘭盛讚「有你真好湘菜沙龍」掌握了湖南菜本味的精髓。講究本味、透味、人情味，正是「有你真好湘菜沙龍」不忘正宗湖南菜館的堅持。而胡姊口中「好玩有趣的店」正是位於鼓山靜巷內的「有你真好湘菜沙龍」高雄鼓山店，一間充滿典雅和風的古厝，每逢用餐時間總是歡笑滿屋，氣氛熱到High！來吃湘菜的年輕人，特多！

榮獲米其林推薦的湘菜沙龍流瀉濃濃的人情味，10大正宗湖南味經典菜色：剁椒霸王魚頭、毛氏紅燒肉、皮蛋抖辣椒、日本干貝酸豆角、好湘啤酒鴨、黃燜土雞、農家小炒肉、手撕包菜、孜然麻辣雞翅、野山椒牛肉，道道美味！

▲剁椒霸王魚頭／888元。剁椒霸王魚頭是湘菜的經典菜色，清蒸鮮美大頭鰱魚頭，淋上主廚特製剁椒醬，與好湘麵線一同出餐，香辣有勁。

▲毛氏紅燒肉／498元。Q 彈帶勁的厚切五花肉，搭配特製醬汁燒製，色澤油亮，肥而不膩，軟糯下飯，入口即化，超級下飯的經典菜色。

▲好湘啤酒鴨／728元。經典啤酒慢火燉煮溫體鴨，以老薑片、大紅辣椒及蒜苗拌炒入味，濃郁口感帶有淡淡酒香，吃肉吮骨，回味再三。

微辣的黃燜土雞是品嚐湘菜的入門，薑香軟Q彈嫩，細嚼後透出淡雅紹興酒香，胡姊直喊著這要配白飯才行！誰說湘菜辣不驚人死不休！不辣的粉蒸肉、殺豬菜......另外，人氣必點的好湘干鍋花椰菜、菜單上沒有的獨家私房菜烏雞糖醋菲力，還有主廚研發新品：日本干貝酸豆角、老罈酸菜米豆腐、泡椒豆腐花、鳳梨干貝球，有你真好！





店家資訊

有你真好湘菜沙龍（鼓山店）

地址：高雄市鼓山區鼓山一路53巷107號

電話：07-5612-888

網址：www.crun.com.tw

時間：11:30-15:00，17:30-22:00





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