達人推薦台北散策美食！士林、萬華商圈品嚐小吃

位於捷運站1號出口的士林夜市有眾多特色小吃。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】臺北市擁有許多知名廟宇，從士林的神農宮、惠濟宮及慈諴宮，到萬華的艋舺清水巖、天后宮及艋舺龍山寺等。臺北市政府觀光傳播局指出，宮廟不僅是在地信仰中心、紀錄在地生活文化，一旁街巷的傳統美食，更為國內、外旅客帶來驚喜。觀傳局也特別請在地達人指路，邀請民眾前往香火鼎盛的廟裡祈求平安之後，也別錯過宮廟外聚集的在地美食，體驗不一樣的臺北風情。

旅客搭乘捷運紅線抵達士林站，可先前往士林神農宮參拜，再散步至捷運劍潭站1號出口的士林夜市品嚐特色小吃。神農宮董事長何逸松推薦，民眾可到神農宮周邊來一份臺式早午餐，像是廟口涼麵、阿林切仔麵及阿公宜蘭三星清冰，平價又美味；鄰近還有光輝肉羮、名人也愛吃的臭豆腐及豬血湯等，都是在地人口袋美食。

士林夜市商圈聯合會理事長蘇文山則表示，士林夜市的阿姨鹹水雞、家鄉碳烤香雞排、大上海生鮮包及家湘涼麵等，都是有名的排隊美食；慈諴宮旁的阿輝麵線，更是米其林必比登推薦的銅板美食。

士林捷運商圈創意發展協會理事長鄭吉祥也推薦，主打慢燉細熬家廚味道牛肉麵的牛有廖、以湯咖哩燉煮漢堡排為名的味擂家，以及有意落花生店的伴手禮等也值得一訪。

▲萬華林建發仙草冰創立於1970年，50多年來在艋舺當地受到許多人的歡迎。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

▲鄰近捷運龍山寺站的賴桑透抽蚵仔麵線，人氣評價都很高。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

另一方面，萬華作為臺灣最早發展的區域之一，廟宇林立、庶民美食雲集。觀傳局特別介紹，位於萬華的艋舺清水巖為直轄市定古蹟，主祀的清水祖師為福建安溪縣移民的守護神。艋舺龍山寺則為國定古蹟，正殿供奉觀世音菩薩，月老也靈驗有名。

觀傳局指出，艋舺清水巖旁的古早味鹹粥、米粉湯及四神湯，都是老字號人氣小吃，康定路上的一甲子餐飲更是米其林必比登推薦的美食名單，控肉飯被饕客稱為「神級」。此外，艋舺龍山寺旁的小王煮瓜、昶鴻麵店及源芳刈包，都是著名的必比登推薦美食，周圍的賴桑透抽蚵仔麵線、頂級甜不辣、萬大蟹殻黃、林建發仙草冰、川業肉圓、螺絲粉、金好吃花枝羹、大豐炸物等，也是饕客必吃名單。

萬華街區發展協會理事長洪文和也推薦，老萬華人熟悉的味道－涼粉伯，現由第二代傳承，涼粉以地瓜粉製作、配料為麵茶的庶民點心，極為消暑，有「台版和菓子」之稱。另外，洪文和也推薦周記肉粥店、好吃雞肉等口碑不墜的美食名單。

▲位於西門町的金獅樓開業四十多年，為臺灣碩果僅存的傳統手推車港式點心。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

轉往西門町，除了有西門紅樓、彩虹斑馬線、西本願寺等著名景點，從捷運西門站6號出口步行約5分鐘，還可抵達天后宮祈福。西門徒步區街區發展促進會理事長劉金龍說，不賣鴨肉、賣鵝肉的鴨肉扁是道地的熱門老店，美觀園、金獅樓及上海老天祿也都是西門町著名美食，歡迎民眾相揪來品嚐。

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