快訊

手放哪？會見《慾望師奶》女星 拜登疑伸鹹豬手「摸胸」挨批

foodpanda終極省錢免外送費！教你pandapro年費3折 取消自動續訂、刪除信用卡一次看

美食家也感動！辦桌「老新台菜」精緻新風貌　必比登推薦高雄必吃無菜單料理

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

「老新台菜」好到讓美食界滅絕師太胡天蘭感動！胡姊提到以前在南台灣，感受到的就是澎湃、豪邁、粗獷，可是老新台菜讓她看見純樸中透著的細膩。老新台菜由二代接手總鋪師爸爸的事業，營造裝潢、用餐氛圍，把辦桌文化提升到國際市場，享譽海內外。被譽為高雄必吃的台菜，榮獲美國新聞網CNN和米其林必比登推薦，光是南部宴席菜必備的生魚片，主廚精選種類豐富的現撈鮮魚，以精湛刀工、食尚擺盤呈現，「老新台菜」將辦桌宴席菜細緻化，為老台菜帶來新滋味。

▲老新台菜將辦桌宴席菜細緻化。
▲老新台菜將辦桌宴席菜細緻化。

▲爆香鴨絲炒米粉。這道台味爆香鴨絲炒米粉吃得到鹹香滑嫩的香烤鴨絲，加上蝦仁、魷魚、青菜等豐富配料，好吃到讓人一碗接一碗。
▲爆香鴨絲炒米粉。這道台味爆香鴨絲炒米粉吃得到鹹香滑嫩的香烤鴨絲，加上蝦仁、魷魚、青菜等豐富配料，好吃到讓人一碗接一碗。

2012年創立的「老新台菜」在高雄有九如創始店和十全店，九如店於2020年改裝為復古摩登新風貌，經典的無菜單料理更創新推出「干邑火焰櫻桃燒鴨宴」，每日限量10隻，被封為高雄最難訂的夢幻烤鴨！嚴選花蓮玉里75天櫻桃鴨，以甘草、陳皮、桂皮、桂枝等12種中藥醃製，明火烘烤至外酥內嫩，師傅獻上桌邊烤鴨火焰秀，淋上人頭馬1738干邑白蘭地，而後片鴨，片皮燒鴨虎皮包、爆香鴨絲炒米粉、鴨絲桂花鬆、濃郁鴨架燉白湯......一鴨多吃，不時推出創意新菜色。

▲每日限量，被封為高雄最難訂的夢幻烤鴨。
▲每日限量，被封為高雄最難訂的夢幻烤鴨。

▲濃郁鴨架燉白湯。以鴨骨、老母雞文火熬煮8小時的濃郁白湯，喝得到濃郁香甜和干邑白蘭地特有花香，口感豐富醇厚，風味獨具。
▲濃郁鴨架燉白湯。以鴨骨、老母雞文火熬煮8小時的濃郁白湯，喝得到濃郁香甜和干邑白蘭地特有花香，口感豐富醇厚，風味獨具。

▲片皮燒鴨虎皮包。黑白雙色虎皮刈包新吃法！肥美帶皮鴨肉、蔥白、小黃瓜、佐特調麻辣燒鴨醬，吃得到豆瓣醬鹹香甜及微辣口感。
▲片皮燒鴨虎皮包。黑白雙色虎皮刈包新吃法！肥美帶皮鴨肉、蔥白、小黃瓜、佐特調麻辣燒鴨醬，吃得到豆瓣醬鹹香甜及微辣口感。

　

店家資訊

老新台菜（九如創始店）

地址：高雄市三民區九如二路227號

電話：07-313-3077

FB：OldNewTaiwaneseCuisine

時間：11:30-14:00，17:30-22:00

消費：燒鴨餐有12,000元、15,000元、20,000元3種，需提前兩天預訂

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

烤鴨 無菜單 美國

延伸閱讀

高雄老字號藥品商「慶安生技」跳票落跑 市府證實：已申請解散

高雄行道樹樹根亂竄 議員籲依樹種打造不同樹穴

好友哽咽證實噩耗 70年代知名歌手肺部感染病逝！

影／驚悚畫面曝！高雄6騎士乖乖等紅燈 遭後車撞飛釀5傷

相關新聞

美食家也感動！辦桌「老新台菜」精緻新風貌　必比登推薦高雄必吃無菜單料理

「老新台菜」好到讓美食界滅絕師太胡天蘭感動！胡姊提到以前在南台灣，感受到的就是澎湃、豪邁、粗獷，可是老新台菜讓她看見純樸中透著的細膩。

6/17補班日「4大超商優惠」！ 全家霜淇淋買1送1、7-ELEVEN泰奶霜淇淋限定 還有大杯美式拿鐵買20送12

6/17補班日「4大超商優惠」！ 全家霜淇淋買1送1、7-ELEVEN泰奶霜淇淋限定 還有大杯美式拿鐵喝起來

初瓦插旗台中 連續10天「4人同行75折」

不用再衝台北搶訂位。王品集團高人氣韓式料理名店「初瓦」6月進軍台中台灣大道黃金地段，6/19~6/28試營運期間，推出4...

整理包／4大超商「端午連假補班日」限時優惠一次看！「咖啡、霜淇淋、哈根達斯」都在列

因應端午假期將迎來4天連假，本周六（6月17日）許多民眾需補班、補課，為了替大眾在炎炎夏日振奮精神，4大超商紛紛推出端午...

他求解「好市多阿根廷紅蝦」產地竟是「這裡」！ 網笑歪熱議 釣出內行人解答

他求解「好市多阿根廷紅蝦」產地竟是「這裡」！ 網笑歪熱議 釣出內行人解答

全台3大「獵奇拉麵」地址在這！不只大王具足蟲 蛙呀蛙、榴槤拉麵顏值更驚人

還記得先前爆紅的「大王具足蟲拉麵」嗎？「拉麵公子」推出這款超奇葩拉麵後一時之間在社群上造成話題，許多人都被放上整隻具足蟲的畫面衝擊。除了大王具足蟲拉麵外，後來也有別家拉麵店推出對了讓人不敢輕易嘗試的新口味...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦