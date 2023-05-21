寵物友善餐廳大集合！ 嚴選南臺灣6家「寵物友善餐廳」 讓你與毛孩共度美好食光

喜歡品嚐美食的毛孩爸媽們看過來！南臺灣可以說是個充滿美食與文化的地方，而現在也有越來越多餐廳開始注重寵物友善的概念，讓你和你的毛孩可以一起品嚐美食、享受愉快時光！無論你是在台南、高雄還是屏東，無論你今天想帶著毛孩吃異國美食還是來到咖啡廳吃下午茶，都可以找到讓毛孩也能共襄盛舉的餐廳。今天就要來為你們介紹6家必去的寵物友善餐廳，讓你們的毛孩也能一起參與用餐體驗，並留下美好的回憶！

台南｜鹿耳晚晚

鹿耳晚晚 圖片來源/ IG@yorkie_hardy

位在台南住宅區巷弄裡的寵物友善餐廳——鹿耳晚晚，白天時段提供早午餐，晚上則變身為深夜甜點店，無論何時想來與毛孩共度用餐時光，這裡都可以滿足你。雖然店家沒有提供專門的寵物餐點，但仍然可以帶著毛孩一起享用美食，只需使用推車或牽繩，就能一同進入店內用餐。而且這家餐廳平日不限時，你可以盡情享受美食、聊天、或是與毛孩玩耍，度過一個輕鬆愉快的時光。

鹿耳晚晚早午餐／深夜甜點

地址：台南市東區林森路一段153巷19號

電話：06 2370910

營業時間：周一到周三08:30–14:00；周四到周日08:30–14:00、19:00–00:00

台南｜奉口冰室

奉口冰室 圖片來源/ IG@shiba__sc

奉口冰室是來自台東池上的品牌，在台南的分店就位在熱鬧的正興街上，這家冰店不僅有著美味的冰品和甜點，更重要的是店家非常注重寵物友善環境。店內有著一隻可愛的店狗叫做「米妮」，不但成為店內的吉祥物，還為顧客帶來溫暖和歡樂。如果你是一個熱愛狗狗的人，那麼這裡絕對是你的最愛！這家冰店是家三合院式的老房子，充滿著懷舊風情，除了在店內享用美食外，戶外座位也非常寬敞，讓你的毛孩可以自由走動，享受愉快的用餐時光。

奉口冰室

地址：台南市中西區正興街61巷20號

電話：0911203217

營業時間：周一到周四13:00–20:00；周五到周日12:00–21:00

台南｜瓦樣山巷

瓦樣山巷 圖片來源 / IG@three_cotton

這家位於台南玉井的景觀餐廳——瓦樣山巷，不僅是一家異國蔬食餐廳，還有提供住宿和露營區，讓你和毛孩能夠一同在這個美麗的聚落中享受寧靜和愉悅。這家餐廳的外觀採用歐洲農莊建築風格，讓你彷彿身處在歐洲的小鎮中。作為一家寵物友善餐廳，這裡還有提供寬敞的大草坪，讓你的毛孩可以在這裡自由跑動，享受陽光和新鮮空氣。無論是和家人朋友一起享用美食，還是在室外漫步探索，這裡都是你和你的毛孩可以共同享受美好時光的好地方。

瓦樣山巷

地址：台南市玉井區豐里60-28號

電話：06 5749113

營業時間：平日11:00–18:00；假日11:00–19:00；周一二公休

高雄｜金玲螺螄粉

金玲螺螄粉 圖片來源/ IG@corgi_jiwan

高雄的螺螄粉名店——金玲螺螄粉。不僅提供口感極佳的螺螄粉，還是個寵物友善餐廳，毛孩可以在這裡自由落地。店內還有一隻超可愛的店狗「豆漿」，相信一定會讓你和你的毛孩一起度過一個美好的用餐體驗。這家店提供可以調整辣度和酸度的螺螄粉，讓你可以依照個人喜好來享用。而且，店家特別改良台式口味，讓口感更加清爽不油膩，味道不會太重，即使吃過也不會覺得口乾舌燥。如果你正在尋找一個可以和毛孩一起享用美食的地方，那麼金玲螺螄粉絕對是你的不二選擇！

金玲螺螄粉

地址：高雄市苓雅區林泉街38巷9弄2號

電話：07 7216858

營業時間：每日11:00–13:30、17:00–20:00

高雄｜FuruCafe

FuruCafe 圖片來源/ IG@_micky_0211

高雄日式咖啡廳FuruCafe是一家充滿著昭和風情的咖啡廳，寵物在這裡需牽繩，但是不用擔心，因為牠們可以上椅子，也可以自由地落地。這裡有一整櫃的點心，每天限量提供不同種類的點心，讓你品嚐到豐富多樣的風味。而且，這些甜點價格也是銅板價，相當實惠。店內佈置充滿日式風情，加上寬敞的用餐空間，可以讓你和毛孩一起輕鬆享受用餐時光。如果你正在尋找一家舒適又寵物友善的咖啡廳，不妨就帶著毛孩來到 Furucafe 享受優閒的午後時光吧！

FuruCafe

地址：高雄市苓雅區仁德街201號

營業時間：周一12:00–17:00；周三至周日12:00–19:00；周二公休

屏東｜飽嗝製所泰式早午餐

飽嗝製所泰式早午餐 圖片來源/ IG@_micky_0211

當泰式風味遇上台灣蛋餅會迸出什麼新滋味呢？位在高雄的飽嗝製所泰式早午餐將帶你穿越到泰國的味覺世界。除了料理的味道讓人驚豔之外，大份量的早吃午吃排餐系列也是讓人很有飽足感的料理。餐廳的懷舊復古風也會讓你感到舒適自在。寵物主人也可以放心帶著毛孩來，寵物需要牽繩並且可以落地或上椅子，讓你能輕鬆享用美食。而且飽嗝製所的料理食材80%都是來自泰國進口原物料，味道更是道地可口！

飽嗝製所泰式早午餐

地址：屏東縣屏東市和平路470號

電話：08 7322002

營業時間：每日08:00–15:00

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