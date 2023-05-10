富錦樹復刻台南味！ 台北東區「民生輝牛肉鍋」搭捷運就能到 蔬果湯頭甜美、溫體牛新鮮直送

台北捷運美食再+1！ 米其林一星的富錦樹台菜香檳創辦人吳羽傑，選在台北東區巷弄開設了「民生輝牛肉鍋」，秉持著把台南家鄉味傳遞給台北的老饕們，每日直送現宰新鮮台南溫體牛，還有有多樣台味熱炒，整體裝潢風格相當復古好拍，讓大家不用到台南也能吃到溫體牛肉鍋！

圖／翻攝民生輝牛肉鍋IG

身為台南人的吳羽傑，一直想開設一家台南特有的牛肉鍋，他提到，即使台南的火鍋的湯對於台北人來說，總會嫌太甜，他還是堅持鍋物湯底使用大量牛腩、蘋果、洋蔥、玉米、白蘿蔔熬煮超過48小時，呈現出最原始台南的甜度，忠實呈現這個家鄉味。

民生輝牛肉鍋以台味裝潢為主軸，從門口往內延伸的磚牆、吊燈、醬料罐、鐵凳子，甚至廁所的擺設，由裡至外的復古深紅色調，如同新鮮牛肉才會呈現的色澤，令人食慾大開，重現經典的路邊牛肉湯氛圍，而地下一樓還可容納近30人不同大小的包廂區域，保留了台式復古摩登的味道。

圖／翻攝民生輝牛肉鍋IG

民生輝除了溫體牛肉鍋之外，還有吳羽傑和富錦樹台菜香檳米其林行政主廚共同研發、監製的多項牛肉料理，像是私房滷汁製作的「牛三寶(牛腱、牛肚、牛筋)」、每日限量的祖傳老滷「蔥花牛舌」，每一道皆費時費工。也有清爽冷盤菜色，如五味軟絲、汆燙蒜蓉鮮蚵等，在吃鍋的同時也能品嘗到冷盤、熱炒。

圖／翻攝民生輝牛肉鍋IG

店名的由來，則是創辦人吳羽傑用了兒子的名字「輝」來命名，民生則是指台北民生社區，有如訴說他打破了疆界領域，將府城傳統美食移植到了時尚台北，而營業時間延後至晚間12點，讓晚下班、夜貓族的民眾，也嚐到肉鮮味美的好鍋。

圖／翻攝民生輝牛肉鍋IG

民生輝牛肉鍋

地址：台北市大安區延吉街137巷28號

時間：週二至週五17：30～24：00，週六、週日 12：00～15：00、17：30～24：00(週一公休)

電話：02-2778-5898