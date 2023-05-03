2023母親節大餐必吃Top 7！米其林星級大菜、豪氣澎湃海鮮、輕奢異國料理統統有

母親節聚餐少不了的豪華大菜，包含米其林雙星台菜【山海樓手工台菜餐廳】、超人氣新鮮海鮮料理【欣葉日料】等，在家也能讓媽媽享受多元又澎湃豐富的大餐；不受外送平台限制，直接向店家下單，外送範圍開到Max，獨家母親節優惠餐點還能提前預訂，用美味犒賞媽媽超輕鬆！

瓦城泰國料理

圖／ 瓦城泰國料理

瓦城泰式料理推出【母親節3~5人饗宴】，瓦城的粉絲們不能錯過。有滿滿的辛香，不僅能幫美味加分，還能提升身體機能，增強抵抗力。套餐包含 瓦城經典原味月亮、清蒸檸檬魚、辣炒牛肉、泰式咖哩雞，還有酸辣爽口的海鮮什蔬沙律，以及清脆下飯的蝦醬高麗菜！ 兼顧美味與健康的泰式經典好菜，都在瓦城母親節套餐中！

店家FB粉專： https://www.facebook.com/thaitowncuisine

山海樓手工台菜餐廳

圖／山海樓手工台菜餐廳 線上訂餐網站

山海樓手工台菜餐廳 尊寵最愛的媽咪，敬邀品嚐米其林一星廚藝團隊精湛手藝，蒐羅山珍海味，獻上五道精緻手工台菜，【慈．母親節外帶美饌】包含：山海豪華拼盤 (野生烏魚子、三色蛋中卷、甘蔗燻雞、臺灣正黑豬手工香腸、肝花)、掛爐燒雞 (1930年蓬萊閣名菜)、乾煎野生白鯧、古早味炒米粉、鮑魚清湯四寶。

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欣葉日料

圖／欣葉日料 線上訂餐網站

欣葉日料的明星菜色「旬彩和食四重盛り(5-6人)」嚴選當季新鮮食材，製作宛如和食珠寶盒四重盛，料理出餐當日現做！推出5/13-5/14取餐的母親節獨享優惠，四重盛包含：壹重．旬鮮沙拉盛合：香魚甘露煮、煙燻鮭魚、熟燙大軟時、艷煮白蝦。 貳重．珠寶壽司盛合：炙燒鮭魚壽司、炙燒比目魚、稻荷壽司、綜合花壽司、海苔捲壽司、酪梨捲壽司。 參重．海陸燒物盛合：手羽先雞翅、魚下巴塩燒、照燒牛肉捲、殼付玉米筍。 肆重．香烤肋排盛合：秘醬烤香嫩豬肋排、烤田園時蔬。

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華西街台南担仔麵

圖／華西街台南担仔麵 線上訂餐網站

台灣第一家頂級豪華台式海鮮餐廳 華西街台南擔仔麵海鮮餐廳 從路邊攤起家，走過60年歲月，是高檔台式海鮮的始祖。最適合帶媽媽享受一場奢華的海鮮體驗，推出「母親節溫馨單人套餐」內容包含：紅燒魚翅、和風鮑魚沙拉、香酥鮮蝦捲、竹笙扒絲瓜、蒲燒鰻藜麥、人蔘燉官燕、精緻甜點，共七道佳餚。還有母親節限定活動：5/1-5/20 珍愛母親節活動，單筆滿7000即贈秘製鮑魚2顆。

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寬心園

圖／寬心園 線上訂餐網站

寬心園是一家結合中國禪風與日本美學，並透過現代極簡設計來呈現的精緻蔬食館，是喜愛吃素的朋友必備的口袋名單餐廳！推出【母親節四人套餐】內容包含：沙拉|義式油醋天貝沙拉、燉湯|寬心款待燉湯、百菇松露飯(全素) 、道主餐|三杯猴菇(五辛/去五辛)、百花爭艷|百合花菇燴山藥百果(全素)、客雲飄香|客家素香小炒(五辛/去五辛)、水果|四品鮮果、米蛋糕、飲品|精力蔬果汁。

店家FB粉專： https://www.facebook.com/easyhouse168

千味海鮮餐廳

圖／千味海鮮餐廳 線上訂餐網站

千味海鮮台菜餐廳，是台中知名的桌菜選擇，榮獲米其林餐盤推薦鯧魚芋頭米粉！檔期推出「外帶限定母親節限量套餐」共7道菜品：烤鹹豬肉/脆皮豬腳 二選一、蒸海蛤、白灼蝦、酸筍空心菜/櫻花蝦高麗菜 二選一、塔香杏鮑菇肥腸、雨來菇鮮蚵湯/酸菜肚片湯 二選一、拔絲地瓜。讓媽媽在家享受澎湃海鮮料理

（因食材為新鮮準備，需於取餐前三日完成訂餐）

店家FB粉專： https://www.facebook.com/qian2.tw

蝦老爹美式餐廳

圖／ 蝦老爹美式餐廳 線上訂餐網站

愛吃海鮮的媽媽必嚐鮮，爽吃海鮮大餐必選「蝦老爹美式海鮮」，主打美式手抓海鮮的吃法，搭配新鮮的海鮮食材：波士頓大龍蝦、帝王蟹腳、新鮮大白蝦、淡菜等，澎湃海鮮任你選，歡聚享受加州的手抓海鮮豪爽吃法！在家來一場美式派對吧！

台北老爺官網： https://www.facebook.com/theshrimpdaddy

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