原物料漲太兇！彰化排隊名店「阿三肉圓」調漲5元，貢丸湯改為蝦丸湯
小吃名店撐不住！彰化人氣必吃名店「阿三肉圓」自4月初起，店內招牌肉圓及5種湯品調漲5元，從50元漲至55元。由於雞蛋、豬肉等原料統統漲價，導致店家不得已調整價格，而另一間排隊老店「阿璋肉圓」則於去年漲過，這次並不跟進調整價格。
想吃彰化名店「阿三肉圓」得多掏錢了，因為業者表示原物料漲太兇，肉圓及5款湯品皆調漲5元。雖然價格調漲，但大多老饕認為調整幅度尚可接受，加上已經吃習慣了，因此還是會繼續支持。而另一家排隊名店「阿璋肉圓」則已提前漲價，這波調漲便不跟進。
此外，「阿三肉圓」也表示豬肉漲不停，接下來可能以蝦丸湯取代貢丸湯，同時希望豬肉價格能趕緊穩定，才能將好味道繼續販售下去。
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