台中5間「日.泰.美.義式」異國風情餐廳，來場視覺和味覺的雙重饗宴！

圖／IG@apinkliao @readygo

說到台中的美食，很多人最先想到的可能是知名的燒肉、火鍋店，這次要和大家介紹的是在台中5間各有特色的異國風餐廳，從日式、泰式到美式、義式都有，享受美味餐點的同時，更能夠欣賞店家充滿異國風的精心布置和建築，來場視覺和味覺的雙重饗宴。

張波歺室 Pordi JH Lab

圖／IG@verna322

泰式餐廳「張波歺室 Pordi JH Lab」隱身於台中模範市場內，店內擺滿了綠色植物，營造出了南洋風情。餐點平價美味、CP值超高，有泰式酸辣、泰式咖哩等系列，還有椰子水、泰式奶茶等飲品，每到了用餐時段，店內總會坐滿客人。特別需要注意的是，店家的餐點都是該時段準備的份量賣完為止，如果想到這裡用餐、有一定想要吃到的餐點的話，記得要盡早前往，以免向隅！

圖／IG@verna322

圖／IG@verna322

地址：台中市西區模範街46巷1號

營業時間：週二～五 11:00-13:30、17:00-19:00，週六 11:00-15:00（賣完提早休息）

Bacitali 小義大利

圖／IG@gominkin

位於南屯區的「Bacitali 小義大利」餐廳就像是一座在歐洲的莊園，粉紅色的外觀搭配上附近種的綠色植栽和擺設，看起來相當夢幻，是IG上的熱門打卡點。店內提供的餐點豐富，有口味豐富的現做新鮮麵（義大利麵）、排餐、燉飯等，還有含酒的提拉米蘇、烤布蕾等甜點。庭院的戶外座位區也種滿了落雨松，在等待餐點之際或是吃飽之後，都可以到後方的庭院區觀賞、拍照。

圖／IG@gominkin

圖／@readygo

地址：台中市南屯區龍富路三段589號

營業時間：11:00-16:00、17:30-21:30

電話：04 2386 4575

織田信長串燒、酒場

圖／IG@apinkliao

織田信長串燒、酒場在台中有西屯本舖和東興分鋪兩間店，店內的擺設營造出了日系風，餐點從串燒、炸物、炒物、冷物、甜點，一應俱全，飲品的部分則有多款日本酒、梅酒、啤酒和無酒精的飲料可以選擇。下班之後，如果和同事想到日式居酒屋小酌一杯，或是想和家人朋友趁著假日出門聚餐，又或是想獨自一個人吃宵夜都非常適合。

圖／IG@really2eat

圖／IG@apinkliao

地址：台中市西區東興路三段106號（東興店）、台中市北區西屯路一段498號（西屯店）

營業時間：18:00-1:00

電話：04 2320 2131（東興店）、04 2208 0558（西屯店）

冒煙的喬 台中國美店

圖／IG@gdiestyle

在台中國美館、文化中心附近的美式餐廳「冒煙的喬」占地多達約150坪，店外種滿了綠色植栽，店內則擺滿了琳瑯滿目的復古物件，充滿了懷舊的異國風格。店家提供的餐點也非常有特色，像是各式義大利麵、披薩、德國豬腳、墨西哥捲等，想吃一些平常比較少吃到的異國料理，都可以到這裡飽餐一頓！

圖／IG@gdiestyle

圖／IG@jun.nuj_uky

地址：台中市西區梅川西路一段7號

營業時間：週三～一 11:00-14:00、17:00-22:00（週二店休）

電話：04 2375 3990

熱浪島南洋蔬食茶堂（台中直營旗艦店）

圖／IG@dri_nklover

熱浪島南洋蔬食茶堂的直營旗艦店就位在台中南屯，提供的餐點以新加坡、馬來西亞料理為主，有海南雞飯、叻沙麵、肉骨茶等套餐、還有泰式酸辣、青檸香茅等火鍋，提供了南洋風味的蔬食料理，平時吃素的人也可以享用到南洋風的料理。除了餐點之外，也有多款特色飲品，像是南洋七葉系列、咖啡、養生飲等，品項豐富。戶外的沙坑遊戲區更能讓小朋友們盡情玩耍，非常適合一家人聚餐。

圖／IG@dri_nklover

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地址：台中市南屯區向上路三段536號

營業時間：11:00-20:30

電話：04 2380 1133

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