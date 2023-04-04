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美饌饗宴！兒童節FUN電來官田 區長帶路樂玩吃美食

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圖：官田區公所／提供
圖：官田區公所／提供

隆田鴨肉麵。　圖：官田區公所／提供
隆田鴨肉麵。　圖：官田區公所／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】兒童節到來，還不知道要帶小朋友去哪裡玩？官田區「葫蘆埤自然公園童趣節」（4/3-4/4）及「2023 CHA CHA兒童街藝節」（4/1-4/5）規劃表演節目、互動遊戲等精彩活動，南市觀旅局也特別邀請官田區美食達人—陳仁偉區長帶路，推薦私藏好味，歡迎各位帶著小朋友，跟著美食達人的腳步，好好吃、好好玩！

▲隆田米糕。　圖：官田區公所／提供
▲隆田米糕。　圖：官田區公所／提供

台南市長黃偉哲表示，官田區是台灣最大的菱角栽種區域，每年產季約從九月開始，一路採收到十一月，整個官田區都飄散著秋季菱角香，每年「官田菱角季」豐富活動吸引許多遊客。而產季以外的時期，各式美食、遊樂景點及精彩活動亦不可錯過，為迎接兒童節，「葫蘆埤自然公園童趣節」於4月3日至4日在葫蘆埤自然公園盛大展開，以「自然生態」、「環境保育」為主題，設計「自然生態小機靈」十種系列活動，讓小朋友從中學習新知，探索自然的奧妙。

隆田chacha文化資產教育園區特別規劃「2023 CHA CHA兒童街藝節」（4/1-4/5），除了魔幻泡泡、奇幻魔術、亂打互動秀、吉他彈唱等演出，還有繪本故事屋、市集、沉浸式劇場、大型彈珠檯以及彈跳小丘，讓小朋友在兒童節好好FUN電！

此次由官田區陳仁偉區長帶路，首先來到「隆田鴨肉麵」，店內選用新鮮鴨肉以煙燻口味做成，肉質緊實細緻，鮮美可口並帶有濃郁煙燻香氣，無論是單吃、沾上醬料、加入鮮甜湯頭或配上白飯，都非常美味，另外排骨酥麵及虱目魚肚湯也是老饕私藏好味。在地經營超過三十年的「隆田米糕」，米糕口感粒粒分明，淋上滿滿的肉燥與肉鬆，佐上幾片解膩的醃漬白蘿蔔，搭配滷的入味的滷蛋、油豆腐等，以及濃郁的四神湯或甘甜的當歸鴨湯，讓人食指大動。

▲小菱居－菱角鹹派。　圖：官田區公所提供／提供
▲小菱居－菱角鹹派。　圖：官田區公所提供／提供

在菱角產季以外的時期，遊客可以到「官田區農會生鮮超市」選購如熟菱角、菱角茶、菱角排骨湯、菱角香鬆及菱角冰淇淋等多款菱角加工品，品嚐到鬆軟綿密的菱角香。許多店家也運用在地生產的菱角做成美味料理，「田媽媽菱成粽藝坊」以高纖、養生的概念，做出讓現代人吃起來負擔更少、更健康美味的粽子，招牌的菱角五穀肉粽採用官田菱角搭配五穀雜糧、香菇與瘦肉等，一方面增加香氣，一方面兼顧口感與健康。

「小菱居」則提供特色菱角鹹派，烤的酥脆的法式餅皮內填滿菱角，口感紮實，並飄出濃郁香氣，是讓人無法抗拒的優雅點心；而「凱旋餐廳」主打菱角風味餐點，菱角麻油雞米糕是必點招牌，麻油油飯不油膩，更添加菱角清香，風味口感都相當豐富。

▲田媽媽菱成粽藝坊－五穀菱角粽。　圖：官田區公所／提供
▲田媽媽菱成粽藝坊－五穀菱角粽。　圖：官田區公所／提供

▲凱旋餐廳－菱角麻油雞米糕。　圖：官田區公所／提供
▲凱旋餐廳－菱角麻油雞米糕。　圖：官田區公所／提供

來趟官田美食之旅還可以順遊官田市道171線周邊景點，包含官田遊客中心、大隆田生態文化園區、東西庄生活圈、水雉生態教育園區、川文山、曾文溪渡槽橋、臺南鴨莊休閒農場、菱炭森活工場、六穎陶秀、大崎•藝農號、烏山頭能源牧場、烏山頭水庫等，其中「2023 西拉雅森活節」即將在4月底於官田遊客中心登場，滿滿的主題活動及精彩的演出，邀請大家一同參與！

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公園 兒童節 市集

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