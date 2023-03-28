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北市「雙層餐車」第六季上線！爽吃「君悅酒店」香頌午茶、曼哈頓晚宴

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圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

「香頌午茶」網羅地中海歐陸元素，呈現春天微醺的繽紛風采。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
「香頌午茶」網羅地中海歐陸元素，呈現春天微醺的繽紛風采。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】臺北市雙層餐車第6季已上線！臺北市政府觀光傳播局介紹，這次餐車攜手五星級飯店台北君悅酒店推出「香頌午茶」、「義享曼哈頓晚宴」，帶來經典義式風味美食，遊客可以一邊品享精湛華麗美味，一邊瀏覽北市美麗的城市面貌。

觀傳局表示，本次下午時段網羅地中海歐陸元素，推出鹹甜交織的「香頌午茶」組合。三款鹹點選用義大利帕馬火腿、慢烤香料豬頸肉及烤義式小牛膝派，分別搭配鮮果、蜂蜜香料與麵包，藉以襯托層次美味。甜點則提供70%生巧克力蛋糕、檸檬栗子蒙布朗、水果串及君度橙酒凍，呈現春天微醺的繽紛風采。

▲義饗曼哈頓晚宴主菜爐烤紙包香料烤鱸魚，傳遞打開禮物的美味驚喜。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲義饗曼哈頓晚宴主菜爐烤紙包香料烤鱸魚，傳遞打開禮物的美味驚喜。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

來到重頭戲的晚餐組合，「義享曼哈頓晚宴」前菜由廚藝團隊費工自行煙燻2小時宜蘭櫻桃鴨胸，舒肥後再以慢火香煎增添誘人香氣，搭配自製莓果油醋及道地醬汁，脂香豐勻；主菜採義式紙包春雞或鱸魚，佐以迷迭香、蒜、黑胡椒及義大利香料醃製24小時，入烤箱前再包入橄欖油、白酒與帕馬火腿高溫燒烤，匯集豐沛的肉汁香氣與香料精華，打開後一次噴發沁香；甜點推出燕麥奶凍、芒果果凍、新鮮水果。另外，本季也持續推出素食套餐，讓素食者亦能至雙層餐車與親友共襄盛舉。

▲義饗曼哈頓晚宴主菜爐烤紙包香料烤春雞，匯集豐沛的肉汁香氣與香料精華。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲義饗曼哈頓晚宴主菜爐烤紙包香料烤春雞，匯集豐沛的肉汁香氣與香料精華。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局說明，雙層餐車沿途行經包含台北101、微風南山、陶朱隱園、國父紀念館、信義威秀、仁愛林蔭大道等指標性建築及景點，讓民眾飽覽城市風光之餘同時品嘗五星級美食，不用出國也能體驗一場兼具視覺與味覺的雙重饗宴。 餐車全車共有五張四人座及三張雙人座，營業期間為每週二至週日下午2時至9時，每天共有3個餐期，分別為1次下午茶（14：00）及2次晚餐（17：00及19：30）；自3月19日起，推出為期3個月的當日壽星活動，只要出示有效證件證明為當日壽星，則加贈可愛小禮品1個，贈完為止。週一全日及週二至週日中午時段則歡迎企業及團體包車。

▲雙層餐車沿途行經指標性景點，讓民眾飽覽城市風光之餘同時品嘗五星級美食。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲雙層餐車沿途行經指標性景點，讓民眾飽覽城市風光之餘同時品嘗五星級美食。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局也強調，為使旅客安心，餐車每個餐期皆會加強消毒，餐服人員及駕駛皆已完整接種至少3劑疫苗，讓搭乘民眾安心享受美食、美景。臺北市雙層餐車即日起開放第6季餐點之網路預訂，請參閱官網 https://taipeirestaurantbus.com

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