滿滿排隊人潮、每天只賣2小時！ 飄香近60年想開就開的「台南白河鴨頭」 想吃要等老闆心情好

台南東山鴨頭也是相當經典的台南小吃，然而這間台南東山鴨頭他是台南東山鴨頭又不是台南東山鴨頭。我知道這樣講這間台南東山鴨非常饒舌，但因為他雖然跟台南東山鴨頭形式很像，但它真的不是台南東山鴨頭，而且這間台南東山鴨頭每天就只賣2小時不到，賣的速度真的非常誇張，甚至還有客人直接去幫忙推攤車。雖然，還是有一些垃圾會插隊，我看了也是相當傻眼，不過還是不影響我吃這間台南東山鴨頭的心情，就跟著愛吃輝來吃吃看這間台南東山鴨頭好不好吃吧！

這間台南東山鴨頭的開賣時間是16:00，不過也不一定會準時來擺攤，我們大概14:30就來排隊了，所以看到那些插隊仔更讓我賭爛。

這裡的丫頭很好吃，肉量很足，吃起來也很扎實，整體口味不是死甜的，是胡椒與八角味很充足的類型。

比起鴨脖子，我個人比較喜歡直接買鴨皮來吃比較快，不用啃，又可以馬上享受到油脂的罪惡感。

我跟大家說，你們千萬不要看那個鴨翅鴨腳很不起眼，真的要點來吃，那骨頭跟皮完全是直接化骨綿掌就可以吃到了。

這裡還有一種東西叫做「口香糖」，其實它就是鴨腸，但他其實不會很難咀嚼，可是又保有一定的醬汁水度以及口感。血也會包成一包一包的，就直接跟他們說你要幾包就好了。

整體來說：這間真的是非常好吃，你只會覺得你買太少，可是缺點也是真的偏貴了一點，但真的是貴的值得，每一項都非常好吃，完全沒有地雷，醬香足夠，又不會死甜，所以會不自覺的一直吃下去，可是大家要買的時候最好是先想好要買甚麼，因為店家的節奏感很快，它會一直催著你點餐，像我就非常緊張，開始亂點。

體驗時間：112/01

白河鴨頭

地址：台南市白河區中正路46號

時間：1600-1800（周日一公休）

電話：066854960

停車：無

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