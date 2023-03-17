開盒爆驚喜！ 純喫茶「淘金傳說」全民大樂透 試手氣抽66,666、登錄發票抽百萬獎金

愛喝茶飲的朋友快來試手氣！ 純喫茶寵粉計畫「開盒淘金傳說」開跑，準備了直達百萬獎金等你淘，即日起至4/4前，只要購入650ml的純喫茶，就可享開盒抽66,666現金、登錄發票抽全民大樂透百萬獎金，鐵粉們每喝一瓶就多一次抽獎機會哦！

為了感謝粉絲們支持，純喫茶最新「開盒淘金傳說」活動開始了，雙重抽獎機會試手氣，第一重「開盒抽獎金」，購入650ml的純喫茶開啟盒封口，就能立即開獎，包含頭獎66,666現金一名、一獎LINE Points 500點、二獎LINE Points 150點等超過5,000個中獎機會，喝完純喫茶，千萬別急著丟。

圖／純喫茶活動網頁

第二重純喫茶百萬獎金等你抽，自即日起至4/4止，只要買一瓶650ml的純喫茶並至活動網頁(https://www.pureteatw.com.tw/)輸入發票，每登錄一瓶純喫茶，豬公撲滿則加計0.5元獎金，「全民大樂透」累積獎金最高達100萬元，將抽出10名大樂透得獎者，平分該筆獎金；「天天喝2瓶」凡一次購買2瓶650ml的純喫茶，有機會抽中獎金1,000元；「忠誠鐵粉回饋」活動期間累積購買瓶數愈多，前5名可獲得獎金2萬元！(發票登錄時間至04/10 23:59止，數量有限，售完為止)

圖／純喫茶活動網頁

星巴克為歡慶進入台灣市場25周年，即日起至3/27推出「YES!WE ARE HERE TOGETHER歡慶25週年數位體驗」活動。活動期間進入專屬網頁(https://reurl.cc/Q7XW19)，一起完成數位體驗遊戲，即可獲得限定的專屬優惠，其中包括國人最愛的「買一送一」、「第二杯半價」等優惠。

星巴克「歡慶25週年數位體驗」活動。圖／摘自星巴克官網。

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