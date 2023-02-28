米其林級的精品台灣味！真的好海鮮餐廳聯手T+T侍酒師打造驚豔饗宴

「台灣味」悄然在餐盤中嶄露頭角，許多不為人知的國產農糧精品，甚至已經成為米其林餐廳中餐酒服務的隱藏密碼。透過米其林餐廳主廚的精湛廚藝融合入菜，兼具視覺與味蕾的驚豔饗宴，成為最潮的中西混搭創意餐酒組合。

台灣農糧透過米其林餐廳主廚的精湛廚藝融合入菜；圖片／農糧署提供

連續五年榮獲米其林餐盤推薦的真的好海鮮餐廳主廚李凌明，與T+T米其林餐廳的資深侍酒師陳鋆丞攜手合作，運用國產食材發想出三道創意料理，將台中霧峰的特色蕈菇轉化為風靡歐美的植物肉，搭配以鳳梨釋迦釀製的酒款、特色飲品佐餐。

左：真的好海鮮餐廳主廚李凌明，右：T+T餐廳侍酒師陳鋆丞；圖片／農糧署提供

其中，鳳梨釋迦酒已於全台多家米其林餐廳上架，並獲得2022年世界品質評鑑大賞（Monde Selection 2022）金獎殊榮。

現今最流行植物基系列產品「金針菇植物肉排」及「銀耳植物肉丸子」，選用台灣在地霧峰區的特色菇蕈結合加工高值化技術製作。

酥炸拼盤：蕈菇、金針菇植物排及真的好招牌手工自製蝦捲；圖片／農糧署提供

過橋杏鮑菇，以薄片杏鮑菇佐鮮蔬熬煉高湯；圖片／農糧署提供

主廚秘製鮑魚汁燴銀耳時蔬；圖片／農糧署提供

台中霧峰是國內菇蕈的重要產地，如金針菇、杏鮑菇、洋菇及菌種栽培等更具有相當的經濟規模，金針菇產量更佔全台總量78%以上，利用菇蕈融入植物基開發特色加工產品，結合最新淨零碳排概念，減少碳足跡。

純樸台東的驕傲 米其林指定精品鳳梨釋迦釀酒

鳳梨釋迦酒2022年參加Monde Selection 評審取得非凡成就，榮獲金獎；圖片／農糧署提供

「鳳梨釋迦酒」選用台東在地新鮮鳳梨釋迦所釀製，經過酵母菌低溫發酵而成，再進行完全密封低溫熟成，經過時間淬鍊取其精華酒液而得，帶有鳳梨釋迦獨特香氣與酸甜。

一開瓶香氣撲鼻而來，酒液色澤澄清且略呈黃色，口感滑順，適當的酸味及甜度讓微醺餘味在舌尖回甘，味道極致清爽，2022年參加Monde Selection 評審取得非凡成就，榮獲金獎，也一併提升國產鳳梨釋迦的國際知名度。

山漾食品總經理王勇超表示，今年可望收購500噸鳳梨釋迦，成為酒品界的高級精品。如今已有以下知名餐廳選用：

🔹台北牡丹（米其林一星）T+T (米其林一星）Impromptu by Paul Lee (米其林一星）Holt Restaurant (米其林一星)三二行館 (台灣唯二羅萊夏朵成員)真的好餐廳(連續五年米其林餐盤)

🔹苗栗KAORI Dining (苗栗最強餐廳）

🔹台中小樂沐 (亞洲50大餐廳百大名單)飛花落院 (全台最難訂的餐廳）Forchetta (米其林一星)FReNCHIE FReNCHIE (500盤得獎)

🔹高雄Papillon (法籍米其林二星名廚Xavier Boyer進駐)Ukai-tei鐵板燒 (米其林入選）

🔹台東Sinasera 24 (東台灣最難訂的法式餐廳)

單純食在的鳳梨釋迦綜合果汁

純在的冷壓鮮榨果汁；圖片／農糧署提供

而「純在-鳳梨釋迦綜合果汁」則嚴選台東鳳梨釋迦和屏東金鑽鳳梨，鳳梨的酸甜香氣和豐富纖維，再加上釋迦的甜，透過冷壓鮮榨與HPP超高壓技術，保留蔬果最天然的新鮮風味與營養纖維。

而且享用當季最新鮮的水果，也能縮短食物里程，為節能減碳盡一份力。

編輯／Sasa

未滿十八歲禁止飲酒

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/210231