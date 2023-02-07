舌尖上的「粉紅炫風」！國民火鍋推獨家牛奶鍋、草莓霜淇淋及草莓炸排骨

「錢都」首創充滿粉色的視覺衝擊的「 紅絲絨牛奶鍋」。 圖：錢都餐飲集團／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】春節假期結束、情人節到來之際，「錢都餐飲集團」也自2/6推出「粉紅炫風」美食季！有著「國民火鍋」之稱的「錢都日式涮涮鍋」，隆重鉅獻充滿浪漫氛圍的「紅絲絨牛奶鍋」嘗鮮價329元；另外， 能吃到上百種食材的「吉哆火鍋百匯」，則配合草莓盛產季節推出多款甜品，包含「草莓巧克力噴泉」、「草莓奶酪」、「草莓蛋糕」等甜品。午餐每人只要529元+10％，晚餐則是每人599元+10％，其中「大湖草莓優格霜淇淋」更不只在「吉哆」吃得到，「錢都」也享用得到，極富盛名的大湖草莓與優格完美結合，讓消費者透過美食沉浸在充滿戀愛的美妙氛圍中！

▲以草莓入菜的「草莓炸排骨」獨家獻出。 圖：錢都餐飲集團／提供

錢都日式涮涮鍋－粉紅泡泡「紅絲絨牛奶鍋」

致力於平價就能享有無上美味的國民火鍋「錢都餐飲集團」，近年來逐步轉型，食材、服務、空間持續升級，讓所有消費者享有奢華的用餐體驗，創立至今，將「平價、新鮮、衛生」的品牌核心，以美味鍋物的鮮、甜、甘、醇，完美呈現給消費者。像是招牌的獨特昆布大骨高湯，就是將大骨精心熬煮96小時後加入柴魚、昆布等食材熬製的湯頭，最終在競爭激烈的火鍋市場，成為台灣人心目中的「國民火鍋」。

隨著春節假期結束、情人節的到來，看準國人一年四季都愛吃鍋，加上喜愛儀式感的體驗，特別在粉紅泡泡瀰漫的2月份隆重鉅獻「 紅絲絨牛奶鍋」，透過充滿粉色的視覺衝擊，呼應情人節的到來，也將健康與美味匯聚在這款浪漫鍋物中。紅絲絨牛奶鍋為人氣牛奶湯頭裡添加了天然甜菜根，不只替原先乳白的湯頭渲染上充滿愛意的粉色外，濃郁的奶香湯頭之中，甜菜根的營養價值相當高，富含優質的鐵元素，以及抗氧化劑可以有效預防風寒，讓這款紅絲絨牛奶鍋在應景之餘，也兼顧大家的健康。

對許多人來說吃完火鍋來上一支霜淇淋，是相當滿足的一件事！農曆年過後更是草莓盛產之時，「錢都」也迎合當季食材，推出季節限定的「大湖草莓優格霜淇淋」，採用極富盛名的大湖草莓當基底，與優格完美結合，讓綿密的粉色霜淇淋能一次滿足視覺、味覺的享受，每一口都讓人感受到彷彿初戀的酸甜幸福滋味。

▲「吉哆草莓季」有多樣草莓係甜品任君挑選。 圖：錢都餐飲集團／提供

吉哆火鍋百匯－多款草莓季甜品

同為「錢都餐飲集團」旗下採自助式吃到飽的「吉哆火鍋百匯」，主打能一次吃到上百種食材，包含生猛海鮮、熱炒熟食、現切肉片、甜點等品項，店內還提供台灣18天生啤酒無限暢飲，深受各個年齡層的消費者喜愛。本次「吉哆」也跟上「粉紅炫風」活動，帶來「吉哆草莓季」！

▲大人小孩都愛的「草莓巧克力噴泉」在吉哆粉粉呈現。 圖：錢都餐飲集團／提供

以鮮甜草莓為主軸，打造多款草莓品項，包含季節限定的「草莓霜淇淋」、大人小孩都愛的「草莓巧克力噴泉」、「草莓奶酪」、「草莓蛋糕」等甜品；另外，這次還破天荒將草莓入菜，端出極富趣味的「草莓炸排骨」，期望在草莓季盛行的時候，帶給賓客不一樣的味蕾體驗。

「錢都日式涮涮鍋」和「吉哆火鍋百匯」在本次「粉紅炫風」所帶來的多款新品，自2月6日正式開賣！

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