打拋豬肉、酸辣海鮮湯、月亮蝦餅都好好吃！4間從米其林推薦，到泰國政府認證的優質泰國料理

自從Youtuber「Alizabeth 娘娘」在影片中大罵「打拋豬放番茄就是死罪！」促使台灣民眾掀起一波「打拋豬糾察隊運動」，更展現台灣人熱愛泰國料理的決心！

Oddle Feeds編輯特別精選 4 間特色泰國料理，包含泰國觀光局認證餐廳、台泰創意料理、米其林推薦餐廳，今晚就點泰式料理外送，讓你不用出門，在家就能吃到美味道地的泰國菜！

baan Taipei

圖／baan Taipei 線上訂餐網站

曼谷米其林必比登推薦餐廳 baan Taipei 由泰籍主廚 Chef Ton 領軍，baan 在泰文中有著「家」的意思，料理風格充滿泰國家常菜風味，也希望大家來到 baan Taipei 用餐能有「家」的感覺。

到了泰國餐廳想喝湯卻除了冬陰功湯不知道還能點什麼？快試試 baan 的椰漿海鮮湯！湯裡吃得到新鮮紮實的鮮蝦、透抽和鱸魚，濃郁的椰奶香醇而不膩口，保證你一試就愛上；人氣料理酸辣香料拌松阪豬，將豬肉經舒肥後炭烤，搭配著香茅、紅蔥頭、辣椒、黑胡椒、檸檬汁等香料，在口中交織出豐富的滋味！

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瓦城泰國料理

圖／瓦城泰國料理 線上訂餐網站

想吃泰國菜一定會想到瓦城！明星菜色檸檬清蒸魚採用新鮮鱸魚，淋上檸檬汁、蒜蓉、辣椒、香菜調配而成的獨門醬汁，酸辣帶勁的滋味讓令人捨不得放下筷子。而風味椒麻雞絕對是怎麼點都不會錯的選擇，雞腿外層香酥，肉質鮮嫩，再淋上獨門的椒麻醬汁，每一口都是享受！

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雲夢軒台泰創意料理

圖／雲夢軒台泰創意料理 線上訂餐網站

想吃泰式又想吃台式？ 雲夢軒台泰料理 根本就是選擇困難症患者的福音！除了泰式料理外也有台式料理可供選擇，讓你一次就能吃到兩種風格的菜色！編輯私心推薦涼拌雙蛋，煎得金黃的荷包蛋和酥炸皮蛋，和洋蔥、青蔥、辣椒拌在一起，酸辣又爽口的滋味超特別！ 而濃郁的泰式綠咖哩更是讓人口水直流，香辣的咖哩中帶著椰奶的香醇，再來杯甜甜的泰奶，是夏天最棒的享受！

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阿杜皇家泰式料理

圖／阿杜皇家泰式料理 線上訂餐網站

阿杜本人是來自於泰北的一位青年，從小路邊攤起家， 在彰化員林區販賣泰式小吃「涼拌青木瓜」，超正宗的泰國菜色吸引了許多饕客前來，民國98年成立第一間 阿杜皇家泰式料理 旗艦店，至今在全台已經成立了5間分店，甚至獲得「泰國官方認證泰式料理第一品牌」的殊榮！

誰說台灣只吃的到加九層塔的打拋豬？阿杜的泰式打拋豬使用新鮮打拋葉和豬絞肉拌炒，味道正宗，根本是白飯殺手！而泰式烤肉更是阿杜必點菜色之一，母併（泰式烤豬肉串）是泰國特色小吃，純手工串製，又香又嫩的豬肉搭配糯米飯一起享用，越嚼越香。

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