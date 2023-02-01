影／手沾口水塗壽司！17歲高中生狂舔醬油瓶、茶杯　遭砲轟反嗆：大驚小怪　受害業者回應了

文／徐暘甯

出門享用美食，食物衛生整潔是所有民眾對於餐廳的基本要求。不過日本卻出現一名高中生到連鎖迴轉壽司用餐時，竟趁店員不注意狂舔桌上的公用醬油罐及茶杯，甚至將口水沾到迴轉台上的壽司。惡劣行徑曝光後遭到日本網友群起撻伐，沒想到這名高中生卻反嗆「這點小事也要被罵」。

噁！17歲金髮男舔壽司郎醬油瓶、手沾口水戳壽司

迴轉壽司是不少人外出用餐的熱門選擇之一，知名業者藏壽司、壽司郎和爭鮮更霸榜《網路溫度計》日式連鎖美食口碑排行榜前3名，可見此類型的餐廳進軍台灣後相當受到國人歡迎。然而，向來給人衛生環境整潔具有高水準印象的日本，竟出現一名沒有公德心的消費者，惡劣行徑受到網友一面倒撻伐。

▲知名迴轉壽司業者藏壽司、壽司郎和爭鮮在台灣相當受歡迎，分別位居網路溫度計日式連鎖口碑排行榜前3名。

image source：日式連鎖口碑排名(分析區間： 2022/11/02~2023/01/30）

推特上近日瘋傳一段「爆噁」影片，一名金髮男子到連鎖迴轉壽司店「壽司郎（スシロー）」用餐時，竟趁四下無人注意狂舔桌上的公用醬油罐，下一秒又拿起茶杯沿著杯緣吸吮一圈後放回去，最後甚至用手指沾自己的口水塗在迴轉台的壽司上，影片結尾還對著鏡頭輕蔑微笑、得意比讚。













惡劣影片惹日網暴怒 高中生反嗆「這點程度也要被罵」

此外，這名金髮男還讓同桌友人將整段極其惡劣又沒有公德心的行為拍成影片、上傳至網路。日本網友看到影片後忍不住群起撻伐，不僅起底他的社群媒體、就讀高中二年級的學生身份，更怒批他「學校的名聲就因為這個人毀了」、「這不僅對迴轉壽司，對於整個餐飲業都是很大的傷害」。

沒想到，受到輿論攻擊炎上後，這位17歲的高中生不但沒有反省悔改，反而回嗆「這點程度小事也要被罵」，認爲網友大驚小怪，隨後就火速關閉社群帳號。

▲日本高中生噁舔茶杯後又放回原處。

image source：翻攝自Twitter／@takigare3

▲日本高中生用手沾口水塗抹迴轉台上的壽司。

image source：翻攝自Twitter／@takigare3

壽司郎如何回應？

對於旗下分店「慘遭毒手」、衛生情況出現疑慮，受害業者壽司郎30日也在日本官網證實此事，表示目前已將店面進行全面消毒。官方聲明也對這名金髮高中生的行為予以譴責，強調將會採取刑事與民事途徑究責到底。

▲日本壽司郎官方聲明。

image source：日本壽司郎官網









跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋！

聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

縣市首長當選率分析？快來【選戰溫度計】

九合一大選熱門話題：https://2022election.dailyview.tw/

想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】

給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/

加入網路溫度計電子報、臉書粉專、IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！







