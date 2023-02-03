醬油與芥末不能混在一起？最後才點味噌湯？壽司店不可不知的禮儀8選

【撰文:Shinon/ 窩日本】

無論是台灣還是日本的高級壽司店通常店舖小小，只有吧台幾個位置，壽司師傅全程會在客人面前捏壽司再端上。面對著擁有大將之風的壽司職人，第一次去的人可能會感到莫名的壓力，特別是不熟悉日本文化的外國人會不知如何著手。這次讓我們介紹各種在壽司店應該要注意的禮儀，讓你吃壽司時不會失禮！

1. 點餐方式

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日本高級壽司店的菜單通常有兩種 – 「おまかせ」(omakase)或「おきまり」(okimari)。「おまかせ」(omakase)就是由廚師去決定菜色，壽司師傅會為你提供當日最新鮮的食材以最適合的方式製成壽司，但因為事先不會告知你價錢，所以如果走進店裡叫omakase的話，帳單金額隨時數萬日幣以上。

如果怕會超出預算，也有一些餐廳會提供指定價格及份量的omakase套餐，例如一萬日幣12貫壽司，壽司種類還是由師傅決定，但可在設定好的價格安心享用。

或者也可在電話預約時就先向店家傳達預算的範圍，這樣餐廳就能按照你的預算來安排餐點。

另一種是「おきまり」(okimari)，就是事先決定好的套餐，在高級壽司店的午餐時段比較常見(築地及豊洲市場的壽司店也常有)，套餐會按價格而有不同的壽司，一般來說會命名為竹、松、上、特上等等，在點餐時可知道有什麼壽司，豐儉由人。

2. 壽司品嘗順序

如果壽司是一件一件由師傅端上的話，就不用擔心搞錯順序。但如果是整個套餐一口氣端上來(雖然高級壽司店較少這種情況)，十多件壽司擺在眼前，雖然你可能想先吃最喜歡的那款，但正確吃法是從淡味的白身魚開始吃起，從淡到濃去吃才不會影響到魚的味道。

一般來說是按「白身(白色魚片)→赤身(紅色魚片)→光物(銀色魚類)→玉子蛋捲→貝類→海鰻或鰻肉→巻物」去品嚐，但如果不懂分魚類，也可以從左下開始吃起，很多壽司師傅都會從左下開始排好順序。

3. 要用手還是筷子享用？

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首先來學會怎樣吃壽司吧！有時候看日劇或動漫會看到日本人用手吃壽司，那到底是不是只能用手才正確呢？答案是手或筷子皆可！

用手吃的壽司飯不會容易散，而用筷子吃則不會因手溫影響生魚片的溫度，各有好處，大家可以按自己喜歡的方式去享用。但注意，用手拿壽司時只要用母指、食指和中指，不要一手抓著壽司喔！另外，吃薑片時最好還是用筷子。

4. 以生魚片沾醬油

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吃壽司時大家通常都會沾醬油，很多人都會直接以飯那一面去沾，但其實應該要把壽司橫放以生魚片去沾醬油，這樣才能避免飯在醬油中散開。不過請注意不要把生魚片夾起單獨去沾醬油，把生魚片和飯分開是不禮貌的。

至於以海苔包裹著的軍艦壽司，把壽司橫放時很容易把裝著的海鮮倒出來，所以可以用附上的小黃瓜片或薑片沾上醬油後，再塗抹到壽司表面。

而一些已經塗上醬汁的壽司，師傅也會在上桌時提醒不用再沾醬油，大家按著師傅的建議去品嚐就好。

5. 醬油與芥末不要混在一起

台灣人吃壽司或生魚片時常做的一件事，就是將芥末與醬油混在一起再拿來沾生魚片。這在較大眾的餐廳裡無傷大雅，但在高級壽司店這樣吃就有點失禮。

日本高級壽司通常會直接把芥末放在生魚片與飯之間，所以不需要再跟師傅另外拿芥末。但如果壽司原本沒有放芥末，把醬油和芥末分開提供的話，在品嚐時應該逐一去沾醬油和芥末(或用筷子夾少許芥末到壽司上，之後再沾醬油)，而不要把醬油和芥末混在一起。

因為預先把芥末混在醬油裡的話會讓辣味減弱，而且混在一起也不好看，所以除了壽司，品嚐其他和食料理時也不要這樣混芥末喔！

6. 薑片在品嚐壽司後吃

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很多人會在等候壽司上桌前嘴饞先吃一堆薑片，但其實酸辣的薑片是用來消除口腔中壽司的餘味，所以在吃一些濃味的壽司如海膽、海鰻之後可以先吃薑片再吃下一件壽司，這樣就更能享受到每一件壽司原來的味道。

7. 不要移動壽司盤

如果是坐在吧桌前一件一件壽司上菜的方式，那麼在桌子上會有一個木台或盤子，稱為『壽司台』或『壽司盛台』。師傅會把壽司放在盤上，然後食客再把壽司拿起享用。這個壽司台是剛好放在師傅和客人之間的位置，所以千萬不要貪方便擅自移動到靠近自己的地方，讓師傅感到困擾喔！

8. 最後才點味噌湯

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就如前方所說，濃味的東西通常會放在最後才吃，所以一般會在最後才點味噌湯享用。因此，味噌湯也成了壽司餐廳的不明文暗示，在吃omakase時如果讓師傅上味噌湯，那就是你已經吃飽、不用再上壽司的意思。

雖然高級壽司店看起來好像很多規距和禮儀，但其實也不用太擔心，如果會日語的話不妨直接問師傅，很多壽司師傅都非常友善和健談，也不會因為你犯一點小錯就責怪你，所以盡可能地遵守禮儀後，就放心好好享受美味的壽司吧！

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