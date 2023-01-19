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你敢挑戰嗎？ 台南纓風壽司超浮誇創意「草莓丼飯」 加布丁鹹甜酷搭配大推

痴吃的玩／ 文、圖／小白

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台南美食｜永康日式料理推薦「纓風壽司」台南永康知名日料店推出超酷的創意美食！妳絕對想不到草莓竟然能變成丼飯，有加布丁的還有炙燒鴨肉/蝦子再淋上草莓醬與煉乳，鹹鹹甜甜的跳tone滋味超特別的，另外小白也很推這間的炙燒鮭魚香噴噴很好吃。

「纓風壽司」位於永康正強街上，斜對面就是永康有名的聯盈發，纓風壽司在台南公園路也還有分店唷。

「纓風壽司」我平日中午來吃客人滿滿，內用外帶單不斷增加，生意很好欸。

有賣炙燒壽司/軍艦壽司/手捲/丼飯/生魚片刺身/火鍋/烤物等等等⋯⋯選擇很豐富！還有過年限定的年夜飯。

苺麗布丁丼 $298

這一碗真的是我吃過最酷最特別的丼飯，加上嗶嗶啵啵鮭魚卵、布丁、草莓、自製草莓醬最後再煉乳，聽起來就很跳tone的組合，吃起來酸酸甜甜又鹹鹹的，層次感有點太豐富了，趕快分享給朋友來挑戰。

苺味海老丼 $298

左邊這碗是擺入很多隻鮮蝦，底部是壽司醋飯搭香鬆+小黃瓜+玉子燒，飯上淋些草莓醬與煉乳，我覺得還滿搭的，蝦蝦沾上草莓醬還不錯吃。

苺香夏鴨丼 $298

這碗是賣最好的口味！選用帶皮蜜香鴨肉切厚厚的，再炙燒讓外皮多了油脂香氣，一樣淋上草莓醬與煉乳，小白滿喜歡這碗的，鴨肉好好吃。

草莓鮮奶酪 $80 | 草莓半熟乳酪蛋糕 $180

店家自己做的鮮奶奶酪，充滿迷人奶香味搭配酸甜草莓醬超好吃！半熟乳酪與草莓一起入口充滿濃濃幸福滋味，只要點任一碗丼飯可以半價優惠加點甜點唷。

剛好看到師傅切鮭魚的畫面，有在follow小白的朋友都知道，小白是超級鮭魚壽司控！只要去日料店都會點。

炙燒起司/焦糖鮭魚 $230

切厚厚大塊的鮭魚，油花分佈的很漂亮，加上起司美乃滋/砂糖後炙燒，逼出鮭魚油脂香！小白在一旁看的直流口水，看起來是不是超欠吃。

一口塞炙燒鮭魚有夠幸福，他們家的炙燒鮭魚很推！很有油脂香，我覺得草莓丼飯搭配炙燒鮭魚應該也不錯。

內用有鮭魚味噌湯無限供應～～

纓風壽司永康店

地址：台南市永康區正強街201號

電話：06 – 2013459

時間：11:00~20:30

纓風壽司永康店公園店

地址：台南市中西區公園路75號

電話：06 – 2233185

時間： 11:00~20:30

IG / FB

文章來源：痴吃的玩 FB：痴吃的玩

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鮭魚 壽司 丼飯 公園 布丁 台南美食

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