跟著江振誠、告五人吃一波！走春不可錯過的「500盤」宜蘭美食

宜蘭彷彿是台北人的後花園，也是北台灣最熱門的旅遊景點之一，尤其雪山隧道開通後，從台北到宜蘭一日便能來回，每逢連續假期，台北人總是喜歡往宜蘭跑；擔任「500盤2022」評審的國際名廚江振誠與新生代樂團告五人，更是定居在宜蘭。新春期間到宜蘭走春，不妨跟著江振誠與告五人的腳步，讓冒著熱氣的記憶帶路，勾出那些在地人秘而不宣的好味道，嘗嘗不可錯過的「500盤」宜蘭美食。

在宜蘭，江振誠屢吃不厭的是「宜蘭廟口海鮮」的沙母粥、「Slobber囍伯美式餐廳」的雙層起司漢堡與主廚沙拉，還有「饗宴鐵板燒」的花膠黃魚雞汁煨麵；其中的花膠黃魚雞汁煨麵，更是他連續兩年推薦給「500盤」的唯一連莊菜色。

告五人精選菜色／華金斯太太咖啡「維多利亞蛋糕」。圖／Mrs. Watkins Cafe 華金斯太太咖啡提供

「宜蘭廟口海鮮」的沙母粥是江振誠日常的「心頭好」之一。「先用絲瓜熬成汁，然後放到湯底裡面，再用那個湯底去煮粥。所以沙母粥是看不到絲瓜的，但是絲瓜卻是把所有的味道給串起來的重要骨幹。」

美式「Slobber囍伯美式餐廳」的雙層起司漢堡與主廚沙拉，更讓江振誠讚不絕口。「我在Slobber每一次吃到的主廚沙拉裡的酪梨，熟度都是剛剛好。雙層起司漢堡吸引我的，是它的麵包內層，總是『煎到赤赤』。」江振誠指出：「一定要將麵包內層『煎到赤赤』，才會產生類似『隔離』的功能，麵包才不會將所有的肉汁跟醬汁都吸進去，使得麵包變濕、變爛掉。我每一次去點這道雙層起司漢堡，都是很完美的狀態。」

江振誠精選菜色／Slobber囍伯美式餐廳「雙層起司漢堡」。圖／Slobber囍伯美式餐廳提供

「饗宴鐵板燒」的花膠黃魚雞汁煨麵，以黃金花膠雞湯配黃魚煨麵，是一道高難度的料理。「每一次我去「饗宴鐵板燒」吃飯的時候，師傅一定會幫我準備這道非常、非常好喝的雞湯。」

江振誠精選菜色／饗宴鐵板燒「花膠黃魚雞汁煨麵」。圖／摘自官方FB

來自宜蘭的新生代人氣樂團告五人，有「美食系樂團」名號，雙主唱雲安和犬青是情侶，與鼓手哲謙三個人最大的共同點就是愛吃，三個人的宜蘭美食清單相當接地氣，他們相信好吃的東西不是被價格說服的。

「咔必娜就是炸雞漢堡」的炸全雞是溫體炸雞，讓告五人常常吃到停不下來，不管熱量爆表。「六眷村麻辣鍋」的涼拌牛腱，牛肉鮮嫩品質好，整塊滷牛腱切盤淋上特製醬汁，鮮美無比。「Mrs. Watkins Cafe華金斯太太咖啡」的維多利亞蛋糕，夾著自製果醬，甜而不膩，讓不愛吃甜食的人也甘願為之傾倒。

告五人精選菜色／咔必娜就是炸雞漢堡「炸全雞」。圖／摘自咔必娜就是炸雞漢堡提供

「珍香海鮮餐廳」的「酥炸紅燒鰻」，鰻魚超級新鮮，每天海港直送，搭配九層塔一起吃，根本就是海味鹹酥雞。「珍香海鮮餐廳」的炒海菜將新鮮海菜大火快炒，加上炒蛋畫龍點睛，吃下去的感覺非常清脆舒爽。「文昌豆漿」的蛋餅鹹豆漿煎餃，價格實在，煎餃脆鮮香，鹹豆漿從小吃到大數十年好味道不變，軟呼呼的蛋餅不管什麼時候來上一口，疲憊盡消。

「真好吃鵝肉」是宜蘭當地人排隊名店，它的鵝肉切盤是告五人的最愛之一；「鵝肉肥美，老闆大方，好友聚餐首選，鵝肉沒噴水，不能叫鵝肉！」「火生乾麵」的麻醬麵讓告五人從小吃到大，「早餐一碗麵整天精神好，搭配現包餛飩湯，一絕美味。」「光輝海鮮」的花枝丸，則是來自犬青的推薦，「內行人的路邊攤，雖不起眼，但連對海鮮挑剔、不輕易動筷的犬青爺爺都忍不住食指大動。」「哈拉牛排」的菲力牛排是便宜大碗的台式牛排，「食材實在、價格符合、味道中上，能夠長駐在地，自有一套服務精神。」

江振誠精選菜色／宜蘭廟口海鮮「沙母粥」。圖／摘自官方FB

告五人精選菜色／珍香海鮮餐廳「炒海菜」。圖／記者張翔攝影