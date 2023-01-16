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健康餐也好吃！「綠方室」少油少鹽多健康，輕食搭果昔營養超有感

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

途經戶外，就不經意被植生打卡牆所吸引，位於桃園蘆竹的「GreenFans 綠方室」店面設計以綠色為主軸，結合木質桌椅吧台，搭配復古沙發與土耳其燈，營造質樸自然的感覺。牆上擺放主人手繪作品，模樣可愛的動物表情，讓用餐環境多了幽默溫馨的情調，自開店以來，即成為在地最有特色的餐廳。

菜單品項以少油少塩來規劃，以精緻的健康餐點搭配特色飲品，不但口感新鮮賣相佳，更滿足所有對美味的想像，從套餐、沙拉早餐到飲品皆可見用心之處。


自2019年開始，「GreenFans 綠方室」採用營養師建議並標註成份及卡路里，讓來此用餐的客人們，不僅吃得健康喝得營養，更內化為生活習慣，培養良好的飲食概念。

▲店家主人手繪作品
▲店家主人手繪作品

▲草莓健康蔬果昔
▲草莓健康蔬果昔

招牌的健康蔬果昔目前共有七種口味可選擇，包含芒果、香草、拿鐵、草莓、薄荷、巧克力及巧克力餅乾，本身擁有豐富鈣質、維生素、鉀與優質的蛋白質，最適合每天喝一杯，為身體補充一日所需。


取之天然的「草莓健康蔬果昔」，外觀有著新鮮的粉紅色澤，細緻的泡泡讓口感更加柔順濃郁，酸酸甜甜的滋味，喝起來格外清爽。高優質蛋白奶昔能提供人體必需營養素，以飲品方式呈現，更能有效率幫助人體吸收。

▲主廚牛排套餐
▲主廚牛排套餐

吃原味，也能吃出美味！「主廚牛排套餐」去除繁雜的醬汁，僅以黑胡椒與塩來調味，用絕佳肉質直球對決，與紫米飯及配色鮮艷的蔬菜做搭配，吃得到原型食物的優點，同時又能兼顧營養。

▲去骨雞腿套餐
▲去骨雞腿套餐

「去骨雞腿套餐」以新鮮雞腿肉去骨製作，外皮微焦吹彈可破，肉質鮮嫩飽滿，多汁帶勁的口感，搭配紫米飯享用非常合適。配菜種類相當豐富，包含水煮蛋、玉米筍、花椰菜等食材，還有超下飯的拌炒菇類，都讓整個套餐更有份量。

▲精緻的外帶盒裝
▲精緻的外帶盒裝

早餐時刻，想來點不同的話，還有四種組合可選擇，像是經典美式套餐、總匯三明治套餐、早安歐姆蛋套餐，以及超人氣的「法式吐司套餐」。

▲法式吐司套餐
▲法式吐司套餐

鬆軟可口的法式吐司，以薄薄一層糖粉包覆，吃進口中散發令人愉悅的蛋香，佐以太陽蛋、水果沙拉，滿足吃早餐的儀式感。

附贈奶油餐包與飲品的沙拉系列也誠意十足，包括菜多多溫沙拉、招牌烤雞腿沙拉、MAMA嫩雞沙拉與鮮蝦沙拉。在蔬菜與水果之中，又錦上添花的加了輕主食，是美感獨具的輕食代表。


富含蛋白質的「鮮蝦沙拉」，由主廚貼心的將鮮蝦去殼，緊實又有彈性的肉質，咬起來口感極佳，與其它蔬食果物結合，有著自然甘甜的味覺體驗。

▲鮮蝦沙拉
▲鮮蝦沙拉

▲M樓空間選物展示
▲M樓空間選物展示

順著樓梯而上，M樓空間第一眼看到的，是與國內生醫團隊合作全新打造的自助式健康小站，透過身體組成、血壓及HRV自律神經檢測，搭配科學化的健康管理，更能全面了解自己的生理及心理狀態，在後疫情時代提醒著每個人營養與健康的重要性。

開放式的空間裡，除了提供選物及多肉植物選購之外，還有預約制的禪繞卡老師教學課程，透過全方位的管道，達到身心靈的健康平衡。

▲禪繞卡教學空間
▲禪繞卡教學空間

▲HRV檢測服務
▲HRV檢測服務

從新店總店到南崁店，一路走來始終如一，「GreenFans 綠方室」不走老派的餐點路線，將色香味推至另一個高峰，果然不負眾望開創出令人驚喜的新道路。


民以食為天，吃得好也要吃得飽，營養價值又要高，就讓「GreenFans 綠方室」為你準備美好的一餐，搭配規律運動與生息調養，樂活生活就是如此簡單！

GreenFans 綠方室(南崁店)

商家地址：桃園市蘆竹區南順二街38號

商家電話：(03) 322-5426

粉絲專頁：https://bit.ly/3VHAOOM

營業時間：08:30-16:00 (週日週一公休)

停車資訊：路邊停車


GreenFans 綠方室(新店總店)

商家地址：新北市新店區北新路二段199號

商家電話：(02) 8665-0606

粉絲專頁：https://bit.ly/3Gc7IRM

營業時間：08:30-20:00（週日公休）

交通：捷運七張站2號出口步行4分鐘


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沙拉 早餐 吐司

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