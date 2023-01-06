「今天」吃國王派正夯！精選4間法式甜點推出「新年限定國王派」 陪你幸運一整年

從聖誕熱門到過新年，法國的傳統甜點「國王派」正夯！關於國王派該哪天吃大家議論紛紛，依據傳統通常會在每年的1/6（天主教的主顯節當天）家庭團聚時玩的一種小遊戲。如果吃到藏在國王派中的瓷偶，就可以戴起王冠當「一日國王」，也代表著未來一整年都會獲得幸運。國王派以千層酥外皮和奶油杏仁餡製成，不過傳承到今日有許多法式甜點商家推出不同口味的版本，Oddle總編精選4間必吃國王派推薦，陪你幸運一整年！

Mr Bruno

Mr. Bruno 的國王派每年都狂銷2,000多顆！使用法國進口，號稱奶油界愛瑪仕的Echire奶油製作，使用天然杏仁製作的杏仁餡清香優雅。打開盒裝即會聞到濃郁奶香，整體口感輕盈酥脆，吃過會念念不忘的美味，是冬天必備的暖心法式點心！

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1789 Café Pâtisserie 法式甜點

1789推出杏仁國王派與栗子蘋果蘭姆酒國王派兩款口味滿足粉絲的味蕾，杏仁國王派是以法國奶油製作的酥鬆的奶油酥餅，包著用西班牙Marcona杏仁製作的杏仁香草奶油内餡，透出傳統的杏仁香氣；而栗子版國王派則內有栗子、蘋果及蘭姆酒，一樣是以法國奶油製作的奶油酥餅，搭配栗子杏仁奶油內餡以及焦糖化的蘋果丁及法國蘭姆酒。

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TWG Tea

TWG Tea 貴婦級下午茶，融合經典的茶葉推出茶香國王派！蓬鬆香脆的千層酥皮内注入細膩的法式杏仁奶油，再融入TWG Tea獨家調配的波本香草紅茶，是款以南非國寶茶交織特選香草豆的茶款，獨特香氣迸發醇厚奶香，以甜蜜滋味愉悅迎接美好的新年。 國王派驚喜之處為內餡中放置一顆杏仁果，吃到的幸運兒能獲得一整年的好運！

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珠寶盒法式點心坊

珠寶盒法式點心坊推出蘭姆香草國王餅(6吋)與栗香國王餅(6吋)兩種口味，「蘭姆香草國王餅」以西班帶皮杏仁做為內餡，搭配上以邦菩禮AOP發酵奶油烘烤出的派皮。若還能吃到國王餅中的小瓷偶，則象徵能獲得一整年的好運；「栗香國王餅」以栗子作為國王餅造型，夾入堅果香氣濃郁的栗子杏仁餡，屬於秋冬的滋味，既特別又好吃。

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