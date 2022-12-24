快閃2週！ 台北民生社區「A STAND」聯名「TAKE CAKE雞蛋糕」 聖誕節限時加碼「Moonrock午茶熱紅酒」

這次平安夜與聖誕節適逢週末，想好要用什麼樣的美味來點綴節日了嗎？專注於飲食文化的「Foodie Amber」為大家邀請到台南雞蛋糕名店「TAKE CAKE 津蛋糕」，帶來聖誕節限定的榛果巧克力口味雞蛋糕，週末兩天再加碼，限時販售亞洲50大酒吧百大名單「Moonrock」創辦人阿廖調製的「聖誕午茶熱紅酒」，只在民生社區的小窗口吃得到，還沒吃到聖誕大餐前，先來用小點心、熱飲先暖心又暖胃～

圖／Foodie Amber臉書

「TAKE CAKE 津蛋糕」創辦人Sam，花了一年的時間研發獨家秘方，讓雞蛋糕擁有法式甜點瑪德蓮、磅蛋糕的優點，結合台式翻烤技法，讓雞蛋糕外皮酥脆、內裡軟厚扎實，多層次口感征服台南人的嘴，這次帶來了聖誕節限定的「榛果巧克力」口味，內餡加了來自土耳其的榛果粉，奶香、麵粉香與榛果香完美結合，襯托出巧克力的迷人苦甜風味，只販售到1/1；12/24、25兩天還加碼聖誕熱紅酒，由「Moonrock」創辦人阿廖精心打造，以柳橙、伯爵、為主，加入肉桂、丁香、豆蔻等多種經典香料慢火煮滾，再用蔓越莓、蜂蜜酸甜風味點綴，最後加入威士忌酒漬蘋果丁和新鮮迷迭香枝，完成口味豐富的聖誕香料熱紅酒，在冷冷的天氣裡讓大家暖手又暖胃。

圖／Foodie Amber臉書

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外酥內軟的「TAKE CAKE 津蛋糕」只到1/1；阿廖精心打造的聖誕香料熱紅酒則是12/24、25週末兩天超限時限量販售，在Foodie Amber的外賣小窗口「A STAND」裡吃得到。出發吃聖誕大餐之前，不妨先繞過去用小點心及熱飲開開胃，希望大家都有個溫馨快樂的聖誕節～

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Foodie Amber「A STAND」

地址：台北市松山區新中街12號