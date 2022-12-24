最狂吃到飽！辛巴適首創「麻辣火鍋吃到飽 x 大湖草莓無限吃」 599元爽吃60種精選頂級食材

這是我第一次到辛巴適用餐，但之前就已經被同為部落客的好朋友燒到體無完膚。最近看她PO「辛巴適麻辣鍋 」推出全台首創 吃到飽火鍋X草莓吃到飽$599 專案）愛吃麻辣火鍋也愛吃草莓的我實在凍未條了⋯⋯直接就預約馬上行動！

ㄧ到ATT4FUN 5F 我就發現所有人潮都是往辛巴適麻辣鍋台北1號店的方向聚集～不要懷疑！週年慶專案期間，現場看得到的草莓品項全都讓你吃吃吃吃到飽！！！！（麻煩幫我點播一首囂張）

去辛巴適吃草莓 兩個胃一次滿足！

「辛巴適麻辣鍋」吃到飽火鍋X草莓吃到飽$599 專案 期間⋯店內每天供應產地新鮮直送、堆積如山、限量的大湖草莓與草莓生乳卷、草莓泡芙、草莓起司磚、草莓馬卡龍、草莓慕斯蛋糕⋯等各式草莓甜點恭候各位食客的大駕～讓人一進店就不由自主握緊拳頭,開啟最高戰力的大胃王模式！

吃到飽火鍋X草莓吃到飽$599專案的用餐時間是110分鐘，完全不縮水！比起其他吃到飽90分鐘，辛巴適的110分鐘可說是整個充裕不怕你吃！

需要注意的是,吃到飽的時間是該桌第一人進場起計時（所以人員到齊再進場喔）入座就可以把握時間，直接以手機掃QR CODE點餐囉！（599還要多加 +10%服務費）

辛巴適週年慶菜單

需要注意的是⋯週年慶期間吃到飽是一個大人/＄599，小朋友又依據不同年齡區分價格～599的價格可享受鴛鴦湯頭7選2～（麻辣紅湯、養生白湯、仲夏水果雞湯、肉骨茶湯、剝皮辣湯、蔬食湯（素）、紅辣子），但鍋底鴨血那些都照常供應～

週年慶期間肉類品項精簡,海鮮食材也暫時移除喔！辛巴適麻辣鍋很大器的還有免收開瓶費的特點⋯爽吃鍋物又能爽吃時令新鮮草莓⋯這對許多女生都是夢寐以求的享受吧？！最近想跟閨蜜約約聚餐的朋友⋯真的可以把「辛巴適麻辣鍋」納入名單之中喔！辛巴適週年慶餐點不僅好吃也好好拍⋯來這裡拍個一百張也不算多啦！

辛巴適週年慶怎麼點餐？

週年慶期間～鍋物採 QRcode 點餐 品項吃到飽～

自助吧：供應了炸物、冰淇淋、及 比利時知名品牌 STELLA 生啤⋯讓大家自行取用！

草莓品項：除了新鮮草莓是放置在冷藏室讓大家自行取用外，草莓甜點則要另外跟店員單點～

((( 如果你發現冷藏室裡的草莓被拿光可以跟工作人員說⋯他們很快就會趕快補貨！

至於草莓甜點的部分⋯由於是限量供應，所以有些熱門品項很快就沒了！小璇也建議大家預約每天的「中午時段」這樣就可以吃到最完整的草莓品項囉～～～)))

店內除了服務人員也進了新員工-送餐機器人來服務大家～

送餐機器人的外型是可愛的小貓咪～它不僅會親送餐點還有唱生日快樂歌等功能～

你喜歡它的服務可以摸摸它的頭當獎勵⋯它也會回應開心的表情～但如果你一直擋路或摸個不停像是戲弄⋯它也會回應生氣的臉喔！逗趣可愛十分人性化呢～

辛巴適麻辣鍋 品牌介紹

辛巴適麻辣鍋於2019年在澎湖所創立。是一家吃到飽的四川風味麻辣鍋店～品牌名稱的巴適一詞來自四川方言～意味著很舒服、非常好或一件事或一樣東西好的不得了，之後還衍伸為「人生知足常樂」的態度～品牌會這麼命名就是希望來客能在品嘗後有食材巴適、湯頭巴適、氣氛巴適的感受⋯用餐完的人生也ㄧ樣能巴適得板

辛巴適麻辣鍋 台北1號店｜店家環境

早就耳聞辛巴適麻辣鍋有著「台北最美麻辣鍋」的封號～今天到訪果然是名不虛傳～店內裝潢十分氣派奢華，到處都有紅紅火火的花海⋯給人一種異國風情浪漫無邊的感受！

門口這張長型貴妃椅更是全區最熱門的打卡點，我自己就來來回回在這拍了很多照片！

辛巴適麻辣鍋台北1號店的座位大致可區分成四人座與六人座～除了有開放式的座位區，店面的左手邊有一處半開放的包廂，與一般餐廳預定包廂不同的是⋯這裡並沒有低消也沒有額外費用！

但店內最熱門的並不是包廂而是靠窗有著半落地窗可以看到101、微風南山、信義區街景～是視野非常好也最搶手的座位區～平常的夜晚當街燈亮起已經繽紛如織⋯即將來臨的跨年更不用說了！

這裡根本是101跨年煙火搖滾區第一排！因此店內也規劃了101煙火搖滾方案～有興趣的快預定囉～這絕對是最有臨場感的座位⋯說有多搶手就有多搶手！

除了環境巴適的很～店內的員工也都穿著很中國風的紅色旗袍！整體感也是巴適的很啊～最貼心的是⋯店內有提供兒童座椅⋯桌邊也有充電座⋯來這盡情拍照也不擔心手機沒電喔！！！！

辛巴適麻辣鍋 台北1號店｜週年慶專案｜餐點介紹

入座點好湯底跟鍋物後就可以到自助區開吃！這裡的自助區大致可區分為二～靠近店門口有哈根達斯、卡比索冰淇淋及冷飲～當然今天最熱門的草莓也是放在冷飲櫃內讓大家自取～

靠門口的這區有兩種冰淇淋品牌以及掃間的！霜淇淋的口味沒有固定，我今天吃到的是香濃的芝麻口味！

至於店內核心區域的自助吧則供應了12種醬料～我這種不愛醬料的看到芝麻醬也不敵誘惑了！

料理台的下方有乾淨的杯子碗盤以及蛋類與各種品牌的泡麵！

隨時隨地都有人維護所以無時無刻看起來也十分條理分明乾淨清爽！

除了醬料這區還有蛋、主食、各式炸物（咖哩可樂餅、炸薯條、炸蝦、炸土魠魚）以及比利時啤酒、茶、咖啡、及可以自己DIY的波霸珍珠奶茶～提醒大家炸物也是限量供應的喔～每個餐期大概會出個兩三輪！愛吃炸物的可得盯緊自助吧囉～不然一下就被掃光了！

說真的⋯實在是很好吃耶！尤其是在我吃到他們家酥脆的咖哩可樂餅後⋯我整個就開胃了！但在理智提醒下我只有跟朋友分食了二分之一⋯決定把空間留給草莓大軍！

對吃鍋不沾醬的我而言～自助吧最吸引我的就是「英國TWININGS」獨立茶包 跟 比利時啤酒！吼~蓋高尚內⋯吃鍋配STELLA (((這個品牌的啤酒在美式酒吧一杯是250元起跳~來這喝兩杯就值回票價了呀！都想問老闆是瘋了嗎？！！！))) 吃完鍋點上草莓甜點再來一杯唐寧茶⋯整個人就舒服妥貼巴適的很啦～這樣的規格實在很可以耶！這也是為什麼我大推中午時段用餐的原因！以599搞定早午餐下午茶還能暢飲啤酒⋯這CP值實在很可以啊！

肉品以三層架的方式上桌～十分節省空間～厲害的是每種肉品都以立牌明確標示～才不會不知道吃了什麼！這點大勝啊！不然我不吃牛羊的朋友每次都要在起鍋時猜猜看！辛巴適的肉品都很鮮美～色澤及油花分布都是上選～不知道要吃啥的可以先點一份基本盤，吃完第一輪喜歡吃甚麼再追加就好了～～

辛巴適麻辣鍋 台北1號店｜週年慶專案｜必點湯頭介紹

來辛巴適必吃的當然還是麻辣湯頭啊！這裡的湯頭融合超過13種中藥食材，溫馴對味，也無牛油成分，是可以直喝的麻辣湯～涮過的食材我覺得都不需要再沾醬就可以直接食用，味道就相當足夠了！鍋底的板豆腐跟鴨血也是無限續吃⋯愛吃鴨血豆腐可千萬別客氣～這裡的鴨血滑嫩入味⋯板豆腐也吸滿湯汁十分誘人！！辛巴適寵愛座上賓可是出了名的大器！把每位來客都伺候的服服貼貼巴適得很！

除了麻辣湯頭我還很推薦的就是可以讓味覺平衡，口味也較清爽健康的養生白湯！辛巴適的養生白湯使用數種中藥～並以蔬果加上大骨熬煮而成！我習慣開鍋前都會先品嚐湯頭原味⋯才決定要再添加什麼食材才適合！

週年慶吃到飽專案的肉品共有四牛二豬一羊共7種！品項共有頂級牛五花、特級牛五花、嫩煎板腱、安格斯黑牛、香草梅花豬⋯等！活動期間的肉類品項比平常精簡⋯但最受大家歡迎的頂級牛五花與安格斯黑牛也是火力全開的供應給大家吃到飽吃到爽！

頂級牛五花

火鍋必點的牛五花是許多人的心頭好！它的油花豐富吃起來鮮美滑潤⋯是很容易讓人失控的美味！

安格斯黑牛

而安格斯黑牛的油脂則分布的比較均勻細緻～猶如大理石紋路一般！吃起來細緻順口帶有嚼勁卻不乾柴～多樣的口感讓人吃起來非常過癮！

1855嫩肩板鍵牛肉

嫩肩板腱牛每一片都有特殊的淡黃色嫩筋，辨識度超高！許多人對板筋預熱膠化後QQ的口感很是喜歡～那你可千萬別錯過囉～這是一個吃過就印象深刻的部位喔～～

香草梅花豬

你猜怎麼著的⋯我個人最喜歡的竟然是眼前這盤香草梅花豬！它粉嫩粉嫩圓圓的外型很好辨認～吃起來香脆的美味我覺得一點都不輸給牛肉喔！香草梅花豬不論放在麻辣紅湯或養生白湯都超適合～真的是不沾醬就很好吃⋯讓我吃了還想再吃！吃一輪當然不過癮⋯後續追加名單當然也有它囉！

菇類菜盤

除了肉品～菜盤內的品項也很豐富～除了時蔬與菇類還有娃娃菜、玉米、高麗菜、絲瓜、番茄、及玉米筍～我個人喜歡把時蔬全都丟進養生白湯～如此一來湯頭就會更自然更鮮甜⋯也能吃的比較均衡喲！

說好的沒有海鮮⋯眼尖的是否納悶我們這桌怎麼會出現蝦蝦？？！嘿嘿！絕對不是霸凌店長⋯而是託壽星的福！不然在此期間是完全不供應蝦蝦的啦！

週年慶期間的「壽星桌」除了可以享受「草蝦吃到飽」的優惠以外⋯還有特製驚喜的「草莓愛心蛋糕」小貓送蛋糕還會桌邊唱生日快樂歌！機器人幫你唱生日快樂歌耶⋯這絕對是難忘到不行的回憶啦！

週年慶期間來辛巴適吃鍋一定要把時間分配好喔！我個人覺得吃鍋一小時吃草莓也要一小時才過癮啦～所有草莓甜點品項中我最愛的就是這個草莓生乳卷～但上桌以後要趕快吃喔！口感才會是最新鮮最棒的～提醒大家⋯酸酸甜甜的草莓我覺得直接吃就很過癮了！

但如果你是一點酸都吃不得的可以跟服務人員要煉乳唷！餐後跟朋友聊天一顆接一顆的吃⋯我居然吃了三十顆耶！突破我個人吃草莓的紀錄了！自己吃得開心當然也沒忘記把這好康傳給我的草莓控好朋友！如果你看到文才知道有這種好康⋯不要遲疑⋯趕緊預約就對了～～

總評：去辛巴適吃草莓 挑戰兩個胃一次被滿足！！！

以前看朋友用「只有辛巴適才能超越辛巴適」這句來描寫辛巴適⋯打從內心覺得也太浮誇～但今天第一次來我就整個嚇傻⋯完全不知道老闆這到底是個什麼概念啊！（（（ 一次攻陷大家兩個胃的概念 ）））

看著每張桌子的桌面都有推積如山的草莓⋯不誇張⋯加總起來應該有一個草莓園的供應量那麼多！平日中午時段湧進爆炸多的人潮(是大家都翹班來吃了嗎) 而且聽說目前訂位已經滿到2023⋯真的是很牛啊！一整年下來辛巴適麻辣火鍋吃到飽除了有草莓季吃到飽的活動⋯也曾推出過芒果吃到飽、柚子月餅吃到飽的活動⋯我默默的把這家店收進口袋名單了⋯我覺得每個月來吃可能會肥死！但一季來吃一次才對得起自己啊！！！（我自己吃了三十顆，朋友吃了五十顆）

第一次來⋯⋯坦白說完全就是下巴脫臼不知道從何下手的狀態⋯⋯所以戰力也普普還沒吃到過癮⋯⋯所以回家後我就默默攤開行事曆把能安排的時間都預定起來了～～～草莓季短短就結束了！愛吃草莓的也別看的一愣一愣！現在就趕快預約⋯⋯可千萬別錯過這最驚人的草莓吃到飽瘋狂盛會喔！

辛巴適麻辣鍋台北1號店

地址：台北市信義區松壽路12號5樓（ATT4FUN）

停車：消費滿1000就可以折抵停車費1hr！

有開車的朋友別忘了把發票收好到停車場就可以消磁囉～

電話：02 7737 9784

營業時間：11:00–22:00

粉絲團：https://www.facebook.com/sinbasitaipei01/

文章來源：棠小璇*低調的奢華 月之饗宴 FB：棠小璇 Lune fete

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