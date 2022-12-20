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吃膩佛跳牆了嗎？黃金芝麻酥蝦餅、酸辣海鮮鍋、神仙孜然肋排骨…特色澎湃年菜一次看

聯合新聞網／ Oddle Feeds

不知不覺一年又要結束了，到了需要訂購年菜的時間啦！瓦城集團2023兔年年菜預購開跑，4間經典品牌都有專屬年菜套組與個別的限定活動！瓦城、時時香與非常泰凡購買年菜套組，每套贈「新春食尚保溫提袋」加碼再贈「超過千元開運紅包」，還能以優惠價加購「鴻運高升開運米糕」！吃膩了中式年菜的佛跳牆、豬蹄膀，快來訂購瓦城集團年菜嚐鮮一下吧！皆可預先在官網訂購到店自取唷！

瓦城泰國料理

知名餐飲品牌瓦城泰式料理融合道地泰式與台灣人喜愛的口味，是闔家歡聚料理的好選擇，2023兔年年菜套組包含 過年必備的整隻檸檬清蒸魚、吉祥的經典美味泰式咖哩雞還有火紅的酸辣湯頭搭配鮮甜海鮮的鴻運酸辣海鮮鍋…等多道經典菜品之外，還有推出三道限定料理等你來嚐鮮：黃金芝麻酥蝦餅、鐵板香辣雙鮮、開運泰國奶茶。有六人與八人兩種不同套餐組合，滿足不同家庭人數的年菜需求！

-幸福小家庭 $4,388 │適合6人享用

黃金芝麻酥蝦餅

檸檬清蒸魚

冬粉鮮蝦煲

綠咖哩櫛瓜椰汁雞

辣炒牛肉／豬肉 擇一

泰式咖哩雞

鴻運酸辣海鮮鍋

開運泰國奶茶1瓶(900ml)

-團圓大滿足 $6,288 │適合8人享用

黃金芝麻酥蝦餅

檸檬清蒸魚

冬粉鮮蝦煲

鐵板香辣雙鮮(大份)

綠咖哩櫛瓜椰汁雞(大份)

辣炒牛肉／豬肉(大份) 擇一

泰式咖哩雞

三色糖醋排骨

鴻運酸辣海鮮鍋

開運泰國奶茶1瓶(900ml)

時時香

時時香融合川、台、粵等各大菜美味精華，抓住台灣人喜愛的香辣口味，限時推出2023兔年年菜套組啦！除了人氣明星菜色3.5杯雞、剝皮辣椒燉雞湯、干鍋臭豆腐肥腸、阿婆紅燒肉之外，也推出年菜限定料理：招財樹子蒸鱸魚、福運鮮蝦捲、鮮蝦粉絲煲，大人小孩都愛吃的佳餚！吃膩了傳統年菜的佛跳牆與大蹄膀，來試試看不同以往的年菜口味吧！

-食尚小家庭 $4,088 │適合6人享用

3.5杯雞

招財樹子蒸鱸魚

福運鮮蝦捲６支

鮮蝦粉絲煲

干鍋臭豆腐肥腸

阿婆紅燒肉

剝皮辣椒燉雞湯(大份)

開運甘蔗四季青茶1瓶(900ml)

-香樂大滿足 $6,388 │適合8人享用

3.5杯雞

招財樹子蒸鱸魚

福運鮮蝦捲６支

鮮蝦粉絲煲

干鍋臭豆腐肥腸(大份)

阿婆紅燒肉

剝皮辣椒燉雞湯(大份)

麻油櫻花蝦松阪豬米糕

開運甘蔗四季青茶1瓶(900ml)

1010湘

喜愛吃辣的朋友可以考慮這套，完美將湘菜香辣爽口的美味融入年菜佳餚的「1010湘」年菜套餐！體驗道地的湖南菜美味，內涵必吃的經典名菜：運用特選大支豬肋排加上多達40種香料調味烹調的神仙孜然肋排骨、椒麻香辣的臭豆腐肥腸阿干鍋、霸王魚頭…等，另外也能享用道年菜限定的 福運鮮蝦捲、松子年糕牛肉…等限時菜色唷！

-吉祥好味小家庭 $4,388 │適合6人享用

神仙孜然肋排骨６支

臭豆腐肥腸阿干鍋

霸王魚頭

福運鮮蝦捲６支

松子年糕牛肉／酥炸口水雞 (大份) 擇一

鮮蝦粉絲煲

一罐香

開運柚香鐵觀音1瓶(900ml)

-豐盛團圓大滿足 $6,488 │適合8人享用

神仙孜然肋排骨 8 支

臭豆腐肥腸阿干鍋

霸王魚頭

福運鮮蝦捲 8 支

松子年糕牛肉／酥炸口水雞 (大份) 擇一

左宗棠雞

鮮蝦粉絲煲

一罐香(大份)

開運柚香鐵觀音1瓶(900ml)

非常泰

最後推薦道地的泰式料理品牌「非常泰」推出2023團圓菜預購開跑，套餐包含 吉祥的經典美的咖哩雞、辣炒牛肉／豬肉、綠咖哩櫛瓜椰汁雞與冬粉鮮蝦煲…等經典菜色，另外也有年菜限定的「黃金芝麻酥蝦餅」圓滿金黃酥脆的蝦餅，滿滿的芝麻香氣搭配鮮Q蝦泥，也是過年年菜的好選擇唷！

-好料小家庭 $4,388 │適合6人享用

黃金芝麻酥蝦餅

檸檬清蒸魚

冬粉鮮蝦煲

綠咖哩櫛瓜椰汁雞

辣炒牛肉／豬肉 擇一

咖哩雞

鴻運酸辣海鮮鍋

開運泰國奶茶1瓶(900ml)

-非常大滿足 $6,288 │適合8人享用

黃金芝麻酥蝦餅

檸檬清蒸魚

冬粉鮮蝦煲

鐵板香辣雙鮮 (大份)

綠咖哩櫛瓜椰汁雞(大份)

辣炒牛肉／豬肉(大份) 擇一

咖哩雞

三色糖醋排骨

鴻運酸辣海鮮鍋

開運泰國奶茶1瓶(900ml)

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年菜 咖哩 牛肉

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