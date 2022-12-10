神湯底大集合！4家超強「火鍋湯底」，外帶回家加料烹煮也能還原內用美味

氣溫逐漸下探，吃鍋的時節終於來啦！在這冷冷的天氣與朋友歡聚，暖心又暖胃的火鍋正式聚會必備美食，好的湯底就是火鍋的靈魂！告別吃膩的昆布鍋，Oddle Feeds 編輯精選4間特色湯頭火鍋推薦，黑武士、這一鍋、牛肉涮牛肉、鼎旺…無論是買湯底回家加料烹煮，或是熟鍋外送到府都超適合，一起來嚐鮮吧！

黑武士

愛吃芋頭的朋友千萬不能錯過，大多坊間火鍋店的芋頭湯底是使用炸過的火鍋芋頭熬煮，

黑武士推出【全台唯一 芋頭排骨鍋】全台獨家芋頭排骨鍋底，是以十斤雞骨熬製高湯，再放入多道工法處理過的炸芋頭與排骨燉到入口即化！提供芋頭控們全新的湯底享受！

另外也大推他們的【經典招牌 麻辣鍋】，黑武士的麻辣鍋底並非以簡單辛香料或一般中藥材含糊帶過，而是選擇使用「大量高級牛肉與牛骨」慢燉熬煮，再加入「鬼椒」與各種辣椒的特殊秘方製成。麻而不苦，辣而不渴，是麻辣火鍋愛好者的必點選擇！

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這一鍋

這一鍋的湯頭一直都是火鍋控心頭名單之一，其中最受歡迎的是【老火湯】，老火湯底是用豬大骨、雞骨、豬後腿肉，經工法多次調整，將其精燉熬煮至食材充分碎化為精華，湯頭濃郁自然發一股香氣，入口滑順且不腻，令人雞以忘懷！

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牛鍋涮牛肉

誰說到台南才能享用道頂級牛肉湯！牛鍋涮牛肉的湯頭是每日新鮮熬煮，絕不隔夜使用，使用數種當日新鮮蔬菜燉煮，鮮甜湯底絕對一吃上癮。並且使用頂級溫體牛口感細嫩、入口即化，建議涮5-10秒即可。經典牛四寶讓您品嚐溫體牛的不同口感，絕對是餐桌上的一場饗宴！

訂餐滿$1,000即贈「涼拌小筋肉」，結帳時點選優惠

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鼎旺

鼎旺的麻辣湯頭，以牛骨高湯與中藥材慢火熬煮，加入牛油增添濃郁香氣，屬於少數口感溫潤，能直接單喝的麻辣鍋湯頭。鴨血與手工豆腐，不但深滷入味，亦保持Q彈食感；鼎旺私房小點「雞爪」更是每單必點，入口即能皮骨分離，每日限量供應，太晚來可就吃不到！

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