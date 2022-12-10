神湯底大集合！4家超強「火鍋湯底」，外帶回家加料烹煮也能還原內用美味
氣溫逐漸下探，吃鍋的時節終於來啦！在這冷冷的天氣與朋友歡聚，暖心又暖胃的火鍋正式聚會必備美食，好的湯底就是火鍋的靈魂！告別吃膩的昆布鍋，Oddle Feeds 編輯精選4間特色湯頭火鍋推薦，黑武士、這一鍋、牛肉涮牛肉、鼎旺…無論是買湯底回家加料烹煮，或是熟鍋外送到府都超適合，一起來嚐鮮吧！
黑武士
愛吃芋頭的朋友千萬不能錯過，大多坊間火鍋店的芋頭湯底是使用炸過的火鍋芋頭熬煮，
黑武士推出【全台唯一 芋頭排骨鍋】全台獨家芋頭排骨鍋底，是以十斤雞骨熬製高湯，再放入多道工法處理過的炸芋頭與排骨燉到入口即化！提供芋頭控們全新的湯底享受！
另外也大推他們的【經典招牌 麻辣鍋】，黑武士的麻辣鍋底並非以簡單辛香料或一般中藥材含糊帶過，而是選擇使用「大量高級牛肉與牛骨」慢燉熬煮，再加入「鬼椒」與各種辣椒的特殊秘方製成。麻而不苦，辣而不渴，是麻辣火鍋愛好者的必點選擇！
首購輸入優惠碼【BLACK】就招待川丸子乙份
餐廳FB粉專：https://www.facebook.com/blackwarriorhotpot
這一鍋
這一鍋的湯頭一直都是火鍋控心頭名單之一，其中最受歡迎的是【老火湯】，老火湯底是用豬大骨、雞骨、豬後腿肉，經工法多次調整，將其精燉熬煮至食材充分碎化為精華，湯頭濃郁自然發一股香氣，入口滑順且不腻，令人雞以忘懷！
餐廳FB粉專 : https://www.facebook.com/toponepot
牛鍋涮牛肉
誰說到台南才能享用道頂級牛肉湯！牛鍋涮牛肉的湯頭是每日新鮮熬煮，絕不隔夜使用，使用數種當日新鮮蔬菜燉煮，鮮甜湯底絕對一吃上癮。並且使用頂級溫體牛口感細嫩、入口即化，建議涮5-10秒即可。經典牛四寶讓您品嚐溫體牛的不同口感，絕對是餐桌上的一場饗宴！
訂餐滿$1,000即贈「涼拌小筋肉」，結帳時點選優惠
餐廳FB粉專 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100063662213785
鼎旺
鼎旺的麻辣湯頭，以牛骨高湯與中藥材慢火熬煮，加入牛油增添濃郁香氣，屬於少數口感溫潤，能直接單喝的麻辣鍋湯頭。鴨血與手工豆腐，不但深滷入味，亦保持Q彈食感；鼎旺私房小點「雞爪」更是每單必點，入口即能皮骨分離，每日限量供應，太晚來可就吃不到！
餐廳FB粉專 : https://www.facebook.com/dingwangone
延伸閱讀
天冷吃鍋！13間精選火鍋推薦，不用出門吹風官網預訂外送到府一樣美味！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言